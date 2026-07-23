Dejan Kulusevski ve Mohammed Kudus, sakatlık rehabilitasyonundaki zorluklar nedeniyle Tottenham’ın sezon öncesi turu kadrosuna alınmadı

Tottenham taraftarları, kulübün güney yarımküre turu hazırlıkları sürerken hayal kırıklığı yaratan bir haberle karşılaştı: Kulusevski ve Kudus, tur kadrosuna alınmadı. Roberto De Zerbi’nin takımı, MK Dons’a karşı son dönemde elde ettiği 1-0’lık galibiyetin ardından Auckland ve Sidney’de üç maç oynayacak.

Kudus'un durumu özellikle sinir bozucu, zira oyuncunun Ocak ayında Sunderland maçında uyluk kasında ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra Tottenham forması giyememesine rağmen sahalara dönmeye yaklaştığına dair umutlar vardı. Eski West Ham oyuncusu, son zamanlarda Spurs antrenman tesislerindeki spor salonunda görüntülense de, kıtalararası bir turnenin yoğunluğunu göze almak yerine iyileşmesine odaklanması için Londra'da kalmasına karar verildi.



