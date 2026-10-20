Kulusevski, yaklaşık bir buçuk yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra resmî maçlara dönüşünün ardından kendisini “daha akıllı” ve “farklı bir insan” olarak tanımladı. Kanat oyuncusu, 11 Mayıs 2025'te geçirdiği ağır diz sakatlığından bu yana ilk kez forma giydiği maçta 86. dakikada ayakta alkışlanarak oyuna girdi. Kulusevski'nin dönüşü, Tottenham'ın yeni sezondaki ilk Premier League galibiyetini aldığı maçla aynı zamana denk geldi. Tottenham, Coventry City'yi 3-1 mağlup etti.

Kulusevski, sahalardan uzak geçirdiği sürenin futbola ve profesyonel bir sporcu olarak kendi kimliğine bakışını değiştirdiğini vurguladı. “Bunu yaşamak zorunda kaldığım için çok minnettarım. Şimdi futbol oynamaya hazırım. Artık kendimi farklı görüyorum. Farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Futbol oynamak isteyen aynı kişiyim ama biraz daha akıllıyım, bu yüzden mutluyum,” diyen Kulusevski, Sky Sports'a konuştu.