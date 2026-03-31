Deniz Undav bir barut fıçısı mı? Julian Nagelsmann prensipte haklı – ama yine de bir hata yapıyor

Woltemade, Nagelsmann'ın kendisine duyduğu güveni oldukça etkileyici bir performansla karşılığını verdi. Undav ise ikinci yarıda yine iyi bir performans sergileyen Kai Havertz'in yerine oyuna girdi. Bazı taraftarların görüşüne göre, uzun süren sakatlığı nedeniyle Havertz'in arkasında kalması gerekiyordu. Undav'ın oyuna girmesi, ikinci yarıda, ikinci vatanı Stuttgart'ta bulunan Alman taraftarların yüksek sesli tezahüratlarıyla talep edilmişti.

Nagelsmann, maç öncesinde ARD'ye verdiği demeçte, Undav'ı ilk 11'de oynatmama kararını bir kez daha, onun "daha çok bir golcü" olması ve özellikle "rakip yorgun düştüğünde" etkili olmasıyla gerekçelendirdi. "Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında, nitelikleri biraz kayboluyor." Ayrıca, kararından geri adım atarsa "güvenilirliğini yitirebilir". Maçın bitimine kısa bir süre kala Undav gol attı ve taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde 2-1'lik galibiyet golünü kaydetti. Yani şimdi genel kanı şöyle olabilir: Undav, Nagelsmann'a gününü gösterdi!

Ancak bu, gerçeğe tam olarak uymuyor - ve bu, bazı eleştirel taraftarların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü Undav, oyuna girdikten sonra ilk saniyeden itibaren Nagelsmann'ın değerlendirmesini doğruladı. Bir devrede Undav topa sadece 13 kez dokundu, iki hatalı pas verdi ve iki ikili mücadelesini kaybetti. Maça kötü entegre olan forvet, sadece golcü olma görevini başarıyla yerine getirdi. Ardından, "milli takım teknik direktörüyle yaptığı görüşme" sonrasında rolünü bildiğini, ancak "böyle gollerle bu rolün belki de değişebileceğini" belirtti.

Ancak Nagelsmann, maçtan sonra bu konuda "muhtemelen" bir değişiklik olmayacağını açıkça belirtti. Rolüyle ilgili tekrar sorulduğunda ciddi bir ifadeyle şöyle açıkladı: "Muhtemelen olası değil, rol görüşmelerini Mart ayı için değil, Dünya Kupası için yapıyorum." DFB takımındaki net iletişim sayesinde Undav da bunun farkında ve umudunu dile getirdikten sonra ekledi: "Bunu kabul ediyorum." Aslında Undav, VfB formasıyla attığı gollerin çoğunu (23'ün 16'sını) ikinci yarıda attı, bu da Nagelsmann'ın önceki açıklamasını destekliyordu.

Yine de, sonraki basın toplantısında yaptığı açıklama, Undav'ın ilk 11'de yer alma isteğiyle kendisine baskı uygulayacağı yönündeydi ve bu da en azından talihsiz bir açıklamaydı: "Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."