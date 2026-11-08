Bir yanda Alessandro Del Piero'nun, diğer yanda Ronaldinho'nun takımı "Zurich All-Star Game"de karşı karşıya geldi. Ancak Juventus'un eski 10 numarasının maçı, Marchisio'ya topukla pas verme girişimi sırasında yaşadığı sağ fleksör kası sakatlığı nedeniyle ne yazık ki sadece birkaç dakika sürdü.
Çeviri:
Del Piero'dan Marchisio'ya topuk pası ve sakatlık: Torino'da koltuk değnekleriyle
Gelecek maçlar
Del Piero yine de sahadan dudaklarında bir gülümsemeyle ayrıldı ve ardından koltuk değnekleriyle Torino'ya döndü.
Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda, Ronaldinho etrafında kurulan Brezilya karması, Alessandro Del Piero'nun liderliğindeki İtalyan takımıyla karşı karşıya geliyor. Eski yıldızların maçında en önemli an, Ronaldinho'nun 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 4-3'e getirmesiyle yaşanıyor.
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