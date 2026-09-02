Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa süre kala FC Porto'dan Türk milli forvet Deniz Gul'ün transferini tamamladı. 22 yaşındaki golcü, 1 Eylül 2026'da özel jetle Atatürk Havalimanı'na indi ve burada kulüp yetkilileri ile coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı.

Süper Lig ekibi, Porto ile toplam 10 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bildirimi yaptı. Anlaşmada, Portekiz kulübü için gelecekteki herhangi bir satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer aldı.

Gul, 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olacak beş yıllık sözleşmeye imza attı. İstanbul'daki kariyeri boyunca yıllık net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak.