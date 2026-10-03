24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
دونيسkooora
Çeviri:

Dehâ ile kibir arasında: Guardiola'nın zihni, Doğniş'in Suudi Arabistan'la elde ettiği başarıları bozar mı?

FEATURES
Analysis
G. Donis
Suudi Arabistan - Katar
Suudi Arabistan
Katar
Gulf Cup
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri
P. Guardiola
Yunanistan
Suudi Arabistan
Katar
Birleşik Arap Emirlikleri
İspanya

Yunan teknik direktör tehlikede

Bazen başarının kendisi öldürür; bu söz belki de en çok Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'e uyuyor.

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında final maçına taşıdı; yarı finalde Katar Milli Takımı'yla karşılaştıkları maçta, normal süre ve uzatmaların golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından penaltı atışları sonucunda galip geldi.

  • Donis, Suudi Arabistan'ın yeni yüzü

    Finale yükselmek bir tesadüfün ürünü değildi; Donis'in, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlamasına yaklaşık iki ay kala Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasından bu yana yürüttüğü titiz bir çalışmanın sonucuydu.

    Yunan teknik adam, özellikle kimlik açısından Suudi Arabistan Millî Takımı'nın görünümünü tamamen değiştirmek için çalıştı; oyunun gidişatına hâkim olmak ve rakiplere mümkün olan her yoldan hücum etmek bakımından.

    İşte tam da bu kimlik, Suudi taraftarların bir önceki teknik direktör Fransız Hervé Renard'a duydukları öfkenin sebebiydi. Renard, defansif futbola yatkındı ve topa sahip olmayı, ne kadar güçlü olursa olsun rakip takımların ayağına bırakıyordu.

    Donis gerçekten de amacına ulaşmayı başardı ve bu, 27. Körfez Kupası'nda büyük ölçüde ortaya çıktı. Suudi Arabistan, tüm rakiplerine; Kuveyt, Umman ve Irak'a, hatta gol atılmamasına rağmen yarı finalde Katar'a üstünlük kurdu.

    İşin ilginç yanı, Suudi Arabistan'ın birkaç ay önce Renard yönetiminde aynı takımlar karşısında büyük sıkıntı çekmesiydi. Bu da Yunan teknik adamın gösterdiği çabanın meyvesini verdiğini açıkça ortaya koyuyor.

  • Guardiola'nın aklı: Donnarumma'nın en büyük tehlikesi

    Ancak Yunan teknik direktörün yaşadığı en büyük sorun, başarılarını ele alış biçiminde ya da bu başarıları elde ettikten sonraki tutumunda yatıyor; ister kısa vadede olsun ister uzun vadede.

    Dünis, başarılarını elde ettiği düzeni korumak yerine daima pek çok değişiklik yapmaya yöneliyor; ister bireysel düzeyde olsun ister takım düzeyinde. Bu durum, efsanevi İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile de bilinen ve onun da yüzünden epeyce sıkıntı çektiği bir özellik.

    Bu kriz, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda büyük ölçüde ortaya çıktı; ilk turda 1-1'lik olumlu beraberlikle sona eren Uruguay maçından itibaren.

    Suudi Arabistan maça mümkün olan en iyi şekilde başladı, öne geçiren golü kaydetti ve daha üstün taraftı. Ardından Dünis ikinci yarıda geri çekilmeye karar verince bir dizi pozisyon verdi ve kalecisi Muhammed el-Uveys sayesinde yenilgiden kurtuldu.

    Aynı sahne ikinci maçta da tekrarlandı; Dünya Kupası öncesinde boyunca üzerinde çalıştığı oyun biçimini değiştirmeye karar vererek 4 yerine 5 defans oyuncusuna dayanmayı seçti ve tek taraflı geçen bir maçta 4-0 yenildi.

  • Körfez Kupası 27 finali: Lanet yine mi tekrarlanacak?

    Körfez Kupası'nın bu sezonki edisyonunda Donis, oyuncularını dinlendirmek amacıyla her maçta birçok değişiklik yaptı. Maçların yoğunluğu ve her 3 günde bir maç oynanması göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdu.

    Ancak en dikkat çekici manzara, Katar'a karşı oynanan yarı finalde yaşandı. Yunan teknik adam, son üç maçta ister bek ister kanat pozisyonunda olsun kendisine güvendiği Muhammed Ebu'ş-Şamat'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

    İşin tuhafı, Donis grup aşamasında 3 maçın 2'sinde ilk 11'de başlayan Nevaf Buşel'e şans vermezken, kariyerinde Suudi Arabistan Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta Muhammed Mahzari'yi ilk kez sahaya sürdü.

    Beraberliğin ya da gol atılamamasının sebebi belki Mahzari değildi, ancak bu durum Yunan teknik adamın ani değişiklikleri sevme eğilimindeki, kimi zaman rakiplerden önce kendi oyuncularını şaşırtan zihniyetinin tehlikeli bir göstergesiydi.

    Suudi taraftarlar, bu zihniyetin önümüzdeki salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanacak Körfez Kupası finalinde kendini göstermesinden korkuyor; özellikle de bu maçın herhangi bir risk almayı kaldıramayacak olması nedeniyle.

    Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı, 2003 yılında aynı Arap Körfezi Kupası'nı kazandığı günden bu yana, yani 23 yıldır tarihindeki ilk şampiyonluğun peşinde. O tarihten beri 5 final maçı kaybetti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gulf Cup
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Birleşik Arap Emirlikleri crest
Birleşik Arap Emirlikleri
UAE