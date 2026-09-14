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Çeviri:

Dembele öfkeyle ayrıldı: Mbappe'nin Ballon d'Or sözleri ihanet korkularını tetikledi ve Fransa'yı böldü

Ballon d'Or
O. Dembele
K. Mbappe
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Fransa
1. Lig
La Liga

Kylian Mbappe'nin, Ballon d'Or hakkında yaptığı tartışmalı kamuoyu açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarını yabancılaştırdığı öne sürüldü. Ousmane Dembele'nin ise bu sözleri bir ihanet olarak gördüğü ve özellikle çok öfkeli olduğu belirtiliyor. Bu durum, yaklaşan maçlar öncesinde milli takım soyunma odasında gergin bir atmosfer oluşmasına ve iki ayrı grubun ortaya çıkmasına yol açtı.

  • Mbappe'nin sözleri öfkeye yol açtı

    İki yıldız arasında son dönemde yaşanan söz düellosunun ardından Fransa kadrosundaki atmosfer giderek daha toksik bir hâl aldı. Mbappe, kendisinin "her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüğünü" söyledi ve takım arkadaşının sakatlıklar nedeniyle "farklı bir kariyere" sahip olduğunu öne sürdü. Bu sözler, Paris Saint-Germain'in pazar günü Brest'i 1-0 mağlup etmesinin ardından Dembele'den hızlı bir yanıt gelmesine yol açtı: "Ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım, çok çalıştım ve Paris'te harika bir yılla ödüllendirildim."

    L'Equipe'e göre, bu özel yorumlar Dembele için bardağı taşıran son damla oldu; son yıllarda kaptanının çeşitli açıklamalarından rahatsız olmasına rağmen kamuoyu önünde her zaman sessiz kalmayı tercih etmişti.

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    Dembele, kaptan tarafından ihanete uğramış hissediyor

    Eski futbolcu ve yorumcu Jerome Rothen, Dembele'nin bu durum nedeniyle inanılmaz derecede üzgün olduğunu ve son açıklamaları doğrudan bir küçümseme olarak gördüğünü açıkladı. Kırgınlığın kaynağı ise Mbappe'nin milli takımdaki takım arkadaşlarına tepeden bakıyor gibi görünmesi.

    Rothen, öfkenin boyutunu RMC Sport'a anlatarak şöyle dedi: "Dembélé bunu çok kötü karşıladı, bu kesin, Kylian Mbappé'ye çok kızgın. Bu onun için bir tür ihanet. Sözler ağır ama bunu tam olarak böyle algılıyor." L'Equipe ayrıca Mbappe'nin bu tepkiye tamamen hazırlıksız yakalandığını belirtti.


  • Soyunma odasında iki kamp oluştu

    Hayal kırıklığı Dembele ile sınırlı değil; bazı milli takım oyuncularının da kaptanlarına karşı sabrını yitirdiği bildiriliyor. Daha önce kadroyu tanımlayan birlik şimdi bölünmüş sadakatler nedeniyle çatırdamaya başladı. Oyuncular, bireysel ödül etrafında süren medya kampanyası nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor ve kendilerini dışlanmış hissediyor.

    Bu tehlikeli ayrışmaya dikkat çeken Rothen, şunları ekledi: "Bana söylenene göre Fransız takımında, onun tüm açıklamalarını bir kez daha anlamayan çok sayıda oyuncu var; bunlar Mbappe takımından çok Dembele takımında yer alıyor, oysa bu aynı takım, ama görünüşe göre artık iki takım var."

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    Zidane ilk kritik sınavıyla karşı karşıya

    Olaydan bu yana ikilinin konuşmadığı yönündeki haberlerin ardından, Zinedine Zidane cuma günü ilk kadrosunu açıklarken gergin bir ortamla karşı karşıya kalacak. Mbappe ve Dembele yaklaşan milli ara için Clairefontaine'e geldiğinde, yeni teknik direktör uyumu yeniden sağlamak adına kritik barış görüşmelerine aracılık etmek zorunda kalacak.