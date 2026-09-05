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FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-HOFFENHEIMAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Demba Ba, Jurgen Klopp'un ünlü gegenpressing tarzının gerçek mimarlarının Ralf Rangnick ve Hoffenheim olduğunu öne sürdü

R. Rangnick
D. Ba
J. Klopp
Hoffenheim
Liverpool
Premier Lig

Chelsea'nın eski forveti Demba Ba, Jurgen Klopp'un ünlü yüksek tempolu taktik sisteminin arkasındaki büyüleyici çıkış hikâyesini paylaştı. Ba, Hoffenheim'ın agresif ve nefes kesen bir performansının Klopp'un oyuna yaklaşımını tamamen değiştirdiğini, bunun da gelecekte Avrupa'da elde ettiği büyük başarıların ve modern futboldaki efsanevi mirasının mutlak temelini attığını anlattı.

  • Heavy metal futbolun kökenleri

    Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool'da yüksek tempolu gegenpressing tarzını popülerleştirmesiyle geniş çapta övgü topluyor, ancak bu taktik planın kökeni başka bir yerde olabilir.

    Ba, FourFourTwo'ya konuşurken, Ralf Rangnick yönetimindeki Hoffenheim'ın 2008/09 Bundesliga sezonunun başlarında Dortmund'u nasıl şaşkına çevirdiğini anlattı. Hoffenheim, rakiplerini boğan durmak bilmeyen hücum anlayışıyla Alman futbol düzenini sarstı.

    Hoffenheim, ilk 30 dakika içinde 2-0 öne fırladı ve Klopp'un düzenini tamamen parçalayan agresif bir pres oyunu sergiledi. Bu çılgın karşılaşma, Klopp için bir dönüm noktası oldu; zira bu denli yıpratıcı ve önde oynamaya dayalı bir taktik sistemin yıkıcı potansiyelini hemen fark etti.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-FREIBURGAFP

    Ba, nefes kesen bir performansı hatırlıyor

    Ba, oyuncuların zorlu oyun planını uygularken o özel maçın üzerlerinde bıraktığı fiziksel yıpranmayı hatırlıyor. Ba, FourFourTwo'ya yaptığı açıklamada, "Ligin beşinci maç haftasıydı. Hoffenheim, Bundesliga'ya yeni yükselmişti" dedi. "Oyun tarzımız Almanya'da temiz bir nefesti. Takım, rakip kim olursa olsun ilk andan itibaren her şeyini vererek hücum futbolu oynuyordu. Üst ligdeki tecrübesizliğimiz pek belli olmuyordu çünkü bunu sıkı çalışma ve cesaretle telafi ediyorduk. O gün, sadece yarım saat içinde Borussia Dortmund karşısında 2-0 öne geçmiştik. Çok yüksek tempoyla oynadığımızı hatırlıyorum. Sonrasında tamamen tükenmiştim çünkü sahada kesinlikle her şeyimi verdim. İnanılmazdı."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

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    Ba, o performansın Klopp üzerindeki derin etkisinin ancak çok daha sonra Rangnick ile yaptığı bir konuşma sırasında netleştiğini söyledi. Ba, "Yıllar sonra Ralf Rangnick ile konuşurken benimle ilginç bir anekdot paylaştı" diye ekledi. "O ağır yenilginin ardından Klopp, o andan itibaren tüm takımlarının bu şekilde oynamasını istediğini ona itiraf etmiş. Bunu Dortmund'da uyguladı, daha sonra da Liverpool'da. Bir bakıma Jürgen’in gegenpressing anlayışının öncüleri bizdik."

    Bu taktiksel uyanış, Klopp'un Dortmund ile üst üste lig şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu. Klopp daha sonra aynı amansız planı kullanarak Liverpool'u İngiltere ve Avrupa şampiyonu hâline getirdi.

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