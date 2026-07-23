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Dejan Kulusevski ve Mohammed Kudus, sakatlık rehabilitasyonundaki zorluklar nedeniyle Tottenham’ın sezon öncesi turu kadrosuna alınmadı
Tottenham’ın iki kilit oyuncusu için sakatlık dertleri devam ediyor
Tottenham taraftarları, kulübün güney yarımküre turu hazırlıkları sürerken hayal kırıklığı yaratan bir haberle karşılaştı: Kulusevski ve Kudus, tur kadrosuna alınmadı. Roberto De Zerbi’nin takımı, MK Dons’a karşı son dönemde elde ettiği 1-0’lık galibiyetin ardından Auckland ve Sidney’de üç maç oynayacak.
Kudus'un durumu özellikle sinir bozucu, zira oyuncunun Ocak ayında Sunderland maçında uyluk kasında ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra Tottenham forması giyememesine rağmen sahalara dönmeye yaklaştığına dair umutlar vardı. Eski West Ham oyuncusu, son zamanlarda Spurs antrenman tesislerindeki spor salonunda görüntülense de, kıtalararası bir turnenin yoğunluğunu göze almak yerine iyileşmesine odaklanması için Londra'da kalmasına karar verildi.
- Getty Images Sport
Kulusevski hâlâ sahalara dönmeye yakın değil
Tottenham’ın Enfield tesislerinde hâlâ hiç görülmeyen Kulusevski için durum o kadar da olumlu görünmüyor; bu durum, dizinin durumu hakkındaki endişeleri giderek artırıyor. İsveçli kanat oyuncusu, Mayıs 2025’te Spurs’un Avrupa Ligi’ni kazanmasından hemen önce geçirdiği sakatlığın ardından yapılan diz kapağı ameliyatının ardından, 14 aydır resmi bir maçta forma giymiyor.
Bir zamanlar Tottenham'ın hücumunun temel taşlarından biri olarak görülen kanat oyuncusunun 14 aydır sahalardan uzak kalması, teknik kadro için büyük bir endişe kaynağı. Wilson Odobert ve Xavi Simons da kendi sakatlıklarından sonra rehabilitasyonlarına devam etmek üzere Londra'da kalıyor.
Yeni transferler, turne kapsamında ilk kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor
Sakatlıklar manşetleri işgal etse de, De Zerbi’nin 35 kişilik kadrosuna giren yeni isimler etrafında büyük bir heyecan var. Bunların başında, 185 milyon sterlinlik ikili Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in de aralarında bulunduğu yaz transfer döneminden gelen yüksek profilli isimler geliyor.
Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve Martin Dubravka da Spurs ile ilk deplasmanlarını yaşayacaklar. Ancak Marcos Senesi, Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finaline ulaştığı için daha uzun bir tatil izni aldı. Napoli’ye transfer olacağı söylenen Guglielmo Vicario ise, antrenmanda geçirdiği hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Getty Images Sport
De Zerbi'nin yeniden yapılanma süreci devam ediyor
Tottenham, geçen sezon küme düşmeyi kıl payı atlattı; küme düşme mücadelesi boyunca nefes kesen bir mücadele verdikten sonra, üst üste ikinci sezonunda Premier Lig’i 17. sırada tamamladı. Bu sonuçlar, nihayetinde De Zerbi yönetiminde şu anda şekillenmekte olan iddialı yeniden yapılanma sürecinin önünü açtı. O zamandan beri kulüp, Premier Lig transfer piyasasının en hareketli takımlarından biri haline geldi. Ligin üst sıralarındaki takımlarla arasındaki farkı kapatmak amacıyla sahadaki tüm pozisyonları güçlendirmek için hızlı adımlar atan kulüp, bu yaz transferlere şimdiden 237 milyon sterlin ayırdı.
Bu harcamaya rağmen De Zerbi, yeniden yapılanma projesinin henüz tamamlanmaktan uzak olduğunu açıkça belirtti. "Çok iyi hissediyorum çünkü iyi çalışıyoruz. Bence çok önemli yeni oyuncularla çok iyi bir takım kuruyoruz ve kulübün tarihindeki yeni bir döneme başlıyoruz," diyen İtalyan teknik adam, SpursPlay’e verdiği röportajda şunları ekledi: "Şu anda transfer piyasasını, hem gelen hem de giden oyuncular açısından henüz tamamlamış değiliz, ancak şu anda çok mutluyum, çok gururluyum ve çok olumluyum."
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