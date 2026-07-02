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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, teknik direktör Desabre’nin babasının vefatı üzerine yas: Basın toplantısında babasının vefatı duyuruldu

Kongo D. Cumhuriyeti
S. Desabre
Dünya Kupası

İngiltere'ye karşı kaybedilen maçın ardından

Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımının teknik direktörü Sébastien Desabre’nin basın toplantısı, takımının İngiltere’ye yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından hem sıra dışı hem de dokunaklı bir sahneye dönüştü.


Her zamanki gibi, Fransız teknik direktör, Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye karşı kaybedilen maçın ardından gazetecilerin karşısına çıktı; takımının performansını soğukkanlılıkla analiz etti ve maçla ilgili tüm soruları yanıtladı; bu sırada herhangi bir gerginlik belirtisi ya da olağan dışı bir duygu sergilemedi.


Ancak herkesi şaşkına çeviren an, basın toplantısının sonunda geldi. Konuşmalar sona erdiğinde, basın sözcüsü söz alarak Desabre’nin babasının vefat ettiğini katılımcılara duyurdu. Bu haber, salondaki havayı bir anda değiştirdi.


  • Görünürde sarsılmış olan teknik direktör, basın odasından ayrılmadan önce aldığı taziyeler için birkaç sözle teşekkür etti ve böylece derin bir kişisel acıya dönüşen maç sonrası basıntoplantısını sonlandırdı.


    Ancak hâlâ cevapsız kalan bir soru var. Şu anda, Desabre’nin bu trajik haberi tam o anda, gazetecilerin önünde mi öğrendiği, yoksa daha önce haberdar olup olay kamuoyuna duyurulmadan önce kurumsal yükümlülüklerini yerine getirmeyi mi tercih ettiği henüz netleşmiş değil.


    Olası açıklamalar beklenirken, basın toplantısının son anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti teknik direktörüne yönelik çok sayıda destek ve taziye mesajına yol açtı.


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