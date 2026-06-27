'Değersiz' - İspanya yenilgisiyle Dünya Kupası hayalleri sona eren Marcelo Bielsa, Uruguay teknik direktörlüğü görevine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu

Mağlubiyetin ardından konuşan Bielsa, milli takımdaki çalışmalarını samimi bir şekilde değerlendirdi ve Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın diğer her şeyi anlamsız kıldığını vurguladı. Ayrıca, turnuvada Uruguay’ın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının sorumluluğunu üstlendi.

Bielsa, beIN Sports'a verdiği demeçte, "Uruguay futboluna hiçbir yük bırakmayacağım" dedi. "Üç yıldır görev yapan bir teknik direktörün yaptığı hiçbir katkı, sonuç alınamadığı sürece anlamsızdır: Elemelerde dördüncü olmak anlamsızdı, Copa America'da üçüncü olmak anlamsızdı ve tabii ki o performans hakkında yorum yapmama gerek yok.

"Soruların amacı cevap aramak değil, elenmenin getirdiği tüm hayal kırıklığını sorumlu olan bana yüklemektir. Bu Dünya Kupası’nda, kaliteli oyunculardan oluşan bir kadroya rağmen yedi puan almayı hedeflemiştik ama sadece iki puan alabildik. Yaptığımız çalışmalara, gösterdiğimiz çabaya ve adanmışlığa rağmen başarılı olamadım."