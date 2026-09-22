COPE'ye konuşan De la Fuente, orta sahanın yaşadığı ağır sakatlığın ardından ortaya çıkan duygusal yıkımı anlatırken sözlerini sakınmadı. Takımın bu kaybı ne kadar derinden hissettiğini vurguladı.

"Gavi'nin sakatlığı herkes için zor bir andı" diyen İspanya Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için çok değerli birini kaybetmekten, bir kazadan kaynaklanan bir acı hissi vardı."

63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra kapalı kapılar ardında yaşananlara da ışık tuttu ve sıkıntı içindeki takımın, sakatlanan takım arkadaşının etrafında nasıl kenetlendiğini anlattı.

"Oyuncuların soyunma odasındaki tepkisini görseydiniz, dehşet vericiydi" diye ekledi De la Fuente. "Herkes ona sarılıyor ve destek oluyordu. İnanılmaz derecede duygusaldı."



