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USMNT Five Keys June 18GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Dengeli oynamaya özen gösteriyoruz" - Mauricio Pochettino ve ekibi, Christian Pulisic'in durumu belirsizliğini korurken Socceroos'un sağlam savunmasını aşmaya çalışıyor: ABD Milli Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçının beş anahtarı

Analysis
ABD
Dünya Kupası
Avustralya
FEATURES
ABD - Avustralya

Christian Pulisic'in durumu hâlâ belirsizken, ABD Milli Takımı bu hayati Dünya Kupası grup aşaması karşılaşmasında Avustralya'nın uzun boylu savunma hattını aşmalı, Socceroos'un fiziksel gücüne karşı koymalı ve dengeli bir oyun sergilemelidir.

SEATTLE -- ABD Erkek Milli Takımı’nda coşku hâlâ yüksek. Elbette bu hiç de şaşırtıcı değil. Dünya Kupası’na Paraguay’ı 4-1 yenerek başladığınızda, gülümsemek için bir neden var ve eskisinden biraz daha fazla özgüvene sahip olmak için de bir neden var.

Bununla birlikte, turnuvalarda hava hızla değişebilir; işte bu yüzden Paraguay'ı ezici bir skorla mağlup ettikten sonra o gülümseme her geçen gün biraz daha soldu. O günden beri odak noktası bir sonraki sınav olan Avustralya maçına kaydı; bu maç, bir önceki maçtan daha da belirleyici olacak.

Senaryolar basit. Kazanırsa, ABD Milli Takımı grubu neredeyse kesin olarak birinci bitirerek eleme turuna yükselir. Beraberlik olursa, her şey Türkiye ile oynanacak son maça kalır. Kaybederse mi? O zaman işler riskli bir hal alır; açılış maçından gelen tüm olumlu duygular bir anda yok olur.

Basitçe söylemek gerekirse, Cuma günkü karşılaşma hem ABD Milli Takımı hem de Avustralya için hayati önem taşıyor. İşte iki takımın grup aşamasındaki ikinci maçını belirleyecek beş anahtar faktör...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic meselesi

    Elbette asıl önemli olan bu. Her şey tek bir adamın baldırına bağlı. Eğer baldırı iyiyse, harika, her şey yolunda. Ya değilse? İşte o zaman işler ilginçleşiyor. 

    Tüm hafta boyunca Pulisic'in durumu hakkında pek netlik olmadı. Medyanın izleyebildiği anlarda çoğunlukla spor salonunda çalışarak ve bireysel antrenmanlar yaparak kendi başına antrenman yaptı. Perşembe günü Pulisic'in durumu sorulduğunda Pochettino, kararın son ana kadar erteleneceğini söyledi.

    "Tüm hafta boyunca bireysel olarak antrenman yaptı, ancak her zamanki gibi, bu akşam, maçtan bir gün önce, sağlık ekibimizle bir toplantı yapacağız ve tüm oyuncu grubunu değerlendireceğiz. Yarın ise bu akşam üzerinde anlaştığımız konuları duyuracağız," dedi Pochettino. "Durumu iyileşiyor. Cuma gününe göre çok daha iyi durumda. Bakacağız. Şu an için bekleyip göreceğiz. Yarın oynayamazsa, bir sonraki maçta oynayabilir, ancak bence hazır olmak için büyük çaba sarf ediyor.

    "Bence ülkesini seven her oyuncu için bu, keyif almak, takımın iyi performans göstermesine yardımcı olmak ve maçları kazanmak için harika bir fırsat. Bu tür şeyler olduğunda her zaman üzücü olur, ama bence Christian güçlü ve harika bir zihniyete sahip. Mümkün olduğunca çabuk hazır hale gelmek için olağanüstü bir çaba gösteriyor."

    Pulisic formda olursa, ilk 11’de pek bir değişiklik beklemeyin; belki hiç olmaz. Aksi takdirde, kadroda yeniden düzenleme yapılması gerekecek. Pulisic’in yerini kim alacak? Malik Tillman daha ileriye kayacak mı? Gio Reyna’nın attığı gol ona ilk 11’de yer kazandıracak mı? Tim Weah’ın hızı fark yaratabilir mi? Brenden Aaronson’ın enerjisi? Alex Zendejas’ın yeteneği ve özgüveni?

    Çok fazla değişken ve çok fazla seçenek var. Ancak Pochettino, Cuma günü bunların hiçbirine ihtiyaç duymayacağını umuyor. 

    "Christian muhteşem bir oyuncu ve bunu Paraguay maçında da gösterdi," dedi Tim Weah. "Yeteneği ve topla yapabildikleri bizim için inanılmaz. Bu, takım olarak bize yardımcı oluyor ve benim için o, birlikte oynama fırsatı bulduğum en iyi oyunculardan biri. Onunla çok gurur duyuyorum ve umarım bir sonraki maça hazır olur."

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avustralya’yı ayrıntılı olarak inceleme

    Bu hafta kullanılan kelime “dev adam”dı. Üç stoperinden en kısa olan Alessandro Circati, sadece 6-foot-3 boyunda. Avustralya’nın savunması fiziksel olarak iri yapılı ve Socceroos, bu fiziksel üstünlüğü rakiplerini çileden çıkarmak için nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlar.

    Son maçta Türkiye karşısında da bunu yaptılar. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi birinci sınıf yıldızların varlığına rağmen, Türkiye, Avustralya’nın altın duvarına kafalarını vurmaktan öteye pek bir şey yapamadı. Böyle bir takımı şansla durduramazsınız; bunu beceri, organizasyon ve rakip oyuncuları dengesizliğe sürükleyen o ekstra fiziksel güçle başarırsınız. 

    "Tüm savunma hattı çok sağlam," dedi Aaronson. "Karşılarında oynamak çok zor. Arkada boylu beş oyuncudan oluşan bir savunma hattı olduğunu biliyoruz."

    ABD Milli Takımı’nda bu fiziksel baskıyla başa çıkabilecek oyuncular var; Tillman, Folarin Balogun, Weston McKennie ve Sergino Dest gibi oyuncular, Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde geçirdikleri zamanlardan dolayı bununla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar. Peki, bu sefer de başa çıkabilecekler mi? Geçen maçta son derece kararlı bir savunma hattını aşmak için gerekli fırsatları yaratabilecekler mi? 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tezgâhta dikkatli olun

    Paraguay karşısında ABD Milli Takımı yüksek pres uyguladı. Top kaybedildiği anda, kırmızı-beyaz çizgili formalı oyuncular sürü halinde üşüştü. Stoperler, topu geri kazanmak ve atağı yeniden başlatmak için orta saha çizgisinin ötesine kadar çıktı. ABD Milli Takımı, Paraguay tehdit oluşturmadan topu geri kazanacaklarına güveniyordu ve bu bahsi her seferinde kazandılar. 

    Ancak Avustralya farklı bir rakip. Nestory Irakunda gibi gerçek bir hızı var ve bu hız, özellikle 38 yaşındaki bir stoperi ve ayak bileği sakatlığından yeni çıkmış bir diğer stoperi barındıran bir takıma karşı, her an maçı açabilir. 

    "Önemli olan dengeli olmamızı ve proaktif davranmamızı sağlamak," dedi Antonee Robinson. "Topu kaybettiğimiz durumlarda, hızlı tepki vermeye hazır olmalı ve kontratağın çok büyük bir sorun oluşturmayacağı iyi bir pozisyonda bulunmalıyız."

    Bu presin dengesini bulmak Pochettino’ya kalmış. Paraguay maçında olduğu gibi tüm güçleriyle saldırıya geçebilirler ya da biraz daha hesaplı davranabilirler. Her ikisi de riskli; Pochettino’nun doğru kararı vermesi gerekiyor. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha mücadelesi

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay karşısında sergilediği hücum taktikleri karmaşıktı, ancak aynı zamanda son derece basitti. Anlamak için tek yapmanız gereken orta sahayı izlemekti. 

