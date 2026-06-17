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DR Congo kitsUmbro
Renuka Odedra

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Kongo D. Cumhuriyeti

DR Kongo’nun 2026 formaları açıklandı

Umbro tarafından üretilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin forma koleksiyonu, takımın önemli kampanyaları için tasarlanan, şık ve kültürel öğelerden ilham alan bir dizi tasarıma yer veriyor.

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Mağaza: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • DR Congo home kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ev Forması

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ev sahibi forması, uzun süredir “Leoparlar” ile özdeşleşmiş çarpıcı ve parlak açık mavi zemin rengini kullanarak, takımın geleneksel kimliğini canlı ve modern bir dokunuşla kutluyor. Formanın en belirgin özelliği, tamamen özel olarak tasarlanmış, süblimasyonla işlenmiş ton sür ton leopar desenli doku ve formanın alt yarısını kaplayan, kumaşa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan dalgalı grafik desendir. Cesur kırmızı şeritler, yuvarlak boğazlı yakayı ve kol manşetlerini vurgular ve Kongo ulusal bayrağının renklerini yansıtıyor.

    Resmi FECOFA arması, göğsün tam ortasında gururla yer alıyor ve üzerinde, takımın 1968 ve 1974 yıllarında kazandığı tarihi Afrika Uluslar Kupası şampiyonluklarını simgeleyen iki yıldız bulunuyor. Ulusal bayrak ise yaka çizgisinin hemen altında ortalanmış durumda ve sağ göğüste yer alan Umbro’nun çift elmas logosu ile dengeleniyor. Bu forma, tam takım görünümünü tamamlamak için uyumlu açık mavi şort ve çoraplarla birlikte sunuluyor.




  • DR Congo away kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Deplasman Forması

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin deplasman forması, ev forması tasarımıyla güçlü bir görsel bağ kurarken, aynı zamanda net ve sade bir estetiğe bürünüyor. Temiz beyaz bir zemin üzerine tasarlanan formanın alt kısmında, üstte parlak beyazdan başlayıp altta yumuşak mavi tonlara geçiş yapan, göz alıcı geometrik bir elmas deseni yer alıyor.

    Omuzlar ve yanlar boyunca uzanan parlak mavi vurgu panelleri, yakayı ve kol manşetlerini süsleyen uyumlu mavi kenar detaylarıyla bir araya gelerek tasarıma bütünlük katıyor. Bu taze ve modern alternatif görünüm, beyaz şort ve uyumlu beyaz çoraplarla tamamlanıyor.


  • DR Congo third kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Üçüncü Forması

    Alternatif üçüncü forma için Umbro, sahada dikkat çeken, güçlü ve enerjik bir kontrast tasarımını tercih etti. Forma, düz ve yoğun kırmızı bir zemin üzerine tasarlanmış olsa da, diğer formaların gövde desenlerinin yerine, kolları ve omuzları tamamen kaplayan çarpıcı sarı renkli soyut bir grafik tasarım kullanıyor.

    Forma, keskin sarı renkli bisiklet yaka ve kol manşetlerindeki beyaz ve kırmızı süslemelerle vurgulanıyor. Tıpkı iç saha ve deplasman formaları gibi, bu formada da Umbro ve logolar için kaliteli, kabartmalı 3D kaplama kullanılmış; yakanın altında ise milli bayrak ön plana çıkıyor.