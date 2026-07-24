AFP
Çeviri:
"Deliriyor olmalıyım!" - Leandro Paredes, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Arjantin milli takımından ayrılabileceğini itiraf ederken, tartışmalı yıldız komplo teorilerini sert bir dille eleştirdi
Paredes, Arjantin'den ayrılabileceğine dair ipucu verdi
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden sadece dört gün sonra, Paredes milli takımdaki geleceği hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Boca Juniors'ın kaptanı olarak O'Higgins'i 1-0 mağlup ettikten sonra La Bombonera'ya dönen Xeneize kaptanı, Albiceleste forması giymeye devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti. 32 yaşındaki oyuncu, Mısır maçında kaburgasında kırık olmasına rağmen sahada oynadığını da açıkladı.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu komplo iddialarını reddetti
ESPN’e konuşan Paredes, öncelikle turnuva boyunca yaşadığı fiziksel zorluklara değindi ve kadroda yer alabilmek için kaburga kırığını nasıl atlattığını ayrıntılı olarak anlattı: “İlk birkaç gün zordu çünkü küçük bir kırığım vardı, ama şimdi daha iyi hissediyorum. Mısır maçından sonraki ilk birkaç gün şiddetli ağrı vardı ve ortopedi uzmanları ve teknik ekiple birlikte bunu iyi idare ederek elimden geldiğince uzun süre dayanabildim.”
Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra Arjantin’in turnuva serüveni etrafında dolaşan dış söylentileri ve komplo teorilerini çürütürken, final maçında İspanya’nın üstünlüğünü açıkça kabul etti ve ülkesinin sekiz yıllık döngüsü üzerine düşüncelerini paylaştı: “Dışarıda söylenen her şeye kulak versem, deliye dönerdim.
"Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında söylenen her şey... Harika bir Dünya Kupası geçirdik. Finalde İspanya bizden üstündü, haklı bir şekilde kazandılar ve bize kalan tek şey, bu sekiz yıl boyunca başardıklarımızın değerini bilmek. Muhteşem bir dönemdi, bunun bir parçası olmak büyük bir zevkti ve bunun önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır."
Paredes, kalp kırıklığı üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Albiceleste, uluslararası sahnede olağanüstü yüksek bir performans sergilemiş olsa da, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından yaşanacak duygusal iyileşme sürecinin zaman alması bekleniyor. Sözlerine şöyle devam etti: “Yaşadıklarımızı atlatmak uzun bir süreç olacak. Önemli başarılara imza atmış olsak da, Dünya Kupası finalini kaybetmek uzun süre canımızı yakacak çünkü bir kez daha zafere çok yakındık.
"Bununla gurur duymalıyız, çünkü bu kadar uzun süre koruduğumuz seviyeyi sürdürmek kolay değil. Finalde yenilgiye uğramamıza rağmen taraftarlar kendilerini bizimle özdeşleştirdi; bu son derece tatmin edici ve bu yüzden mutluyum."
Teknik direktör Lionel Scaloni ve kaptan Lionel Messi’nin belirsiz geleceğine değinen eski Roma oyuncusu, takımın mevcut döngüsünün belirsizlik içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Birçoğu için bu, devam edip etmeme kararını verme meselesi olacak.
"Bu, güzel ve muhteşem bir dönemdi ve büyük başarılara imza attık. Bu seviyeyi korumak ve grubun bu şekilde işleyişini sürdürmek çok zor olacak. Dikkate alınması gereken pek çok husus var; teknik direktörle konuşup sakin kararlar almamız gerekiyor."
Milli takımdaki kendi geleceği ile ilgili olarak Paredes şunları ekledi: "Bilmiyorum. Bu bir süreç: durumu sindirmek, iyice düşünmek, aceleci kararlar vermekten kaçınmak gerekiyor ve bu kesinlikle tartışılması gereken bir konu."
Scaloni, kadro yapısını yeniden düzenlemek zorunda kalacak
Paredes, kaburga sakatlığından tamamen iyileşirken artık Boca’daki görevlerine odaklanacak. Uluslararası düzeyde ise, final maçındaki yenilginin ardından sergilediği davranış nedeniyle olası FIFA yaptırımlarını beklediği için Arjantin milli takımındaki kısa vadeli geleceği de belirsizliğini koruyor.
Scaloni ve teknik ekibi, yaklaşan eleme maçları öncesinde takımın gidişatını hızla belirlemeli; Paredes ve Messi gibi kilit isimlerin durumunun netleşmesi, Albiceleste’nin kademeli bir yenilenme sürecine girip girmeyeceğinin belirlenmesinde hayati önem taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun