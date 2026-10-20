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Dejan Kulusevski, Tottenham'ın galibiyetinde 526 günlük sakatlık kabusuna son verdikten sonra artık 'daha akıllı' ve 'farklı bir insan' olduğunu açıkladı
Oyuna yeni bir bakış açısı
Kulusevski, yaklaşık bir buçuk yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra resmî maçlara dönüşünün ardından kendisini “daha akıllı” ve “farklı bir insan” olarak tanımladı. Kanat oyuncusu, 11 Mayıs 2025'te geçirdiği ağır diz sakatlığından bu yana ilk kez forma giydiği maçta 86. dakikada ayakta alkışlanarak oyuna girdi. Kulusevski'nin dönüşü, Tottenham'ın yeni sezondaki ilk Premier League galibiyetini aldığı maçla aynı zamana denk geldi. Tottenham, Coventry City'yi 3-1 mağlup etti.
Kulusevski, sahalardan uzak geçirdiği sürenin futbola ve profesyonel bir sporcu olarak kendi kimliğine bakışını değiştirdiğini vurguladı. “Bunu yaşamak zorunda kaldığım için çok minnettarım. Şimdi futbol oynamaya hazırım. Artık kendimi farklı görüyorum. Farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Futbol oynamak isteyen aynı kişiyim ama biraz daha akıllıyım, bu yüzden mutluyum,” diyen Kulusevski, Sky Sports'a konuştu.
- Getty Images Sport
Tottenham'ın yıldızı mücadeleyi benimsiyor
Eski Juventus oyuncusu, sahalardan uzak kaldığı dönemin psikolojik ve fiziksel etkilerini değerlendirirken, en üst düzey futbolun göz önünden uzakta yaşadığı kişisel gelişime odaklanmayı seçti. Rekabetçi futboldan böylesine uzun süre uzak kalmanın gerektirdiği dayanıklılıktan gurur duyduğunu dile getirdi. Geri dönüşü, kanatlardaki dikine koşularının ve yaratıcılığının eksikliğini hisseden Kuzey Londra kulübü için önemli bir güç kaynağı oldu.
Kanat oyuncusu, geride kalan 17 ayda yaşadığı zorluklara felsefi bir bakışla yaklaştı. Kulusevski, “Yaşadığım süreci herkese anlatacağım. Bazen zor olsa da inanılmaz bir süreçti; zorluk güzeldir,” dedi.
Yeniden form tutmanın uzun yolu
Kulusevski, Crystal Palace maçında karmaşık bir diz sakatlığı yaşadı ve dizindeki kıkırdak dokusu büyük ölçüde hasar gördü. İsveçli oyun kurucu kısa süre içinde ameliyat oldu, ancak iyileşme sürecinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle ertesi kış ikinci bir düzeltici operasyon geçirmesi gerekti. Bu aksilikler, eski Juventus yıldızını 2025-26 sezonunun tamamında sahalardan uzak tuttu. Gelişmekte olan kariyerini kurtarmak için bir buçuk yıl boyunca tek başına spor salonunda çalıştığı ve yoğun rehabilitasyon gördüğü sancılı bir süreçten geçti. Yaklaşık 18 ay boyunca resmi maçlara çıkamayan Kulusevski'nin yeniden sahaya dönmesi, kariyerinin en zorlu dönemlerinden birine yakışır, zafer niteliğinde bir son oldu.
- Getty Images Sport
De Zerbi soyunma odasındaki liderleri övdü
Kulusevski’nin dönüşü manşetlerin çoğunu kaplasa da gece, Mayıs 2025’in başından bu yana kulübü adına ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan James Maddison için de önemliydi. Teknik direktör Roberto De Zerbi, Kulusevski ve Maddison’ın sahada geçirdiği süreyi dikkatle ayarlıyor. Ancak ikisinin katkısının 90 dakikada sunduklarının çok ötesine geçtiğini kabul etti. İtalyan teknik adam, Kulusevski ve Maddison’ın takıma kattığı liderliğe ve yarattıkları etkiye dikkat çekerek dönüşlerinin, kulübün bir geçiş döneminden geçtiği süreçte tüm kadroya moral verdiğini belirtti.
De Zerbi, maçın ardından “Farklı oyuncular; yetenekleri, deneyimleri ve kişilikleri farklı. Onlar soyunma odasındayken atmosfer de farklı oluyor,” dedi.
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