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Dejan Kulusevski 526 günlük aranın ardından eskisi gibi olabilecek mi? Eski Tottenham yıldızı Gus Poyet, Tottenham'ın İsveçli kanat oyuncusuna fayda sağlayacak temkinli yaklaşımı anlattı
Kulusevski, Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez forma giydi
Kulusevski, Tottenham'ın Premier League'e yeni yükselen Coventry karşısında aldığı sevindirici galibiyette maçın son bölümünde forma şansı buldu. 86. dakikada oyuna giren futbolcu, ev sahibi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Son olarak 11 Mayıs 2025'te forma giymişti. Ciddi bir diz sorunu, 26 yaşındaki futbolcuyu 17 ay sahalardan uzak tuttu. Birkaç aksiliğin yaşandığı uzun iyileşme süreci sona erdi.
Tottenham, maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncuya daha sahip olmaktan memnun. James Maddison'ın da kendi sakatlık sorunlarını geride bırakmasının ardından takım, 2026-27 sezonundaki ilk Premier League galibiyetini alarak yeniden üst sıralara yöneldi.
Kulusevski'nin bundan sonra ne kadar önemli bir rol üstleneceği henüz belli değil. Roberto De Zerbi'nin hücuma dönük orta saha seçenekleri oldukça geniş: Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher ve Mykhailo Mudryk gibi isimlerin tamamı yaratıcı katkı sağlayabilir.
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Kulusevski yeniden en iyi formunu yakalayabilir mi?
İsveçli millî futbolcu Kulusevski'nin sahalardan uzak kalmadan önce Kuzey Londra'da taraftarların sevgilisi olmasını sağlayan formuna yeniden kavuşup kavuşamayacağı sorulan eski Tottenham yıldızı Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynaklardan Gambling.com iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu zaman alacak. Ama iyi olan şu ki önünde çok ama çok iyi seçenekler var. Dolayısıyla bunun hemen gerçekleşmesi gerekmiyor.
“Acele etmeden, yavaş yavaş geri dönebilir. Hücum oyuncunuz kalmamış da onu sahaya sürmeniz gerekiyormuş gibi bir durum yok.
“Hatırlıyorum, çünkü sakatlığımdan sonra benim de başıma gelmişti. Biri cezalı, diğeri hasta iki orta saha oyuncumuz vardı ve beni sahaya attılar. Hiç düşünmeden oynattılar ama tamam, bir maçtı. Sanırım bu da olacak.
“Ama söyleyeyim, bu harika bir duygu. Onun geri dönmesi, zihinsel açıdan önümüzdeki birkaç ay için büyük bir moral kaynağı olacak.”
İsveçli kanat oyuncusu geri döndüğü için mutlu
Kulusevski de bunu Sky Sports'a, Coventry karşısında yedekten oyuna girdiği maçın ardından şöyle söyleyerek kabul etti: “Bu yolculuğu herkese anlatacağım. Zaman zaman zor olsa da inanılmaz bir yolculuk oldu. Zorluk güzeldir.
“Bunu yaşamak zorunda kaldığım için çok minnettarım. Artık futbol oynamaya hazırım. Kendimi artık farklı görüyorum. Farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hâlâ futbol oynamak isteyen aynı kişiyim ama biraz daha akıllıyım. Bu yüzden mutluyum.
“Tamamen odaklanmıştım. O 10 dakika oynamaya ve oyuna olumlu katkı yapmaya hazırdım. İnanılmaz bir duygu. Bu sabah daha duygusaldım. Güzel bir gün ve kazandığımız için çok mutluyum.”
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Tottenham'ın 2026-27 fikstürü: Londra derbileri yaklaşıyor
Kulusevski'nin sözleşmesi yalnızca 2028'e kadar sürüyor. Bu da mevcut sezon sona erdiğinde sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalacağı anlamına geliyor. Yeni sözleşme koşulları gündeme gelirken Tottenham, sağlıklı ve formda olduğunda takıma neler katabileceğinin farkında.
Tottenham'ı sırada iki Londra derbisi bekliyor. Cumartesi günü ezeli rakibi Chelsea'ye konuk olacak ekip, sonraki hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Kulusevski ise daha fazla süre almayı hedefliyor.
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