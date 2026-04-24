SC Freiburg'u uzatmalarda 2-1 mağlup eden VfB Stuttgart, Berlin'deki finalde FC Bayern München ile karşılaşacak. Maç boyunca teknik direktör Sebastian Hoeneß'in taktik planı uzun süre hiç işe yaramadı. Bunun nedeni, yine olağanüstü bir performans sergileyen Matthias Ginter'di; ancak Deniz Undav, Stuttgart'ı maça geri döndürdü ve böylece kulüp rekoruna bir adım daha yaklaştı. Altın golü 119. dakikada Tiago Tomas attı.
Deniz Undav da çaresiz kaldı: Freiburg'dan Julian Nagelsmann'a Dünya Kupası için bir sonraki başvuru mektubu
Tam risk, hiçbir tehlike yok: Sebastian Hoeneß'in planı uzun vadede işe yaramıyor
Maç raporuna bakıldığında kafalarda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Bu nedenle hem Sky hem de ARD, durumu biraz aydınlatması için Hoeneß’ten bir açıklama istedi.
Strateji neydi? Tamamen hücum. VfB teknik direktörü, FC Bayern München'e 2-4 yenildikleri maça kıyasla yaptığı dört değişikliği, "gol atabilecek" mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyu sahaya sürmek istediği şeklinde açıkladı. Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich ve Nikolas Nartey'in sahada olmasıyla bu hedef de kesinlikle gerçekleştirilmişti. En azından kağıt üzerinde. Ancak uzun süre gol tehlikesinden eser yoktu. İlk yarıda Schwaben, Freiburg kalesine ilk kayda değer şutu ancak 40. dakikada attı. Aynı zamanda bu, beraberliği getirebilecek ve neredeyse hiç bitmek bilmeyen bir baskı döneminin başlangıcıydı.
O ana kadar Stuttgart'ın istatistik hesabında sadece 0,07 beklenen gol vardı, ancak bu rakam devre arasına girmeden önce hızla yükseldi ve sonunda 4,25'e çıktı. O andan itibaren, Hoeneß'in planını bozan şey, kötü gol vuruşları oldu; ta ki Undav, ilk 11'de yer almaması biraz şaşırtıcı olan ve oyuna girdikten sonra olağanüstü bir performans sergileyen Bilal El Khannouss'un harika hazırlığıyla 71. dakikada skoru açana kadar. Hoeneß, Tomas ve Badredine Bouanani'nin oyuna girmesiyle de altın bir el yettiğini kanıtladı; Bouanani, galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu.
Hoeneß, savunmada da üç sol ayağı olan oyuncudan oluşan alışılmadık bir dizilişe güvendi. Sol kanadı asıl sol bek Maximilian Mittelstädt üstlendi, merkezde savunma şefi Jeff Chabot görev yaptı ve sağda alışılmadık bir rolde Ramon Hendriks yer aldı. Sağ kanadın güvenliğini Leweling, Nartey ile birlikte üstlendi, ancak bu durum bazı sahnelerde düzenin bozulmasına neden oldu.
Çok hareketli bir başlangıcın ardından Freiburg da bu durumdan güç aldı ve dakikalar geçtikçe daha da güçlendi. Sonunda, bir kez daha duran toplardaki büyük güç, takımın öne geçmesini sağladı. Vincenzo Grifo'nun köşe vuruşunun ardından Maximilian Eggestein'ın attığı golün öncesinde, Angelo Stiller'in rakip (!) yarı sahasından yaptığı felaket bir geri pas vardı.
Matthias Ginter'in Julian Nagelsmann'a yazdığı bir sonraki başvuru mektubu
Ancak asist Grifo'ya değil, Ginter'e gitti. Bunun dışında da stoper, Stuttgart'taki gelişmeleri bizzat takip eden Julian Nagelsmann'a bir kez daha kendini kanıtladı.
32 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen neredeyse her topu uzaklaştırdı (14 top uzaklaştırma) ve 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Zaten Ginter haftalardır etkileyici bir formda.
Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Celta Vigo'ya karşı sergilediği bir başka muhteşem performansın ardından, milli takımın en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus, 3-0'lık skoru belirleyen golcüye "mükemmel bir maç" oynadığını söylemişti. "Oynadığı gibi, daha iyisi olamaz," diye hayranlıkla konuştu SCF teknik direktörü Julian Schuster: "Gösterdiği performans ve bununla takım arkadaşlarına verdiği ilham etkileyiciydi." Forvet Igor Matanovic de, kendisinin milli takım teknik direktörü olsaydı Ginter'i "takıma alırdı" diye ekledi: "Takımın başarısı ortada ve bunda onun payı çok büyük."
Ancak Dünya Kupası kadrosuna girme şansı düşük. 51 milli maçının sonuncusu yaklaşık üç yıl önceydi - yani Nagelsmann'ın Hansi Flick'ten görevi devralmasından kısa bir süre önce. Milli takım teknik direktörü, Mart ayı kampı için beklendiği gibi Nico Schlotterbeck/Jonathan Tah ikilisinin yanı sıra Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton'u da kadroya çağırdı; ikisi de kadroda yer almayı bekleyebilir. Ayrıca Malick Thiaw da kadroya alındı, ancak sahaya çıkmadı ve kadroda yer alması belirsiz bir isim olarak görülüyor.
Ginter, kısa bir süre sonra "hayal kırıklığı yaratan bir görüşme"den bahsetti. Stuttgart'tan Chabot'un da umut beslediği denizaşırı uçuşta yer alma şansının yüksek olduğunu düşünmüyor: "Çok farklı teknik direktörlerle çalıştım ve yapı ve savunma davranışları konusunda aptal değilim."
Ginter'in aleyhine olan tek şey, top oyununda diğerlerine kıyasla biraz geride kalması. Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluk kazanılırsa, en geç o zaman bir adaylık kesinlikle hak edilmiş olacaktır.
İnanılmaz bir performans! Deniz Undav, kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Ginter, Undav'ın golünü atana kadar hiçbir şey başaramamasında da önemli bir rol oynadı. Forvet, ikili mücadelelerin çoğunu kaybetti, sayısız hatalı pas verdi ve VfB'nin saha oyuncuları arasında en fazla top kaybı yapan isim oldu.
Yine de kritik anda yerindeydi. Undav, aslında zor bir pozisyondan 1-1'i, Nagelsmann'ı son zamanlarda açıklamaya zorlayan soğukkanlılığıyla attı. 29 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na sadece en golcü Alman oyuncu olarak gitmeyecek. Biraz şansla, olağanüstü sezonunu bir kulüp rekoruyla taçlandırabilir.
Tüm turnuvalarda attığı 24. sezon golüyle, toplamda 37 gol-asist puanına ulaştı. Undav, şimdiden VfB'nin tüm zamanların gol-asist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Lider ise Mario Gomez. Opta veritabanına göre, 2008/09 sezonunda inanılmaz bir şekilde 35 gol ve altı asistle kırılan rekoru egale etmek için, Undav'ın dört gol-asist daha yapması gerekiyor.
Oysa Undav, bu farkı çoktan önemli ölçüde azaltabilirdi. Golünün ardından, diğerlerinin yanı sıra bir kez direğe çarptı ve maçın bitimine kısa bir süre kala SCF kalecisi Florian Müller'e takıldı; Müller, muhteşem bir kurtarışla takımını uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda ise yine direkler, Undav'ın bir gol daha atmasını engelledi (Chris Führich'in direğe çarpan şutu).
Hafta sonu Bayern maçında Undav, Gomez'e yetişme şansını kendi elleriyle kaçırmıştı. Geçen hafta Hamburg'lu Nicolas Capaldo ile gereksiz bir itiş kakışın ardından Undav beşinci sarı kartını görmüştü. Ayrıca HSV karşısında bir penaltı kaçırmış ve birçok büyük fırsatı değerlendirememişti.
Şimdi tarih kitaplarına adını yazdırmak için dört Bundesliga maçı ve Berlin'deki final maçı kaldı. Bu aynı zamanda, yeni bir sözleşme için yürütülen pazarlıkta kulüp yönetimine yönelik bir başka güçlü mesaj olacaktır. Undav'ın rekor düzeyde bir maaş talep ettiği söyleniyor.
Kulüp rekoru sallanıyor: Deniz Undav ve Mario Gomez karşılaştırması
Sezon
Oyuncular
Maçlar
Goller
Asistler
Toplam Puan
2008/09
Mario Gomez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37