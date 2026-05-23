AFP
Çeviri:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Amerika gezisi öncesinde üç hafta karantinaya alınması gerektiği söylenmesine rağmen, Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgili ABD’nin uyarısını dikkate almayı reddetti
Leoparlar, Beyaz Saray'ın baskısına karşı kararlılıklarını koruyor
Kongo milli takımı, ABD yetkililerinin sıkı sağlık protokolleriyle ilgili sert uyarısına rağmen antrenman programını değiştirmeye niyetli değil. Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü’nün yönetici direktörü Andrew Giuliani, heyetin varıştan önce 21 gün boyunca bir “karantina bölgesi” kurması gerektiğini, aksi takdirde turnuvadan men edilme riskiyle karşı karşıya kalacağını doğruladı. Bu talimat, Orta Afrika ülkesinde nadir görülen Bundibugyo Ebola suşunun ölümcül bir salgınına takiben geldi.
Giuliani, ESPN'e verdiği demeçte, "Kongo'ya, 11 Haziran'da Houston'a gelmeden önce 21 gün boyunca 'balon'un bütünlüğünü korumaları gerektiğini çok net bir şekilde belirttik" dedi. "Kongo hükümetine de bu 'balon'u korumaları gerektiğini, aksi takdirde ABD'ye seyahat edemeyecekleri riskiyle karşı karşıya kalacaklarını çok net bir şekilde belirttik. Daha net olamazdık."
- Getty Images Sport
Karantina çağrısına rağmen hazırlık maçları oynanacak
Ültimatoma rağmen, Kongo milli takımının bir sözcüsü, Danimarka ve Şili ile oynayacakları turnuva öncesi hazırlık maçlarının planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı. Bu durum, izolasyon talebiyle doğrudan çelişmektedir; zira takımın, güvenli bir balon içinde kalmaları gerektiği söylenen dönemde Belçika ve İspanya’da maçlar oynaması planlanmaktadır. Takım, 3 Haziran’da Liège’de Danimarka ile karşılaşacak, ardından altı gün sonra Şili ile oynamak üzere Cádiz’e gidecek.
Reuters'e göre, bir takım yetkilisi şunları söyledi: "Antrenman programımızı sürdürdük. Kadrodaki hiçbir oyuncu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelmedi. Hazırlık maçları hala planlandığı gibi yapılacak. Programdaki tek değişiklik, Kinşasa ayağının iptal edilmesi oldu."
Takım, 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacağı turnuva öncesinde başkentlerine bir kutlama gezisi planlamıştı, ancak bu planlar bu hafta başında iptal edildi.
Avrupa üssü, DRC için savunma gerekçesi oluşturuyor
Kongo Futbol Federasyonu, teknik direktör Sebastien Desabre dahil olmak üzere tüm oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin Avrupa'da bulunduğunu öne sürerek riskin asgari düzeyde olduğunu savunuyor. Son zamanlarda birkaç takım yetkilisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Belçika'daki antrenman kampına seyahat etmiş olsa da, takımın kendisi salgının en şiddetli olduğu bölgelerden izole edilmiş durumda. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü risk seviyesini "çok yüksek"e yükseltti; bu durum, futbol federasyonu ile ABD hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri karmaşıklaştırdı.
Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü, nadir görülen Bundibugyo türü Ebola virüsünün DRC'de ulusal bir salgına dönüşme riskini "çok yüksek" olarak değerlendirdi ve buradaki ve komşu Uganda'daki salgını uluslararası öneme sahip bir acil durum olarak ilan etti. DRC'deki salgının ardından yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm kaydedildi, bu da Dünya Kupası ev sahibi ülkesinin sağlık görev gücünün üst düzey müdahalesini tetikledi.
- Getty Images Sport
Grup K'daki hayati önem taşıyan maçların sonucu belirsizliğini koruyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, turnuva süresince Houston'da konaklayacak ve 17 Haziran'da Portekiz ile dikkat çeken bir açılış maçı oynayacak. K Grubu'ndaki mücadeleleri, Meksika'nın Guadalajara kentinde Kolombiya ile oynanacak maçla devam edecek ve ardından Atlanta'da Özbekistan ile grup son maçı yapılacak. ABD, ülkeye giriş izni vermeme tehdidini yerine getirirse, bu durum turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kala programda kaotik bir değişikliklere yol açabilir.