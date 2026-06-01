"Değişim futbolun bir parçasıdır" - Arne Slot, Reds taraftarlarına yazdığı duygusal açık mektupta Liverpool'un şok edici kovulma kararına tepki gösterdi

Slot, en büyük zaferlerin ve en zorlu kişisel trajedilerin yaşandığı iki sezonun ardından Merseyside'dan ayrılıyor. Liverpool'un 20. lig şampiyonluğunun mimarı, ilk sezonundaki istikrarı yakalayamadığı bir sezonun ardından kulüp yönetimi tarafından görevinden alındı; ancak başı dik ve sağlam bir miras bırakarak ayrılıyor.

Liverpool ECHO aracılığıyla taraftarlara hitaben yazdığı duygusal açık mektupta Slot, bu rolün büyük sorumluluğunu değerlendirdi. "Anfield tünelindeki o ünlü tabelanın altından çıkarken, karmaşık duygular hissediyorsunuz," diye yazdı. "Elbette sorumluluk. Bu kulübün muhteşem tarihine karşı. Doğal olarak beklenti. 134 yıldır Liverpool FC'yi dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri yapan mirası onurlandırmak için. Ve kararlılık. Rekabet etmek için. Kazanmak için. Dünya çapında ün salmış Anfield seyircisine başarı getirmek için."

"Önümde uzanan geleceğe tam bir güvenle ayrılıyorum. Bu kulübe çok şey vermiş, değerlerini korumuştur ve pek çok unutulmaz anın yaratılmasına yardımcı olmuş oyuncular, kalıcı temeller atmışlardır. Aynı zamanda, kendi hikayesini yazmaya ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu üstlenmeye hazır yeni bir nesil ortaya çıkıyor. Değişim futbolun bir parçasıdır, ancak bu kulübün insanlarını gururlandırmaya devam edeceğini biliyorum. Anfield tünelindeki o tabelanın altında ilk kez durduğumda, bu kulübün ne istediğini biliyordum. Bunun için çabalamayı asla bırakmadığımızı bilerek ayrılıyorum."