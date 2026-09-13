Manchester derbisi nadiren sakin geçer, ancak Old Trafford'daki son karşılaşma pazar günü erken saatlerde Foden'a doğrudan kırmızı kart gösterilmesiyle bir anda alevlendi. Olay maçın 22. dakikasında yaşandı; ihraç kararı, Manchester United kaptanı Fernandes ile yaşanan gergin bir atışmanın ardından geldi. Fernandes, top için rutin bir mücadele sırasında City altyapısından yetişen oyuncunun sinirlerini bozmuş gibi göründü.

Fernandes ilk olarak Foden'ı taç çizgisi yakınında yere indirdi ve İngiltereli oyun kurucu bu fiziksel müdahaleye açıkça tepki gösterdi. Foden ayağa kalkmaya çalışırken soğukkanlılığını kaybetmiş gibi göründü ve Portekizli orta saha oyuncusuna doğru hamle yaptı. Foden'ın Fernandes'a tekme attığı görüldü, Fernandes ise hemen acı içinde kıvranarak yere gitti.

Hakem, misillemeyi görmek için iyi bir pozisyondaydı ve arka cebine gitmekte hiç tereddüt etmedi; Phil Foden'a kırmızı kart gösterilmesinin ardından deplasman ekibinin 10 kişi kaldığını teyit etti.



