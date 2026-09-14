İki yıldız arasında son dönemde yaşanan söz düellosunun ardından Fransa kadrosundaki atmosfer giderek daha toksik bir hâl aldı. Mbappe, kendisinin "her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüğünü" söyledi ve takım arkadaşının sakatlıklar nedeniyle "farklı bir kariyere" sahip olduğunu öne sürdü. Bu sözler, Paris Saint-Germain'in pazar günü Brest'i 1-0 mağlup etmesinin ardından Dembele'den hızlı bir yanıt gelmesine yol açtı: "Ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım, çok çalıştım ve Paris'te harika bir yılla ödüllendirildim."

L'Equipe'e göre, bu özel yorumlar Dembele için bardağı taşıran son damla oldu; son yıllarda kaptanının çeşitli açıklamalarından rahatsız olmasına rağmen kamuoyu önünde her zaman sessiz kalmayı tercih etmişti.