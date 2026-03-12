AFP
"Değişmeliyiz" - Man Utd'nin başarısız oyuncusu Antony, Real Betis'in Avrupa Ligi'nde on kişilik Panathinaikos'a yenilmesinin ardından konuştu
Atina'da hayal kırıklığı
Yunanistan'daki Olimpiyat Stadyumu'nun karışık bölgesinde konuşan Antony, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında alınan yenilginin ardından hayal kırıklığını dile getirdi, ancak rövanş maçı için umutlu olduğunu belirtti: "Biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, ancak ikinci maçı evimizde, taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Bu yüzden devam ediyoruz ve takımıma %100 güveniyorum."
On kişiye karşı kaçırılan fırsatlar
Betis, Panathinaikos'un kanat oyuncusu Anass Zaroury'nin kırmızı kart görmesiyle son 30 dakikayı sayısal üstünlükle oynadığı için bu yenilgi özellikle acı vericiydi. Fazladan bir oyuncusu olmasına rağmen İspanyol takımı rakibini alt edemedi ve Vicente Taborda 88. dakikada penaltıdan gol atarak ev sahibi takıma galibiyeti getirdi. Antony öfkelendi: "Bence biraz daha sabırlı olmalıyız... dediğim gibi, değişmeliyiz, ayrıca özeleştiri yapmalıyız çünkü bazı şeyleri değiştirmeliyiz."
Verdiblanco taraftarlarını bir araya getirmek
Geçen yaz Man Utd'den Betis'e kalıcı transfer olan Antony, taraftarları övmekten geri kalmadı ve La Cartuja'da takımı yine şiddetle desteklemeleri için çağrıda bulundu. "Betis taraftarları her zaman bizimle, nerede oynarsak oynayalım her zaman oradalar" dedi. "Hızlıca sayfayı çevirmeliyiz... evimizde kalifiye olmak için mücadele edeceğiz."
Sevilla derbisinden bu yana takımın kötü gidişatına değinen Antony, bunun "zor" olduğunu kabul etti ancak kararlılığını korudu: "İyileştirmemiz gereken çok şey var, iyileşeceğiz, durumu hızla tersine çevireceğiz. Şimdi taraftarlarımızla iki iç saha maçımız var. Mücadele edeceğiz."
Fiziksel mücadeleler ve kurtuluşa giden yol
Brezilyalı oyuncu, en iyi formuna kavuşmak için fiziksel sorunlarla mücadele ettiğini de itiraf etti. "%100 formda değilim, ama tedavi görüyorum ve umarım her geçen gün daha iyi olacağım" diye açıkladı. Betis, bu hafta sonu Celta Vigo'yu evinde ağırlayarak La Liga'ya geri dönecek ve ardından Panathinaikos ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklara başlayacak.
