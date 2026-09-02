Anadolu Agency
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Deniz Gul, FC Porto'dan Galatasaray'a 10 milyon euroluk transferini beş yıllık sözleşmeyle tamamladı
Gül, Galatasaray'a transferini tamamladı
Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa süre kala FC Porto'dan Türk milli forvet Deniz Gul'ün transferini tamamladı. 22 yaşındaki golcü, 1 Eylül 2026'da özel jetle Atatürk Havalimanı'na indi ve burada kulüp yetkilileri ile coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı.
Süper Lig ekibi, Porto ile toplam 10 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bildirimi yaptı. Anlaşmada, Portekiz kulübü için gelecekteki herhangi bir satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer aldı.
Gul, 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olacak beş yıllık sözleşmeye imza attı. İstanbul'daki kariyeri boyunca yıllık net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak.
- Anadolu Agency
İstanbul’a geliş için çok heyecanlı
İstanbul'da uçaktan iner inmez Gul, sağlık kontrolleri için ayrılmadan önce kendisini bekleyen Galatasaray taraftarlarıyla klasik bir tezahürat yaptı. Genç forvet, bu transferi tamamlamaktan ve son Türkiye şampiyonuna katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Takımla bir araya gelmek ve RAMS Park'taki yeni dönemine hemen başlamak konusunda heyecanlı olduğunu vurguladı.
"Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyen Gul, "En kısa sürede takımla ve taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Benim için şu anda önemli olan burada olmak. Artık buradayım ve buna odaklandım" ifadelerini kullandı.
Avrupa yolculuğu ve milli takım tercihi
İsveçli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak Stockholm'de doğup büyüyen Gul, İsveç'te altyapı akademilerinde yetiştikten sonra Hammarby IF formasıyla yıldızlaştı. Golcülük performansı, ona Ağustos 2024'te 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle FC Porto'ya transfer kazandırdı.
Uluslararası düzeyde Gul, Kasım 2024'te milli takım geleceğini Türkiye'ye bağlamadan önce İsveç'i 19 Yaş Altı seviyesinde temsil etti. Ardından Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım'a çağrıldı.
22 yaşındaki oyuncu şimdi fizik gücü ve üst düzey Avrupa deneyimiyle Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için Türk futboluna geri dönüyor.
- Getty Images
Doğrudan aksiyonun içine
Sağlık kontrollerini ve resmi evrak işlemlerini tamamlayan Gul, teknik ekibin yönetiminde hemen A takım antrenmanlarına katılacak.
Gelişi, Galatasaray yerel şampiyonluğunu korumaya ve Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanırken hücum rotasyonuna hayati bir derinlik kazandırıyor.
Gul artık ilk maçına çıkmaya ve 2026-27 sezonunda kadronun kilit isimlerinden biri olarak kendisini kabul ettirmeye odaklanacak.
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