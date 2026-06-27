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'Değersiz' - İspanya yenilgisiyle Dünya Kupası hayalleri sona eren Marcelo Bielsa, Uruguay teknik direktörlüğü görevine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu
Uruguay'ın erken elenmesinin ardından Bielsa sorumluluğu üstlendi
Uruguay’ın Dünya Kupası serüveni, İspanya’ya karşı 1-0 yenilginin ardından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdi; bu sonuç, takımın turnuvadan elendiğini kesinleştirdi. Bielsa yönetiminde gösterdiği umut verici gelişmelerin ardından yüksek beklentilerle turnuvaya katılan La Celeste, üç maçta sadece iki puan toplayabildi.
Arjantinli teknik direktör, başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstlendi ve üç yıllık görev süresindeki başarılarını bir kenara bıraktı. Bielsa, Dünya Kupası elemelerinde dördüncü, Copa America'da ise üçüncü olmalarını da içeren önceki sonuçların, takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tüm anlamını yitirdiğini savundu.
- AFP
Bielsa, kendi görev dönemi hakkında acımasız bir değerlendirmede bulundu
Mağlubiyetin ardından konuşan Bielsa, milli takımdaki çalışmalarını samimi bir şekilde değerlendirdi ve Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın diğer her şeyi anlamsız kıldığını vurguladı. Ayrıca, turnuvada Uruguay’ın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının sorumluluğunu üstlendi.
Bielsa, beIN Sports'a verdiği demeçte, "Uruguay futboluna hiçbir yük bırakmayacağım" dedi. "Üç yıldır görev yapan bir teknik direktörün yaptığı hiçbir katkı, sonuç alınamadığı sürece anlamsızdır: Elemelerde dördüncü olmak anlamsızdı, Copa America'da üçüncü olmak anlamsızdı ve tabii ki o performans hakkında yorum yapmama gerek yok.
"Soruların amacı cevap aramak değil, elenmenin getirdiği tüm hayal kırıklığını sorumlu olan bana yüklemektir. Bu Dünya Kupası’nda, kaliteli oyunculardan oluşan bir kadroya rağmen yedi puan almayı hedeflemiştik ama sadece iki puan alabildik. Yaptığımız çalışmalara, gösterdiğimiz çabaya ve adanmışlığa rağmen başarılı olamadım."
Kaleci kararı mercek altına alındı
Bielsa, Uruguay’ın turnuva serüveninin en çok konuşulan konularından birine de değindi: Daha önceki hatalarına rağmen tecrübeli kaleci Fernando Muslera’ya olan sarsılmaz güveni. Teknik direktör, Muslera’nın form durumu ve tecrübesi nedeniyle bu seçimin dikkatlice değerlendirildiğini belirterek kararını savundu.
"Muslera'yı ilk 11'de oynatma kararını verirken çok dikkatli davrandım," diye itiraf etti Bielsa. "O, muhteşem bir yıl geçirmiş bir kaleci; çok güçlü bir kişiliğe ve karakterine sahip bir oyuncu. Bu yüzden onu kadroda tutmaya ve ona olan güvenimi geri çekmemeye karar verdim."
Ardından Bielsa, Muslera’nın İspanya maçının devre arasında oyundan çıkmak istediğini açıkladı. Bielsa şöyle konuştu: “Ancak devre arasında Muslera kendi isteğiyle sahadan ayrıldı ve yerine Sergio Rochet girdi. Bu kararı veren ben değildim, kararı kendisi verdi.”
- AFP
Bielsa'nın geleceği belirsizliğini koruyor
Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan şekilde elenmesi, Bielsa'nın konumunu yoğun bir inceleme altına aldı. Turnuva süresince eleştirilerin zaten artmakta olduğu bir ortamda, dikkatler artık Bielsa'nın kendi görev süresinin değerini kamuoyu önünde sorgulamasının ardından görevde kalıp kalmayacağına yönelecek.