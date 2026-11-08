Gelecek maçlar FIO Serie A 14:45 JUV

Bir yanda Alessandro Del Piero'nun, diğer yanda Ronaldinho'nun takımı "Zurich All-Star Game"de karşı karşıya geldi. Ancak Juventus'un eski 10 numarasının maçı, Marchisio'ya topukla pas verme girişimi sırasında yaşadığı sağ fleksör kası sakatlığı nedeniyle ne yazık ki sadece birkaç dakika sürdü.