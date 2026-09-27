AFP
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Deja vu! Demirbaş Luka Modric, Hırvatistan'ın Çekya karşısındaki galibiyetinde gol attıktan sonra ikonik Slaven Bilic çıkışını hatırladı
Kaptan için deja vu hissi
Tarih, uluslararası futbol dünyasında kendini ilginç bir şekilde tekrar etme eğiliminde ve Hırvatistan için bu tarih, tılsımlı kaptanları ile kulübedeki tanıdık bir yüzü içeriyor. Modric, cumartesi gecesi alınan kritik galibiyetin mimarı oldu ve yıllara meydan okuyarak genç bir takımı zorlu bir karşılaşmada öne çıkardı. Bu zafer, Vatreni'nin başına dönerek kadroya yeniden canlılık katmak isteyen Bilic için kusursuz bir hoş geldin hediyesi oldu. Modric açısından ise bu gol, Bilic'in yaklaşık yirmi yıl önce teknik direktör olarak çıktığı ilk maçtaki katkısını hatırlatan, simetrisi şaşırtıcı bir an hissi verdi. 2006'da, Bilic'in Hırvatistan teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta genç Modric, Livorno'da İtalya'ya karşı alınan ünlü 2-0'lık galibiyette gol atmıştı.
"Yine gol atmak güzel, mutluyum. Yanlış hatırlamıyorsam Slaven'ın ilk maçında da, İtalya'ya karşı bir gol atmıştım. Şimdi geri döndü ve yine bir gol geldi, fena değil. Elbette galibiyetten dolayı daha mutluyum," diyen Modric, Jutarnji'ye konuştu.
- AFP
Galibiyetle başlayan sürece rağmen taktiksel endişeler
Üç puan alınmış olsa da Modric, Hırvatistan'ın zorlandığı alanlar konusunda her zamanki gibi dürüst davrandı. Takım maça etkili başladı ancak ev sahibi ekip skoru eşitledikten sonra oyundan koptu. 41 yaşındaki oyun kurucu, kontrollü giden bir performansı çılgın bir git-gelli mücadeleye çeviren şeyin soğukkanlılık kaybı olduğunu vurguladı.
Modric, maçın nasıl kontrollerinden çıktığına dair ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Şöyle dedi: "Çok önemli bir galibiyet. Puanla başlamamız ve aynı zamanda yeni/eski hocaya bir galibiyet vermemiz önemliydi. Mutluyuz. Çok iyi şeyler vardı, iyi olmayan şeyler de vardı, özellikle de onların beraberlik golünden sonra. Çekya'nın 1-1'lik golüne kadar bence oldukça iyi oynadık, çok fazla pozisyon ürettik, rahat bir şekilde iki ya da üç farkla önde olabilirdik ve sonra 1-1'lik gol geldi, orada biraz dağıldık."
"Maçı gidip gelen bir oyuna çevirdik, bu bize uygun değil ve böyle oynamanın da bir anlamı yok. Özellikle de öndeyken. Sonuçta galibiyet önemli, çok sayıda olumlu şey vardı, şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor."
Bilic etkisinin yansımaları
Bilic'in dönüşü, geçiş süreci henüz yeni başlıyor olsa da soyunma odasını açıkça yeniden canlandırdı. Modric, yeni bir teknik direktörün gelişinin doğal olarak oyuncular arasındaki tempoyu artırdığını belirtti; çünkü herkes teknik ekibe kendini kanıtlamak için can atıyor. Efsanevi tecrübeli isimlerle Josko Gvardiol ve Luka Vuskovic gibi yükselen yeteneklerin harmanlandığı kadro şu anda bir değişim sürecinden geçiyor. Odak noktası artık, üst düzey rakiplerle karşılaşmadan önce sistemi geliştirmek; çünkü bu seviyede konsantrasyon hataları çok daha ağır cezalandırılır.
"Sonuç çıkarmak için hâlâ çok erken ama oldukça olumlu. Her zaman olduğu gibi, yeni bir teknik direktör olduğunda herkes daha fazlasını vermek ister; çok daha fazla enerji, arzu, istek, her şey. Bunun daha önce olmadığını söylemiyorum ama yeni bir teknik direktör geldiğinde bu daha da fazla ön plana çıkıyor. Bizden istediği bazı şeyler var, bunların hepsini kusursuz hale getirmek zaman alacak ama kazandığınızda bu daha kolay oluyor. Bu önemliydi ve inanıyorum ki bir sonraki maçta iyi şeyleri tekrarlayacağız ve kötü olanları minimuma indirmeye çalışacağız, çünkü dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz."
- AFP
Savunmadaki gelişim ve İspanya'ya bakış
Yeni dönemin en dikkat çekici yönlerinden biri, savunma hattının topla oyun kurma becerisi. Temeli Gvardiol ve genç yıldız Vuskovic'in oluşturduğu Hırvatistan, oyunu geriden her zamankinden daha fazla özgüvenle kurmaya hazırlanıyor. Modric, yeni neslin teknik kalitesini överken, paslarıyla hat kırabilen savunmacılara sahip olmanın orta saha oyuncularının sahada daha ileride kalmasına olanak tanıdığını belirtti. Ancak fikstürde İspanya ile zorlu bir karşılaşma yaklaşırken takımın kompakt kalması gerektiği uyarısında bulundu.
"Golü yedikten sonra kafa karışıklığı yaşadık, bu bize sık sık oluyor; kompakt kalmamız ve dağılmamamız için bu bölüm üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. En çok bunun üzerinde çalışmak zorunda kalacağız, özellikle de sonraki maçlarda çok fazla alan bırakmamalıyız," dedi Modric.
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