Alessandro Del Piero, Sky Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada pozisyonu şöyle yorumladı: "Muhteşem bir görüntü: Zaire Emery'nin topu savunmadan çıkarırken yaptığı bu hatadan nasıl yararlandığını görmek. Ama önce topu kontrol edişinden başlayalım: Göğsüyle topu hemen önüne indirip savunmacının üzerine yöneliyor. Bu, atağın seyrini değiştiriyor çünkü beklemek yerine hemen savunmacıya doğru hücuma geçiyor. Savunmacı ise sol ayağından çekinerek iç tarafta pozisyon alıyor. O da bu küçük boşluğu görür görmez hızla geçiyor ve ardından dehasını gösteriyor. O adımla gelirken ayak ucuyla müthiş bir şut çekiyor. Sadece ayak ucuyla vurmakla kalmıyor, topu havalandırıyor: Bence bunu bilerek yaptı".