    McKennie ve Tillman, defalarca Paraguay savunmasının tam kalbine doğru ilerlediler. Kendi pozisyonlarındaki çoğu oyuncunun yapacağından daha derine doğru koştular ve Paraguay’ı tepki vermeye zorladılar. Paraguay savunması tepki verdiğinde ise, koşmayan oyuncu için bir boşluk açılıyordu ve başka bir oyuncu bu boşluğu kapatmak için ilerleyince domino etkisi devam ediyordu. O andan itibaren, sonsuz boşlukta kalan oyuncunun Pulisic, Balogun mu yoksa Dest mi olduğunu fark etmek yeterliydi. Hücumlar işte böyle yapılır. 

    Tyler Adams, “Maçtan önceki gün Mauricio ile bu konuyu gözden geçirdik; hareketlerimizi, birbirimizi nerede desteklememiz gerektiğini ve top varken ya da yokken geçiş aşamalarında bunun nasıl görüneceğini konuştuk,” dedi. “Bence maça girerken bu hareketlerin nasıl olacağı konusunda kendimizi rahat hissediyorduk.”

    Bir ustalık eseri olduğu söylenmeli, ama tekrarlanabilir mi? Avustralya’nın yüksek seviyede oynayan iyi orta saha oyuncuları var ve görünüşe göre ABD Milli Takımı’nın orta sahadaki koşucularıyla başa çıkmak için daha donanımlılar. Bunu kendi yetenekleriyle yapabilirler. Ayrıca o anda yeterince yakın olan kişinin bacağına hızlı bir tekme atarak da yapabilirler. 

    USMNT’nin top hakimiyetini elinde tutması bekleniyor; bu da Avustralya’nın sorunları nasıl çözeceğini görmek USMNT’ye kalacak demektir. Eğer Avustralyalılar sorunları çözerse, USMNT taktik değiştirmesi gerekecek ve bu değişiklik işe yaramazsa, geçen sefer Türkiye’nin yaşadığı gibi büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    "O bir dostluk maçı değildi"

    ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) duygularıyla oynuyor. Pochettino da bunu istiyor. Bu takımın seyirciden güç almasını, o enerjiyi hissetmesini ve bunu yoğunluğa dönüştürmesini istiyor. Bununla birlikte, Avustralya takımı da yoğunluğa yabancı değil.

    Bunu daha önce, sonbaharda bu iki takımın karşılaştığı maçta görmüştük. ABD Milli Takımı 2-1 kazandı, ancak Dick's Sporting Goods Park'tan oldukça yıpranmış bir şekilde ayrıldı. Christian Pulisic sakatlandı, diğer birkaç oyuncu da Socceroos ile yaşanan fiziksel mücadeleden dolayı şüphesiz bazı savaş yaraları aldı.

    "O maç resmi olmayan bir maçtı, dostluk maçı değildi," dedi Pochettino. "Maçı izlediniz mi? O bir dostluk maçı değildi."

    Bu yoğunluk, özellikle Dünya Kupası’nda bir temel oluşturuyor. Ortada bu kadar büyük bir risk varken, Cuma günü bu yoğunluk kesinlikle daha da artacaktır.

    Bu yoğunluğu daha da körükleyen şey, son zamanlarda her iki tarafın yorumcuları arasında medyada yaşanan karşılıklı atışmalar oldu. Her iki taraf da diğerinin kendilerini hafife aldığını düşünüyor ve her ikisi de grubu kazanmak için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor. Bir turnuva ortamında grubu kazanmak hayati önem taşır ve özellikle yeni eşitlik kuralları göz önüne alındığında, bu maçın galibi grubu birinci sırada bitirmek için oldukça avantajlı bir konumda olacak.

    Dolayısıyla Cuma günü, bu yoğunluğu ve duyguları yönetmek çok önemli olacak. Çatışmalar yaşanacak. Hakemin karar vermesini gerektirecek sert fauller olacak. Bir oyuncunun kendini kaybetmesine yol açabilecek gergin anlar yaşanacak. Kazanan takım, belki de bu anları en iyi yöneten takım olacaktır.

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