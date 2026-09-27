Üç puan alınmış olsa da Modric, Hırvatistan'ın zorlandığı alanlar konusunda her zamanki gibi dürüst davrandı. Takım maça etkili başladı ancak ev sahibi ekip skoru eşitledikten sonra oyundan koptu. 41 yaşındaki oyun kurucu, kontrollü giden bir performansı çılgın bir git-gelli mücadeleye çeviren şeyin soğukkanlılık kaybı olduğunu vurguladı.

Modric, maçın nasıl kontrollerinden çıktığına dair ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Şöyle dedi: "Çok önemli bir galibiyet. Puanla başlamamız ve aynı zamanda yeni/eski hocaya bir galibiyet vermemiz önemliydi. Mutluyuz. Çok iyi şeyler vardı, iyi olmayan şeyler de vardı, özellikle de onların beraberlik golünden sonra. Çekya'nın 1-1'lik golüne kadar bence oldukça iyi oynadık, çok fazla pozisyon ürettik, rahat bir şekilde iki ya da üç farkla önde olabilirdik ve sonra 1-1'lik gol geldi, orada biraz dağıldık."

"Maçı gidip gelen bir oyuna çevirdik, bu bize uygun değil ve böyle oynamanın da bir anlamı yok. Özellikle de öndeyken. Sonuçta galibiyet önemli, çok sayıda olumlu şey vardı, şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor."