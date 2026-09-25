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Dele Alli, Jadon Sancho için uyarı niteliğinde: Boştaki İngiliz kanat oyuncusuna, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa’daki sıkıntıların ardından ‘zorluklarla mücadele’ çağrısı yapıldı
Eski Tottenham yıldızı Dele, Como'nun serbest bırakmasının ardından kulüpsüz kaldı
Eski Tottenham yıldızı Dele, bir dönem dünyanın en iyi golcü orta sahalarından biri olarak görülüyordu ve Eylül 2025'te Serie A ekibi Como tarafından serbest bırakıldığından bu yana kulüpsüz. İtalya'daki döneminde sonradan oyuna girerek sadece bir kez forma giydi.
30 yaşındaki oyuncu için Wrexham, Birmingham ve Swansea dahil, yönetim kurullarında A listesi yıldızlar bulunan çeşitli adresler gündeme geldi, ancak herhangi bir anlaşma sağlanmadı. League Two ekibi Barnet'ın son olarak oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Sönmeye yüz tutan kariyerini kurtarabilmesi için Dele'nin bir yerde süre bulması gerekiyor.
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Sancho, 73 milyon sterline Manchester United'a katıldı ama bedelsiz ayrıldı
Sancho'nun da cazip teklifler alması gerekiyor; 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 2026-27 sezonunun ilk milli maç arasında hâlâ kulüpsüz. 2021'de, Portekizli GOAT Cristiano Ronaldo'yla birlikte, 73 milyon sterlin (97 milyon dolar) karşılığında Old Trafford'a transfer olan oyuncu, nispeten kısa bir süre içinde çok büyük bir düşüş yaşadı. Eski Borussia Dortmund forvetinin bonservissiz ayrılmasına izin verildi.
Sancho için birileri hesaplı bir risk almaya istekli olabilir; zira oyuncunun İngiltere dışında yeni bir başlangıca açık olduğu bildiriliyor, ancak Dele, yeteneğin ne kadar hızlı unutulabileceğinin kanıtı.
Sancho ile Dele kariyerlerini yeniden rayına oturtabilir mi?
Eski Villa orta saha oyuncusu Houghton, 2025-26 sezonunu West Midlands'ta kiralık olarak geçiren Sancho'yu yakından görmüş biri olarak ve IrishBetting.ie iş birliği kapsamında konuşurken, GOAL'e, Dele'nin başka bir düşüş yaşayan yıldız için uyarı niteliği taşıyıp taşımadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Bu çok doğru. Dele'ye bakıyorsunuz, MK Dons, sonra Spurs'e geliyor, her şey harika gidiyor ve sonra pat, ne oldu?
“Kötü bir oyuncuya dönüşmedi, mesele sadece mentalite; mentaliteye ne oldu? İşte o noktada doğru yardımı aldığını ve insanların onunla doğru şekilde konuştuğunu, onu rahatlatmaya çalıştığını umarsınız ama sonunda iş sana kalıyor, oyuncu olarak iş sana kalıyor.
“Hayatınızda zorluklar olabilir. Ben üç yıl West Ham'daydım, ilk kulübümdü, serbest bırakıldım, tam da rezerv takımda 19 gol attığım bir dönemin ardından, müthiş bir sezon geçirmiştim, şimdi ise bana yeterince iyi olmadığım söyleniyordu. Gençlerin çoğu bir daha ortalıkta görünmezdi, biterdi, çünkü o engeli aşamazlardı ama kendinize inanmanız gerekiyor ve bunu değiştirebilecek kişi sizsiniz.
“İnsanlar size yardımcı olabilir, elbette psikologlar vardır, etrafınızda size destek olacak iyi arkadaşlar vardır ama günün sonunda iş size kalıyor, itici güç olması gereken kişi siz olmalısınız, ‘biliyor musunuz, size yanıldığınızı kanıtlayacağım, benden şüphe eden herkese bunu yapabileceğimi göstereceğim ve yapacağım şey de bu’ demelisiniz.
“Onların hâlâ bu fırsatı var, hâlâ önlerinde duruyor, bunu yapabilecek kadar genç adamlar, kariyerlerinde hâlâ dışarı çıkıp neler yapabileceklerini gösterecek kadar yılları var. Hepimiz onlar için en iyisini diliyoruz. Başarmalarını istiyorum, liglerimizin harika olmasını istiyorum, futbolumuzun müthiş olmasını istiyorum, gidip oyuncuların oynarken potansiyellerinin en üst seviyesine çıktığını izlemek istiyorum çünkü insanı heyecanlandıran şey bu.”
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Sancho ile Dele son resmi maçlarına çıktığında
Dele'nin son resmi maçı, eski Arsenal, Barcelona ve Chelsea yıldızı Cesc Fabregas yönetiminde, 15 Mart 2025'te oynandı. Yedek kulübesinden oyuna girdikten sonra 10 dakikadan az sahada kaldı ve AC Milan karşısında kırmızı kart gördü.
Sancho, son maçının ardından kupa kaldırdı; 2026 Avrupa Ligi finalinde Villa forması giymişti, ancak kariyerinde önemli bir yol ayrımında seçeneklerini değerlendirirken sabırlı olmak zorunda kalıyor.
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