Değersiz ezici galibiyetler… Yeni bir yasa, 2026 Dünya Kupası’nın çehresini değiştiriyor

2026 Dünya Kupası’nda, gruplar içindeki takımların sıralamasının belirlenmesinde köklü bir değişiklik yaşanıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), geçtiğimiz on yıllar boyunca geleneksel olarak uygulanan gol farkı yerine, puanları eşit olan takımlar arasında karşılıklı maçların sonucuna öncelik verme kararı aldı.

Bu değişiklik ilk bakışta basit görünse de, etkisi sahada hızla ortaya çıktı; bazı sıralamaların erken aşamada belirlenmesine katkıda bulunurken, bazı takımların üçüncü tur maçlarını oynamadan turnuvadan elenmesine de neden oldu. Bu durum, milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvada eleme ve liderlik hesaplamalarına yeni bir boyut katıyor.

Yarım asırdan fazla bir süredir, grup aşamasında iki veya daha fazla takımın puanları eşit olduğunda gol farkı en önemli belirleyici faktördü. Ancak 2026 turnuvası, beraberliği bozmak için doğrudan karşılaşmaların birinci öncelik olarak kabul edilmesiyle dikkat çekici bir dönüşüme sahne oldu.

BBC’nin aktardığına göre, bu değişiklik, takımlar arasındaki doğrudan karşılaşma sonuçlarına grup içindeki toplam sonuçlarından daha fazla önem veren ve yıllardır Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) turnuvalarında uygulanan yaklaşımın bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Kararı destekleyenler, iki takımı aralarında oynadıkları maç üzerinden değerlendirmek, daha zayıf takımlar karşısında ortaya çıkan büyük seviye farklarından etkilenebilecek diğer sonuçlara güvenmekten daha adil olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise gol farkının, takımı tek bir maçta değil tüm maçlardaki performansını ölçtüğü için en kapsamlı kriter olmaya devam ettiğini düşünüyor.