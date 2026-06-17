Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ev sahibi forması, uzun süredir “Leoparlar” ile özdeşleşmiş çarpıcı ve parlak açık mavi zemin rengini kullanarak, takımın geleneksel kimliğini canlı ve modern bir dokunuşla kutluyor. Formanın en belirgin özelliği, tamamen özel olarak tasarlanmış, süblimasyonla işlenmiş ton sür ton leopar desenli doku ve formanın alt yarısını kaplayan, kumaşa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan dalgalı grafik desendir. Cesur kırmızı şeritler, yuvarlak boğazlı yakayı ve kol manşetlerini vurgular ve Kongo ulusal bayrağının renklerini yansıtıyor.

Resmi FECOFA arması, göğsün tam ortasında gururla yer alıyor ve üzerinde, takımın 1968 ve 1974 yıllarında kazandığı tarihi Afrika Uluslar Kupası şampiyonluklarını simgeleyen iki yıldız bulunuyor. Ulusal bayrak ise yaka çizgisinin hemen altında ortalanmış durumda ve sağ göğüste yer alan Umbro’nun çift elmas logosu ile dengeleniyor. Bu forma, tam takım görünümünü tamamlamak için uyumlu açık mavi şort ve çoraplarla birlikte sunuluyor.











