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Gianluca Minchiotti
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Del Piero'dan Marchisio'ya topuk pası ve sakatlık: Torino'da koltuk değnekleriyle

A. Del Piero
Juventus

Juventus’un eski kaptanı, eski futbol yıldızlarının karşı karşıya geldiği bir maçta sakatlandı. Diğer tarafta ise Ronaldinho’nun takımı n

Gelecek maçlar
FIO

FIO

Serie A

08 Kas 2026

JUV

JUV

Bir yanda Alessandro Del Piero'nun, diğer yanda Ronaldinho'nun takımı "Zurich All-Star Game"de karşı karşıya geldi. Ancak Juventus'un eski 10 numarasının maçı, Marchisio'ya topukla pas verme girişimi sırasında yaşadığı sağ fleksör kası sakatlığı nedeniyle ne yazık ki sadece birkaç dakika sürdü.

  • Del Piero yine de sahadan dudaklarında bir gülümsemeyle ayrıldı ve ardından koltuk değnekleriyle Torino'ya döndü.

  • Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda, Ronaldinho etrafında kurulan Brezilya karması, Alessandro Del Piero'nun liderliğindeki İtalyan takımıyla karşı karşıya geliyor. Eski yıldızların maçında en önemli an, Ronaldinho'nun 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 4-3'e getirmesiyle yaşanıyor.

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Gelecek maçlar
FIO

FIO

Serie A

08 Kas 2026

JUV

JUV