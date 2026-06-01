"Değişim futbolun bir parçasıdır" - Arne Slot, Reds taraftarlarına yazdığı duygusal açık mektupta Liverpool'un şok edici kovulma kararına tepki gösterdi
Şampiyonun acı-tatlı sonu
Slot, en büyük zaferlerin ve en zorlu kişisel trajedilerin yaşandığı iki sezonun ardından Merseyside'dan ayrılıyor. Liverpool'un 20. lig şampiyonluğunun mimarı, ilk sezonundaki istikrarı yakalayamadığı bir sezonun ardından kulüp yönetimi tarafından görevinden alındı; ancak başı dik ve sağlam bir miras bırakarak ayrılıyor.
Liverpool ECHO aracılığıyla taraftarlara hitaben yazdığı duygusal açık mektupta Slot, bu rolün büyük sorumluluğunu değerlendirdi. "Anfield tünelindeki o ünlü tabelanın altından çıkarken, karmaşık duygular hissediyorsunuz," diye yazdı. "Elbette sorumluluk. Bu kulübün muhteşem tarihine karşı. Doğal olarak beklenti. 134 yıldır Liverpool FC'yi dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri yapan mirası onurlandırmak için. Ve kararlılık. Rekabet etmek için. Kazanmak için. Dünya çapında ün salmış Anfield seyircisine başarı getirmek için."
"Önümde uzanan geleceğe tam bir güvenle ayrılıyorum. Bu kulübe çok şey vermiş, değerlerini korumuştur ve pek çok unutulmaz anın yaratılmasına yardımcı olmuş oyuncular, kalıcı temeller atmışlardır. Aynı zamanda, kendi hikayesini yazmaya ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu üstlenmeye hazır yeni bir nesil ortaya çıkıyor. Değişim futbolun bir parçasıdır, ancak bu kulübün insanlarını gururlandırmaya devam edeceğini biliyorum. Anfield tünelindeki o tabelanın altında ilk kez durduğumda, bu kulübün ne istediğini biliyordum. Bunun için çabalamayı asla bırakmadığımızı bilerek ayrılıyorum."
Lig zaferini yad etmek
Hollandalı teknik adamın ilk sezonu tam anlamıyla efsanevi geçti; Reds’i sezonun bitimine bir ay kala Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı ve zirvede 10 puan farkla bitirdi. Liverpool'un nihayet 25 Mayıs 2025'te dolup taşan Anfield'da bir kupa kutlaması yaptığı anlar, onun döneminin en belirleyici görüntüsü olarak kalmaya devam ediyor. Bu an, 35 yıllık bir bekleyişin ardından evinde şampiyonluk kutlamasının yapıldığı an oldu ve ardından bir milyon kişinin katıldığı bir geçit töreni düzenlendi.
"Tüm bu duyguların sadece 12 ay sonra bir Premier Lig şampiyonluğuyla doruğa ulaşması, olağanüstüydü," dedi Slot. "Bu sadece bir kupa değil, kulüp genelinde pek çok kişinin gösterdiği sıkı çalışma, fedakarlık ve bağlılığın bir ödülüydü. Siz de bizimle birlikte bunun tadını çıkardığınız için daha da anlamlı hale geldi. Şarkılarımızı söyleyip, golleri kutladınız. Ve kupayı kaldırdığımız gün, siz de oradaydınız. Stadyumun dışındaki sokakları doldurup, Anfield'ı heyecanla doldurdunuz."
"2020'de bunların çoğundan mahrum kaldığınız için, sizin tüm bunların bir parçası olmanızın ne kadar önemli olduğunu hiç unutmadım. Şampiyonluk kutlamaları için Liverpool sokaklarında yüzbinlerce kişinin bir araya geldiğini görmek, bu düşüncemi daha da pekiştirdi."
"O günün ilerleyen saatlerinde Water Street'te yaşananlar şok ediciydi ve düşüncelerim hala etkilenen herkesin yanında. Sizin şefkat ve birlik ruhunuza ilk elden tanık olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu ruh, daha önce de bu şehri zor anlardan geçiren bir ruh ve umarım uzun yıllardır pek çok kişinin mücadele ettiği adalet ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur."
Onurlu bir şekilde trajediyle başa çıkmak
Saha dışındaki gelişmelere gelince, Slot’un görev süresi geçen Temmuz ayında forvet Diogo Jota’nın bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle damgalandı. Teknik direktör, kulübü böylesine karanlık bir dönemden geçirme şekliyle övgü topladı ve mektubunda merhum Portekiz milli oyuncusuna ve bir araya gelen topluluğa saygılarını sundu.
Slot, "Birlikte kutlamalar yapmamızın üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra Diogo'yu kaybetmemiz tarif edilemez bir şey" diye yazdı. "Her şeyden çok, bu kulübün ünlü armasını her giydiğinde binlerce kişinin hayatına dokunan bir takım arkadaşını, bir dostu ve inanılmaz bir insanı hatırlamak istiyorum. Bu kulübün karşılaştığı en zor anlardan birinde, Liverpool ailesinin gösterdiği sevgi, şefkat ve destek olağanüstüydü. Bu kulüpten ayrılırken, Diogo'yu onurlandırma ve onun anısına bir araya gelme şeklinizin sonsuza kadar benimle kalacağını söylememek benim için büyük bir eksiklik olur."
Slot teşekkürlerini iletti
Bu sezon ligi beşinci sırada bitirmesi sonunda işine mal olsa da, Slot ayrılmadan önce kulübün Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesini sağladı. Veda konuşmasında Slot profesyonel tavrını korudu ve Merseyside’daki yolculuğunda kendisine destek olanlara şükranlarını dile getirdi.
"Aramızdaki bağ, futbolun, Anfield'ın ışıkları altında geçirdiğimiz Avrupa gecelerinin veya The Kop'tan yükselen 'You'll Never Walk Alone' şarkısının ötesine geçiyor. Beni en başından beri sıcak karşıladınız ve bu yolda bana yardımcı oldunuz. Bu, benim için çok değerli bir şey," diye konuştu Slot.
"Elbette teşekkür etmek önemli. Bu kulübü dünya çapında temsil ederken rozetini gururla taşıyan oyunculara. Personele - sadece antrenman sahasındakilere değil - Anfield'daki sahaları bakımını yapanlara veya antrenman sahasındaki kantinde çalışanlara kadar sahne arkasında çalışanlara."
"Güveniniz ve yönlendirmeniz için kulüp yönetimine ve sahiplerine. Beni destekleyen ve bana 'Liverpool Yolu'nun önemini aşılayan efsanelere. Hepinizle çalışmak bir zevkti."