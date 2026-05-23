Ültimatoma rağmen, Kongo milli takımının bir sözcüsü, Danimarka ve Şili ile oynayacakları turnuva öncesi hazırlık maçlarının planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı. Bu durum, izolasyon talebiyle doğrudan çelişmektedir; zira takımın, güvenli bir balon içinde kalmaları gerektiği söylenen dönemde Belçika ve İspanya’da maçlar oynaması planlanmaktadır. Takım, 3 Haziran’da Liège’de Danimarka ile karşılaşacak, ardından altı gün sonra Şili ile oynamak üzere Cádiz’e gidecek.

Reuters'e göre, bir takım yetkilisi şunları söyledi: "Antrenman programımızı sürdürdük. Kadrodaki hiçbir oyuncu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelmedi. Hazırlık maçları hala planlandığı gibi yapılacak. Programdaki tek değişiklik, Kinşasa ayağının iptal edilmesi oldu."

Takım, 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacağı turnuva öncesinde başkentlerine bir kutlama gezisi planlamıştı, ancak bu planlar bu hafta başında iptal edildi.