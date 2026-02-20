Dele Alli Tottenham'a geri dönüyor! Serbest oyuncu olan orta saha oyuncusu, yeni kulüp arayışları devam ederken Spurs'ta özel bir görünüm sergileyecek

Dele, Kuzey Londra'ya geri dönmesini sağlayacak bir ara vermek istemiyor. Eylül 2025'te Como tarafından serbest bırakıldı - sadece bir kez yedek olarak oyuna girip kırmızı kart gördü - ve o zamandan beri serbest oyuncu olarak kalıyor.

Son üç yılda sınırlı sürelerde forma giydiği için yeni bir sözleşme imzalamasının kolay olmayacağı konusunda uyarıldı. Eski Spurs savunmacısı Stephan Carr, GOAL'a Dele'nin yeni bir kulüp bulma çabaları hakkında şunları söyledi: "Onun düşüşü korkutucu. Henüz 29 yaşında, zirveden yeni geçti, ancak son birkaç yılda oynadığı futbol çok az.

"Bu çok zor. Yaralandığınızda olduğu gibi, tüm antrenmanları yaparsınız ve forma girmeniz zaman alır. Çok fazla maç kaçırdı. Söylediklerinden, hala hırslı olduğu anlaşılıyor. Ama şansı artık çok az.

“Başka biri ona bir fırsat verir mi... O üst düzey bir oyuncu, İngiltere milli takımında oynamış, ama bu artık geçmişte kaldı. Önemli olan şu an ve o oynamıyor, performans göstermiyor. Bu onun için son şans. Başka bir iyi fırsat yakalayabilir mi, yoksa isteği var mı...

"Nereye giderse gitsin, seçim yapma şansı olmayacak. Kendini kanıtlaması gereken bir deneme süreci olabilir. Bunun için cesareti var mı, yok mu? Ben de deneme sürecinden geçtim. Benim için sorun olmadı. Çok zor, farklı bir durum. Genci, kişiliğini veya çevresindeki insanları tanımıyorum. Dramatik bir şekilde gözden düştü. Geri dönmesi çok zor. Aklınız bunu söylüyor olabilir, ama vücudu bunu söylemeyecek çünkü çok uzun süredir oynamadı ve buna alışık değil."