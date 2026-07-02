Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımının teknik direktörü Sébastien Desabre’nin basın toplantısı, takımının İngiltere’ye yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından hem sıra dışı hem de dokunaklı bir sahneye dönüştü.





Her zamanki gibi, Fransız teknik direktör, Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye karşı kaybedilen maçın ardından gazetecilerin karşısına çıktı; takımının performansını soğukkanlılıkla analiz etti ve maçla ilgili tüm soruları yanıtladı; bu sırada herhangi bir gerginlik belirtisi ya da olağan dışı bir duygu göstermedi.





Ancak herkesi şaşkına çeviren an, basın toplantısının sonunda geldi. Konuşmalar sona erdiğinde, basın sözcüsü söz alarak Desabre’nin babasının vefat ettiğini katılımcılara duyurdu. Bu haber, salondaki havayı bir anda değiştirdi.



