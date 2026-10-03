Körfez Kupası'nın bu sezonki edisyonunda Donis, oyuncularını dinlendirmek amacıyla her maçta birçok değişiklik yaptı. Maçların yoğunluğu ve her 3 günde bir maç oynanması göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdu.
Ancak en dikkat çekici manzara, Katar'a karşı oynanan yarı finalde yaşandı. Yunan teknik adam, son üç maçta ister bek ister kanat pozisyonunda olsun kendisine güvendiği Muhammed Ebu'ş-Şamat'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.
İşin tuhafı, Donis grup aşamasında 3 maçın 2'sinde ilk 11'de başlayan Nevaf Buşel'e şans vermezken, kariyerinde Suudi Arabistan Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta Muhammed Mahzari'yi ilk kez sahaya sürdü.
Beraberliğin ya da gol atılamamasının sebebi belki Mahzari değildi, ancak bu durum Yunan teknik adamın ani değişiklikleri sevme eğilimindeki, kimi zaman rakiplerden önce kendi oyuncularını şaşırtan zihniyetinin tehlikeli bir göstergesiydi.
Suudi taraftarlar, bu zihniyetin önümüzdeki salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanacak Körfez Kupası finalinde kendini göstermesinden korkuyor; özellikle de bu maçın herhangi bir risk almayı kaldıramayacak olması nedeniyle.
Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı, 2003 yılında aynı Arap Körfezi Kupası'nı kazandığı günden bu yana, yani 23 yıldır tarihindeki ilk şampiyonluğun peşinde. O tarihten beri 5 final maçı kaybetti.