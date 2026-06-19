"Dengeli oynamaya özen gösteriyoruz" - Mauricio Pochettino ve ekibi, Christian Pulisic'in durumu belirsizliğini korurken Socceroos'un sağlam savunmasını aşmaya çalışıyor: ABD Milli Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçının beş anahtarı

Elbette asıl önemli olan bu. Her şey tek bir adamın baldırına bağlı. Eğer baldırı iyiyse, harika, her şey yolunda. Ya değilse? İşte o zaman işler ilginçleşiyor.

Tüm hafta boyunca Pulisic'in durumu hakkında pek netlik olmadı. Medyanın izleyebildiği anlarda çoğunlukla spor salonunda çalışarak ve bireysel antrenmanlar yaparak kendi başına antrenman yaptı. Perşembe günü Pulisic'in durumu sorulduğunda Pochettino, kararın son ana kadar erteleneceğini söyledi.

"Tüm hafta boyunca bireysel olarak antrenman yaptı, ancak her zamanki gibi, bu akşam, maçtan bir gün önce, sağlık ekibimizle bir toplantı yapacağız ve tüm oyuncu grubunu değerlendireceğiz. Yarın ise bu akşam üzerinde anlaştığımız konuları duyuracağız," dedi Pochettino. "Durumu iyileşiyor. Cuma gününe göre çok daha iyi durumda. Bakacağız. Şu an için bekleyip göreceğiz. Yarın oynayamazsa, bir sonraki maçta oynayabilir, ancak bence hazır olmak için büyük çaba sarf ediyor.

"Bence ülkesini seven her oyuncu için bu, keyif almak, takımın iyi performans göstermesine yardımcı olmak ve maçları kazanmak için harika bir fırsat. Bu tür şeyler olduğunda her zaman üzücü olur, ama bence Christian güçlü ve harika bir zihniyete sahip. Mümkün olduğunca çabuk hazır hale gelmek için olağanüstü bir çaba gösteriyor."

Pulisic formda olursa, ilk 11’de pek bir değişiklik beklemeyin; belki hiç olmaz. Aksi takdirde, kadroda yeniden düzenleme yapılması gerekecek. Pulisic’in yerini kim alacak? Malik Tillman daha ileriye kayacak mı? Gio Reyna’nın attığı gol ona ilk 11’de yer kazandıracak mı? Tim Weah’ın hızı fark yaratabilir mi? Brenden Aaronson’ın enerjisi? Alex Zendejas’ın yeteneği ve özgüveni?

Çok fazla değişken ve çok fazla seçenek var. Ancak Pochettino, Cuma günü bunların hiçbirine ihtiyaç duymayacağını umuyor.

"Christian muhteşem bir oyuncu ve bunu Paraguay maçında da gösterdi," dedi Tim Weah. "Yeteneği ve topla yapabildikleri bizim için inanılmaz. Bu, takım olarak bize yardımcı oluyor ve benim için o, birlikte oynama fırsatı bulduğum en iyi oyunculardan biri. Onunla çok gurur duyuyorum ve umarım bir sonraki maça hazır olur."