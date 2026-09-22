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"Dehşet vericiydi" - Luis de la Fuente, Barcelona'daki yıkıcı sakatlık darbesinin ardından İspanya kariyerindeki "en zorlu" anın travmatik soyunma odası görüntüleri olduğunu açıkladı
Dünya şampiyonları yeniden sahaya çıkıyor
Sezonun ilk milli ara dönemi geldi çattı ve son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, odağını UEFA Uluslar Ligi'ne çevirdi. La Roja'nın, küresel sahnedeki son büyük başarısının üzerine koymayı hedeflediği bu süreçte Barcelona'dan önemli bir oyuncu grubu forma giyecek.
Takım zirvede ilerlerken ve fikstürlere büyük bir özgüvenle girerken, hazırlık süreci sert bir iç muhasebe anını da beraberinde getirdi. Medya tarafından milli takımın başına geçtiğinden bu yana en zorlu dönemi belirlemesi istendiğinde De la Fuente, yakın dönemdeki zaferleri işaret etmedi. Bunun yerine İspanyol teknik adam, Barcelona orta saha oyuncusu Gavi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlığı öne çıkardı; bu olay takımın moralini geçici olarak bozmuş ve kampta kalıcı bir iz bırakmıştı.
- AFP
De la Fuente soyunma odasındaki görüntüleri hatırladı
COPE'ye konuşan De la Fuente, orta sahanın yaşadığı ağır sakatlığın ardından ortaya çıkan duygusal yıkımı anlatırken sözlerini sakınmadı. Takımın bu kaybı ne kadar derinden hissettiğini vurguladı.
"Gavi'nin sakatlığı herkes için zor bir andı" diyen İspanya Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için çok değerli birini kaybetmekten, bir kazadan kaynaklanan bir acı hissi vardı."
63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra kapalı kapılar ardında yaşananlara da ışık tuttu ve sıkıntı içindeki takımın, sakatlanan takım arkadaşının etrafında nasıl kenetlendiğini anlattı.
"Oyuncuların soyunma odasındaki tepkisini görseydiniz, dehşet vericiydi" diye ekledi De la Fuente. "Herkes ona sarılıyor ve destek oluyordu. İnanılmaz derecede duygusaldı."
Barcelona'da forma süresi için kıyasıya bir mücadele
22 yaşındaki oyuncu rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayıp sahalara dönse de kulüp düzeyindeki mevcut durumu yeni bir dizi zorluğu beraberinde getiriyor. Gavi, büyük ölçüde Barcelona kadrosundaki forma rekabetinin yoğunluğu nedeniyle teknik direktör Hansi Flick yönetiminde düzenli oynama süresi bulmakta zorlanıyor.
Katalan devi, orta saha hattında son derece geniş bir kadroya sahip. Pedri tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırırken, yaz transfer döneminde Rodri'nin gelişi de bu bölgeye ekstra kalite kattı. Ayrıca Fermin Lopez ile Dani Olmo'nun etkileyici formu, Gavi'nin fırsatlarını ciddi şekilde kısıtladı ve mücadeleci İspanya millisini kısa süreli maç sonu görünümleriyle yetinmek zorunda bıraktı.
- NurPhoto
Aksilikleri aşarak yerini geri kazanmak
Sezon ilerledikçe Gavi, Flick'in ilk 11'ine yeniden girebilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. 2023'te yaşadığı ilk diz sakatlığının kalıcı etkileri ve geçen sezon yaşadığı sonraki aksaklıkla baş etmeye çalışırken, yeterli süre alamaması sinir bozucu ama kaçınılmaz bir engel.
Orta saha oyuncusunun artık, değerini kanıtlamak için kendisine verilecek her dakikayı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Kısa vadede önceliği, istikrarlı performanslar sergilemek ve Camp Nou'da gerçek maç keskinliğini yeniden kazanmak olacak. Bunu başarması, yalnızca kulüp kariyerini yeniden canlandırmak için değil, aynı zamanda De la Fuente'nin durdurulamaz İspanya milli takımında yeniden merkezi bir figür olma statüsünü kazanması için de büyük önem taşıyor.
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