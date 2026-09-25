Eski Villa orta saha oyuncusu Houghton, 2025-26 sezonunu West Midlands'ta kiralık olarak geçiren Sancho'yu yakından görmüş biri olarak ve IrishBetting.ie iş birliği kapsamında konuşurken, GOAL'e, Dele'nin başka bir düşüş yaşayan yıldız için uyarı niteliği taşıyıp taşımadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Bu çok doğru. Dele'ye bakıyorsunuz, MK Dons, sonra Spurs'e geliyor, her şey harika gidiyor ve sonra pat, ne oldu?

“Kötü bir oyuncuya dönüşmedi, mesele sadece mentalite; mentaliteye ne oldu? İşte o noktada doğru yardımı aldığını ve insanların onunla doğru şekilde konuştuğunu, onu rahatlatmaya çalıştığını umarsınız ama sonunda iş sana kalıyor, oyuncu olarak iş sana kalıyor.

“Hayatınızda zorluklar olabilir. Ben üç yıl West Ham'daydım, ilk kulübümdü, serbest bırakıldım, tam da rezerv takımda 19 gol attığım bir dönemin ardından, müthiş bir sezon geçirmiştim, şimdi ise bana yeterince iyi olmadığım söyleniyordu. Gençlerin çoğu bir daha ortalıkta görünmezdi, biterdi, çünkü o engeli aşamazlardı ama kendinize inanmanız gerekiyor ve bunu değiştirebilecek kişi sizsiniz.

“İnsanlar size yardımcı olabilir, elbette psikologlar vardır, etrafınızda size destek olacak iyi arkadaşlar vardır ama günün sonunda iş size kalıyor, itici güç olması gereken kişi siz olmalısınız, ‘biliyor musunuz, size yanıldığınızı kanıtlayacağım, benden şüphe eden herkese bunu yapabileceğimi göstereceğim ve yapacağım şey de bu’ demelisiniz.

“Onların hâlâ bu fırsatı var, hâlâ önlerinde duruyor, bunu yapabilecek kadar genç adamlar, kariyerlerinde hâlâ dışarı çıkıp neler yapabileceklerini gösterecek kadar yılları var. Hepimiz onlar için en iyisini diliyoruz. Başarmalarını istiyorum, liglerimizin harika olmasını istiyorum, futbolumuzun müthiş olmasını istiyorum, gidip oyuncuların oynarken potansiyellerinin en üst seviyesine çıktığını izlemek istiyorum çünkü insanı heyecanlandıran şey bu.”