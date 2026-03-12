Geçen yaz Man Utd'den Betis'e kalıcı transfer olan Antony, taraftarları övmekten geri kalmadı ve La Cartuja'da takımı yine şiddetle desteklemeleri için çağrıda bulundu. "Betis taraftarları her zaman bizimle, nerede oynarsak oynayalım her zaman oradalar" dedi. "Hızlıca sayfayı çevirmeliyiz... evimizde kalifiye olmak için mücadele edeceğiz."

Sevilla derbisinden bu yana takımın kötü gidişatına değinen Antony, bunun "zor" olduğunu kabul etti ancak kararlılığını korudu: "İyileştirmemiz gereken çok şey var, iyileşeceğiz, durumu hızla tersine çevireceğiz. Şimdi taraftarlarımızla iki iç saha maçımız var. Mücadele edeceğiz."