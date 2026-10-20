İsveçli millî futbolcu Kulusevski'nin sahalardan uzak kalmadan önce Kuzey Londra'da taraftarların sevgilisi olmasını sağlayan formuna yeniden kavuşup kavuşamayacağı sorulan eski Tottenham yıldızı Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynaklardan Gambling.com iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu zaman alacak. Ama iyi olan şu ki önünde çok ama çok iyi seçenekler var. Dolayısıyla bunun hemen gerçekleşmesi gerekmiyor.

“Acele etmeden, yavaş yavaş geri dönebilir. Hücum oyuncunuz kalmamış da onu sahaya sürmeniz gerekiyormuş gibi bir durum yok.

“Hatırlıyorum, çünkü sakatlığımdan sonra benim de başıma gelmişti. Biri cezalı, diğeri hasta iki orta saha oyuncumuz vardı ve beni sahaya attılar. Hiç düşünmeden oynattılar ama tamam, bir maçtı. Sanırım bu da olacak.

“Ama söyleyeyim, bu harika bir duygu. Onun geri dönmesi, zihinsel açıdan önümüzdeki birkaç ay için büyük bir moral kaynağı olacak.”