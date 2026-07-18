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Çeviri:

Delilik suçlamasından Dünya Kupası finaline… De la Fuente ile Scaloni’yi birleştiren ortak bir çile

L. de la Fuente
L. Scaloni
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
FEATURES
Analysis
İspanya
Arjantin

Benzer bir bahis

Luis de la Fuente ile Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldiğinde, bu karşılaşma sadece İspanya ile Arjantin arasındaki taktiksel bir mücadele olmakla kalmayacak; aynı zamanda birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki başarı öyküsünün somut bir yansıması olacak.

Bu iki teknik direktör, antrenörlük dünyasındaki ünlü isimlerin tekelini kıran ve atandıkları sırada pek çok kişi tarafından yetenekleri sorgulanmış olmasına rağmen kıtada göz kamaştırıcı bir zafer serisi yaratan, sakin ve gerçekçi bir yaklaşımı temsil ediyor.

  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    Gölgeden başlangıç

    Ne De la Fuente ne de Scaloni, İspanya ve Arjantin’deki görevlerini üstlenmeden önce Avrupa’nın büyük kulüplerinde birinci sınıf teknik direktörler ya da tanınmış isimler arasında yer almıyordu.

    Scaloni, 2018 yılında Jorge Sampaoli'nin ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak Arjantin milli takımının başına geçti ve Arjantin basını, baş antrenörlük deneyimi olmadığı için bu atamayı "delilik" olarak nitelendirdi.

    Buna karşılık, De la Fuente, 2022 yılının sonlarında Luis Enrique’nin ardından İspanya milli takımının başına geçti; La Liga’nın büyük kulüplerinde güçlü bir özgeçmişe sahip olmadığı için, bu atama taraftarlar ve medya tarafından şüpheyle karşılandı.

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  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Ortak bir başlangıç noktası

    De la Fuente ile Scaloni arasındaki en büyük ortak nokta, her ikisinin de başarılarını milli takımlar ve genç takımlar dünyasına dair derin bilgileri sayesinde inşa etmiş olmalarıdır.

    De la Fuente, İspanya Futbol Federasyonu'nun "düzen adamı" olarak tanımlanabilir. 19, 21 ve 23 yaş altı milli takımlarını çalıştırmış, bu takımlarla Avrupa Şampiyonluğu ve Tokyo Olimpiyatları'nda ikincilik elde etmiştir. Bu deneyimler sayesinde Pedri, Olmo ve Oyarzabal gibi genç nesli avucunun içi gibi tanımaktadır.

    Scaloni ise önce Arjantin Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptı, ardından 20 yaş altı milli takımının başına geçti. Bu deneyim, ona yeni yetenekleri keşfetme ve daha sonra Messi liderliğindeki tecrübeli kadroyla birleştirme fırsatı verdi.

  • Eleştirenleri susturmak

    İkisi de şüphecilere en iyi şekilde cevap verdi: kıtasal şampiyonluk podyumlarında ve rekor bir hızla. Scaloni, Arjantin’i Brezilya’nın kalbinde düzenlenen 2021 Copa América’yı kazanarak 28 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi; ardından 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América’yı da kazandı.

    De la Fuente ise İspanya’yı 2023 Avrupa Uluslar Ligi’ni kazanarak podyumlara geri döndürdü; ardından yedi maçlık galibiyet serisi ve göz kamaştırıcı bir hücum performansı sergileyerek Euro 2024’ü kazanarak en büyük başarısını elde etti.

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  • imago-sport-1080193574.jpgAnadolu Agency

    Sessizliğin dehası

    Her iki teknik direktör de sakinlikleriyle öne çıkıyor ve Luis Enrique ya da Sampaoli gibi önceki teknik direktörlerin aksine, ateşli açıklamalardan kaçınıyor ya da basınla çatışmaya girmiyor.

    Scaloni, Messi’ye hizmet eden ve onun için özveriyle çalışan bir sistem kurmayı başardı ve Tango kampında ailevi bir ortam yarattı. Benzer şekilde, De la Fuente de İspanya oyuncularının üzerindeki baskıyı hafifletmeyi başardı ve Lamine Yamal ve Nico Williams gibi genç oyunculara korkusuzca tam güven verdi.

  • Gerçekçilik Okulu

    Her iki teknik direktör de karmaşık ya da katı bir felsefeye bağlı kalmıyor; aksine, gerçekçi bir yaklaşıma güvenmeyi tercih ediyorlar. Scaloni, Katar Dünya Kupası’nda rakiplerine göre Arjantin’in oyun stilini defalarca değiştirerek, sonunda o değerli şampiyonluğu kazandı.

    De la Fuente ise İspanya’nın yıllardır muzdarip olduğu pas egemenliği tuzağından ya da verimsiz tiki-taka oyunundan kurtulmayı başardı ve “La Roja”yı, kanatlardan beslenen, bir sistem olarak işleyen ve güçlü bir omurgaya sahip, doğrudan ve hızlı bir takıma dönüştürdü; başarıyı sadece belirli oyuncuların parlak performansına indirgemedi.

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