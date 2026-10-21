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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Del Piero, Yamal’ın PSG’ye attığı gol hakkında: "Topa ayak ucuyla sertçe vuruyor. İzlemesi harika."

L. Yamal
Şampiyonlar Ligi
Barcelona

Juventus'un eski 10 numarası: "Topu göğsüyle savunmacıya doğru agresif bir şekilde indiriyor. Bu, pozisyonun seyrini değiştiriyor."

Lamine Yamal’ın güzel ve imkânsız goller koleksiyonu büyümeye devam ediyor. İspanyol yıldız, Barcelona dün Paris Saint-Germain deplasmanında 4-2 mağlup olmasına rağmen üst düzey bir golle yine büyüledi.


  • Alessandro Del Piero, Sky Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada pozisyonu şöyle yorumladı: "Muhteşem bir görüntü: Zaire Emery'nin topu savunmadan çıkarırken yaptığı bu hatadan nasıl yararlandığını görmek. Ama önce topu kontrol edişinden başlayalım: Göğsüyle topu hemen önüne indirip savunmacının üzerine yöneliyor. Bu, atağın seyrini değiştiriyor çünkü beklemek yerine hemen savunmacıya doğru hücuma geçiyor. Savunmacı ise sol ayağından çekinerek iç tarafta pozisyon alıyor. O da bu küçük boşluğu görür görmez hızla geçiyor ve ardından dehasını gösteriyor. O adımla gelirken ayak ucuyla müthiş bir şut çekiyor. Sadece ayak ucuyla vurmakla kalmıyor, topu havalandırıyor: Bence bunu bilerek yaptı".

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