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Delilik anı! Phil Foden, olaylı Manchester derbisinde Bruno Fernandes'e tekme attığı için KIRMIZI kart gördü
Foden, Old Trafford'da kırmızı kart gördü
Manchester derbisi nadiren sakin geçer, ancak Old Trafford'daki son karşılaşma pazar günü erken saatlerde Foden'a doğrudan kırmızı kart gösterilmesiyle bir anda alevlendi. Olay maçın 22. dakikasında yaşandı; ihraç kararı, Manchester United kaptanı Fernandes ile yaşanan gergin bir atışmanın ardından geldi. Fernandes, top için rutin bir mücadele sırasında City altyapısından yetişen oyuncunun sinirlerini bozmuş gibi göründü.
Fernandes ilk olarak Foden'ı taç çizgisi yakınında yere indirdi ve İngiltereli oyun kurucu bu fiziksel müdahaleye açıkça tepki gösterdi. Foden ayağa kalkmaya çalışırken soğukkanlılığını kaybetmiş gibi göründü ve Portekizli orta saha oyuncusuna doğru hamle yaptı. Foden'ın Fernandes'a tekme attığı görüldü, Fernandes ise hemen acı içinde kıvranarak yere gitti.
Hakem, misillemeyi görmek için iyi bir pozisyondaydı ve arka cebine gitmekte hiç tereddüt etmedi; Phil Foden'a kırmızı kart gösterilmesinin ardından deplasman ekibinin 10 kişi kaldığını teyit etti.
- Getty Images Sport
Derbi tarihinde nadir görülen bir kırmızı kart
Foden'ın akıl almaz anı, Maresca'nın öğleden sonraki taktik planlarını sekteye uğratmakla kalmadı, aynı zamanda onu yanlış nedenlerle tarih kitaplarına da soktu. Orta saha oyuncusunun oyundan atılması, bu sert yerel rekabetin modern döneminde istatistiksel bir istisnaya işaret ediyor.
Opta'ya göre, İngiltere yıldızı Premier League'de Manchester United'a karşı kırmızı kart gören yalnızca ikinci Manchester City oyuncusu oldu. Foden, ligdeki bu derbide en son 2006'da kırmızı kart gören eski İtalyan forvet Bernardo Corradi'nin izinden gitti.
Maresca için taktiksel bir baş ağrısı
Bu ihraç, takımının formda bir United karşısında sayısal dezavantajı yönetmeye çalıştığı sırada Maresca'yı erken bir plan değişikliğine zorluyor. Foden'ın deplasman ekibinin hücumdaki yaratıcı merkezi olması bekleniyordu, ancak onun yokluğu son üçüncü bölgede önemli bir boşluk bırakıyor. Kırmızı kartın hemen ardından City teknik ekibinin kenarda hararetli bir tartışma içinde olduğu görüldü.
Olay anında oynanacak yaklaşık 70 dakika daha varken, taktik mücadele tamamen Michael Carrick'in takımının lehine dönmüş durumda. City'nin artık orta sahada kompakt kalabilmek için muhtemelen daha temkinli bir dizilişe geçmesi, alışılmış hücum akıcılığının bir kısmından fedakârlık etmesi gerekecek.
- Getty Images Sport
Fernandes tartışmanın içinde yer aldı
Yüksek baskılı maçlarda sıkça olduğu gibi, Fernandes kendisini maçın en çok konuşulan pozisyonunun merkezinde buldu. Misillemesi nedeniyle cezalandırılan taraf Foden olsa da, United taraftarları kaptanlarının City'nin en tehlikeli yaratıcı gücünün ritmini bozma şeklinden memnun kalacaktır. Portekizli yıldızın bu tahrikteki rolü, kuşkusuz yorumcular tarafından tartışılacaktır.
Foden açısından sonuçlar bu tek maçın ötesine uzanabilir; şiddetli hareket nedeniyle standart üç maçlık bir cezanın gelmesi muhtemel görünüyor. Bu da City'nin kupa arayışı sürerken onun kritik yaklaşan karşılaşmaları kaçırması anlamına gelecektir.
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