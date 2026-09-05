Ba, o performansın Klopp üzerindeki derin etkisinin ancak çok daha sonra Rangnick ile yaptığı bir konuşma sırasında netleştiğini söyledi. Ba, "Yıllar sonra Ralf Rangnick ile konuşurken benimle ilginç bir anekdot paylaştı" diye ekledi. "O ağır yenilginin ardından Klopp, o andan itibaren tüm takımlarının bu şekilde oynamasını istediğini ona itiraf etmiş. Bunu Dortmund'da uyguladı, daha sonra da Liverpool'da. Bir bakıma Jürgen’in gegenpressing anlayışının öncüleri bizdik."

Bu taktiksel uyanış, Klopp'un Dortmund ile üst üste lig şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu. Klopp daha sonra aynı amansız planı kullanarak Liverpool'u İngiltere ve Avrupa şampiyonu hâline getirdi.