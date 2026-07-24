"Deliriyor olmalıyım!" - Leandro Paredes, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Arjantin milli takımından ayrılabileceğini itiraf ederken, tartışmalı yıldız komplo teorilerini sert bir dille eleştirdi

ESPN’e konuşan Paredes, öncelikle turnuva boyunca yaşadığı fiziksel zorluklara değindi ve kadroda yer alabilmek için kaburga kırığını nasıl atlattığını ayrıntılı olarak anlattı: “İlk birkaç gün zordu çünkü küçük bir kırığım vardı, ama şimdi daha iyi hissediyorum. Mısır maçından sonraki ilk birkaç gün şiddetli ağrı vardı ve ortopedi uzmanları ve teknik ekiple birlikte bunu iyi idare ederek elimden geldiğince uzun süre dayanabildim.”

Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra Arjantin’in turnuva serüveni etrafında dolaşan dış söylentileri ve komplo teorilerini çürütürken, final maçında İspanya’nın üstünlüğünü açıkça kabul etti ve ülkesinin sekiz yıllık döngüsü üzerine düşüncelerini paylaştı: “Dışarıda söylenen her şeye kulak versem, deliye dönerdim.

"Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında söylenen her şey... Harika bir Dünya Kupası geçirdik. Finalde İspanya bizden üstündü, haklı bir şekilde kazandılar ve bize kalan tek şey, bu sekiz yıl boyunca başardıklarımızın değerini bilmek. Muhteşem bir dönemdi, bunun bir parçası olmak büyük bir zevkti ve bunun önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır."