Lamine Yamal’ın güzel ve imkânsız goller koleksiyonu büyümeye devam ediyor. İspanyol yıldız, Barcelona dün Paris Saint-Germain deplasmanında 4-2 mağlup olmasına rağmen üst düzey bir golle yine büyüledi.
Del Piero, Yamal’ın PSG’ye attığı gol hakkında: "Topa ayak ucuyla sertçe vuruyor. İzlemesi harika."
Alessandro Del Piero, Sky Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada pozisyonu şöyle yorumladı: "Muhteşem bir görüntü: Zaire Emery'nin topu savunmadan çıkarırken yaptığı bu hatadan nasıl yararlandığını görmek. Ama önce topu kontrol edişinden başlayalım: Göğsüyle topu hemen önüne indirip savunmacının üzerine yöneliyor. Bu, atağın seyrini değiştiriyor çünkü beklemek yerine hemen savunmacıya doğru hücuma geçiyor. Savunmacı ise sol ayağından çekinerek iç tarafta pozisyon alıyor. O da bu küçük boşluğu görür görmez hızla geçiyor ve ardından dehasını gösteriyor. O adımla gelirken ayak ucuyla müthiş bir şut çekiyor. Sadece ayak ucuyla vurmakla kalmıyor, topu havalandırıyor: Bence bunu bilerek yaptı".
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