Finale yükselmek bir tesadüfün ürünü değildi; Donis'in, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlamasına yaklaşık iki ay kala Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasından bu yana yürüttüğü titiz bir çalışmanın sonucuydu.

Yunan teknik adam, özellikle kimlik açısından Suudi Arabistan Millî Takımı'nın görünümünü tamamen değiştirmek için çalıştı; oyunun gidişatına hâkim olmak ve rakiplere mümkün olan her yoldan hücum etmek bakımından.

İşte tam da bu kimlik, Suudi taraftarların bir önceki teknik direktör Fransız Hervé Renard'a duydukları öfkenin sebebiydi. Renard, defansif futbola yatkındı ve topa sahip olmayı, ne kadar güçlü olursa olsun rakip takımların ayağına bırakıyordu.

Donis gerçekten de amacına ulaşmayı başardı ve bu, 27. Körfez Kupası'nda büyük ölçüde ortaya çıktı. Suudi Arabistan, tüm rakiplerine; Kuveyt, Umman ve Irak'a, hatta gol atılmamasına rağmen yarı finalde Katar'a üstünlük kurdu.

İşin ilginç yanı, Suudi Arabistan'ın birkaç ay önce Renard yönetiminde aynı takımlar karşısında büyük sıkıntı çekmesiydi. Bu da Yunan teknik adamın gösterdiği çabanın meyvesini verdiğini açıkça ortaya koyuyor.