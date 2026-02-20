Getty
Dele Alli Tottenham'a geri dönüyor! Serbest oyuncu olan orta saha oyuncusu, yeni kulüp arayışları devam ederken Spurs'ta özel bir görünüm sergileyecek
Dele'nin Spurs'ta geçirdiği unutulmaz dönemdeki performansı
Dele, çocukluk kulübü MK Dons'ta bariz potansiyeli fark edildikten sonra 2015 yılında Tottenham'a katıldı. Premier League'in elitleri arasında hızla yerini aldı ve iki kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.
Spurs formasıyla 269 maçta 67 gol attı ve Three Lions formasıyla 37 kez milli oldu. Dele, 2022'de Everton'a katılarak yeni bir maceraya atıldı, ancak o zamandan beri form ve kondisyon sorunları yaşıyor.
Dele, Kuzey Londra derbisinde özel konuk olacak.
O, Spurs taraftarları arasında hala en sevilen oyunculardan biri ve Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'nu ziyaret ettiğinde tanıdık bir ortama geri dönecek. Kulübün resmi web sitesinde yer alan resmi açıklamada şöyle deniyor: "Dele, Pazar günü Kuzey Londra derbisinde özel konuğumuz olarak Tottenham Hotspur Stadyumu'na geri dönüyor.
Modern dönemin en popüler oyuncularından biri olan ve tüm turnuvalarda 269 maçta 67 gol atan hücum orta saha oyuncusu, 2015-22 yılları arasında Lilywhite'da geçirdiği yedi yıl boyunca Spurs taraftarlarının kalbini kazandı. 2019 yılının Nisan ayında Palace ile oynanan açılış maçından önce, taraftarların yeni stadyumda ilk olarak 'we've got Dele...' şarkısını söylemiş olması her şeyi anlatıyor.
“Taraftarlar, Pazar günü devre arasında ona tekrar serenat yapabilecekler. O da Paul Coyte ile birlikte Spurs'un büyülü anılarını yad edecektir.”
Yargılanıyor: Dele, yeni bir sözleşme imzalamak için çaba göstermesi gerektiği konusunda uyarıldı.
Dele, Kuzey Londra'ya geri dönmesini sağlayacak bir ara vermek istemiyor. Eylül 2025'te Como tarafından serbest bırakıldı - sadece bir kez yedek olarak oyuna girip kırmızı kart gördü - ve o zamandan beri serbest oyuncu olarak kalıyor.
Son üç yılda sınırlı sürelerde forma giydiği için yeni bir sözleşme imzalamasının kolay olmayacağı konusunda uyarıldı. Eski Spurs savunmacısı Stephan Carr, GOAL'a Dele'nin yeni bir kulüp bulma çabaları hakkında şunları söyledi: "Onun düşüşü korkutucu. Henüz 29 yaşında, zirveden yeni geçti, ancak son birkaç yılda oynadığı futbol çok az.
"Bu çok zor. Yaralandığınızda olduğu gibi, tüm antrenmanları yaparsınız ve forma girmeniz zaman alır. Çok fazla maç kaçırdı. Söylediklerinden, hala hırslı olduğu anlaşılıyor. Ama şansı artık çok az.
“Başka biri ona bir fırsat verir mi... O üst düzey bir oyuncu, İngiltere milli takımında oynamış, ama bu artık geçmişte kaldı. Önemli olan şu an ve o oynamıyor, performans göstermiyor. Bu onun için son şans. Başka bir iyi fırsat yakalayabilir mi, yoksa isteği var mı...
"Nereye giderse gitsin, seçim yapma şansı olmayacak. Kendini kanıtlaması gereken bir deneme süreci olabilir. Bunun için cesareti var mı, yok mu? Ben de deneme sürecinden geçtim. Benim için sorun olmadı. Çok zor, farklı bir durum. Genci, kişiliğini veya çevresindeki insanları tanımıyorum. Dramatik bir şekilde gözden düştü. Geri dönmesi çok zor. Aklınız bunu söylüyor olabilir, ama vücudu bunu söylemeyecek çünkü çok uzun süredir oynamadı ve buna alışık değil."
Dele, İngiltere ve İspanya'daki takımlarla bağlantılıdır.
Dele, Birleşik Krallık ve İspanya'daki takımlarla bağlantıları olduğu için pozitif kalmaya çalışıyor ve sosyal medyada, devam ettiği bireysel antrenman programlarının videoları yayınlanıyor.
Pazar günü Tottenham'ın en büyük rakibi karşısında üç puan almasını umut ediyor. Igor Tudor, Thomas Frank'ın geçici halefi olarak atandığından bu yana ilk maçına çıkacak. Spurs, Premier League tablosunda 16. sırada, küme düşme bölgesinin beş puan üzerinde yer alıyor.
