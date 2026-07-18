Luis de la Fuente ile Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldiğinde, bu karşılaşma sadece İspanya ile Arjantin arasındaki taktiksel bir mücadele olmakla kalmayacak; aynı zamanda birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki başarı öyküsünün somut bir yansıması olacak.

Bu iki teknik direktör, antrenörlük dünyasındaki ünlü isimlerin tekelini kıran ve atandıkları sırada pek çok kişi tarafından yetenekleri sorgulanmış olmasına rağmen kıtada göz kamaştırıcı bir zafer serisi yaratan, sakin ve gerçekçi bir yaklaşımı temsil ediyor.