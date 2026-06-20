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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Değersiz ezici galibiyetler… Yeni bir yasa, 2026 Dünya Kupası’nın çehresini değiştiriyor

FEATURES
Fas - Haiti
Yeni Zelanda - Mısır
İspanya - Suudi Arabistan
Ürdün - Cezayir
Fas
Haiti
Dünya Kupası
Yeni Zelanda
Mısır
Fransa - Irak
Fransa
Irak
İspanya
Suudi Arabistan
Ürdün
Cezayir
Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Bosna Hersek - Katar
Bosna Hersek
Katar
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Türkiye - ABD
Türkiye
ABD
Çek Cumhuriyeti - Meksika
Çek Cumhuriyeti
Meksika
Fas
Haiti
ABD
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
Fransa
Irak
İspanya
Suudi Arabistan
Ürdün
Cezayir
Arjantin
Avusturya
Bosna-Hersek
Katar
Tunus
Japonya
Meksika
Türkiye
Çekya

Küçük bir karar… ve milli takımların kaderi üzerinde muazzam bir etki!

2026 Dünya Kupası’nda, gruplar içindeki takımların sıralamasının belirlenmesinde köklü bir değişiklik yaşanıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), geçtiğimiz on yıllar boyunca geleneksel olarak uygulanan gol farkı yerine, puanları eşit olan takımlar arasında karşılıklı maçların sonucuna öncelik verme kararı aldı.

Bu değişiklik ilk bakışta basit görünse de, etkisi sahada hızla ortaya çıktı; bazı sıralamaların erken aşamada belirlenmesine katkıda bulunurken, bazı takımların üçüncü tur maçlarını oynamadan turnuvadan elenmesine de neden oldu. Bu durum, milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvada eleme ve liderlik hesaplamalarına yeni bir boyut katıyor.

Yarım asırdan fazla bir süredir, grup aşamasında iki veya daha fazla takımın puanları eşit olduğunda gol farkı en önemli belirleyici faktördü. Ancak 2026 turnuvası, beraberliği bozmak için doğrudan karşılaşmaların birinci öncelik olarak kabul edilmesiyle dikkat çekici bir dönüşüme sahne oldu.

BBC’nin aktardığına göre, bu değişiklik, takımlar arasındaki doğrudan karşılaşma sonuçlarına grup içindeki toplam sonuçlarından daha fazla önem veren ve yıllardır Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) turnuvalarında uygulanan yaklaşımın bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Kararı destekleyenler, iki takımı aralarında oynadıkları maç üzerinden değerlendirmek, daha zayıf takımlar karşısında ortaya çıkan büyük seviye farklarından etkilenebilecek diğer sonuçlara güvenmekten daha adil olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise gol farkının, takımı tek bir maçta değil tüm maçlardaki performansını ölçtüğü için en kapsamlı kriter olmaya devam ettiğini düşünüyor.

  • Mexico v France In 1966 FIFA World CupHulton Archive

    Sıralama sistemi tarih boyunca nasıl gelişti?

    Gol farkı, Dünya Kupası’nda her zaman geçerli bir kriter olmamıştır.

    1966 yılına kadar, atılan gol sayısının yenen gol sayısına bölünmesiyle hesaplanan "gol ortalaması" olarak bilinen sisteme başvuruluyordu.

    1970 yılında FIFA, gol farkı sistemine geçti; bu sistem uzun yıllar boyunca devam etti ve çeşitli turnuvalarda eleme hesaplamalarının temel bir parçası haline geldi.

    Şimdi ise FIFA, modern turnuva tarihinin en önemli kurumsal değişikliklerinden biri olarak kabul edilen bu değişiklikle, karşılıklı maçlara öncelik vererek yeni bir adım attı.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Değişime zemin hazırlayan başarılı bir deneyim

    Bu sistem ilk kez bu yılki Dünya Kupası’nda uygulanmadı; FIFA daha önce Kulüpler Dünya Kupası’nda da bu sistemi uygulamıştı.

    Geçtiğimiz turnuvada, yeni kuralın etkisinin açık bir örneği görüldü: Flamengo, bazı istatistiklerde Chelsea ile eşit olmasına rağmen, karşılıklı maçların sonuçlarından yararlanarak grubunu lider olarak tamamladı.

    Bu başarı, FIFA’yı bu kuralın uygulanma kapsamını Milli Takımlar Dünya Kupası’na da genişletmeye teşvik etti; bu, turnuva tarihinde ilk kez gerçekleşiyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Daha önce mümkün olmayan erken liderlik

    Yeni sistemin en belirgin etkilerinden biri, son turdan önce grubun liderliğinin kesinleşebilmesidir.

    Eski sistemde, bir takımın resmi olarak birinci sırayı garantilemesi için genellikle son iki turdan sonra en yakın rakiplerine karşı dört puanlık bir fark yaratması gerekiyordu.

    Artık ise, en yakın rakiplerle olan doğrudan karşılaşmalarda üstünlük sağlanması şartıyla, sadece üç puan farkla liderlik kesinleştirilebiliyor. Bu durum, Meksika ve ABD milli takımlarının performansında açıkça görüldü.

    Meksika, arka arkaya iki galibiyet alarak 6 puana ulaştı ve Güney Kore’nin 3 puan önüne geçti. Doğrudan karşılaşmada Güney Kore’ye üstünlük sağladığı için, ilk turun sonunda iki takımın puanları eşit olsa bile liderliği garantiledi.

    Aynı durum, doğrudan rakiplerini geride bırakarak son turu oynamadan birinciliği garantileyen ABD için de geçerlidir.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Rekabet Üzerindeki Yeni Etkiler

    Bu sistemin etkileri sadece liderin belirlenmesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda gruplardaki son maçların seyrine de uzanır.

    Bir milli takım liderliği erken garantilediğinde, eleme turları öncesinde bazı as oyuncularını dinlendirmeye karar verebilir ve bu da rakiplerine olumlu sonuçlar elde etmek için daha büyük bir fırsat sunar.

    Meksika bunun açık bir örneğidir; birinci sırayı garantiledikten sonra son maçına gerçek bir baskı altında girmeyecek olması, rakibine bu durumdan yararlanma ve eleme turlarına yükselme ya da en iyi üçüncü takımlara ayrılan kontenjanlardan birine hak kazanma şansını artırabilir.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yeni kural nedeniyle erken veda

    Buna karşılık, yeni sistem bazı takımların üçüncü turdan önce turnuvadan elenmesine yol açtı.

    Haiti milli takımı, İskoçya'nın üç puan gerisine düşüp bu takımla oynadığı doğrudan karşılaşmayı da kaybedince turnuvaya veda etti; bu durum, son turun sonuçları ne olursa olsun İskoçya'yı geçme şansını imkansız hale getirdi.

    Aynı kader, grup içindeki doğrudan rakiplerine yenilen ve son maçını oynamadan önce eleme yarışının dışında kalan Türkiye milli takımı için de geçerli oldu.

    Eski sistemde bu takımlar gol farkına bağlı olarak matematiksel bir şanslarını koruyacaktı, ancak yeni kurallar umutlarını erken sona erdirdi.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İkinci turda liderliği kim ele geçirebilecek?

    Üçüncü tura girilmeden önce, birkaç grup hâlâ birinci sırayı belirleme şansına sahip.

    Beşinci grupta Almanya, Fildişi Sahili'ni yenmesi ve Ekvador'un Curaçao'ya yenilmesi durumunda grup birinciliğini garantileyebilir. Fildişi Sahili ise galip gelmesi ve Curaçao'nun Ekvador'u yenmemesi durumunda zirveye çıkabilir.

    Altıncı grupta ise İsveç, Hollanda'yı yenip Japonya'nın Tunus'a yenilmesi durumunda birinciliği garantileyecek.

    Onuncu grupta ise Arjantin, Avusturya'yı yenip Ürdün'ün Cezayir'i yenememesi durumunda grubu erken garantileyebilir; Avusturya ise kazanıp Cezayir'in puan kaybetmesi halinde birinci sırayı ele geçirebilir.

    Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni yenip Portekiz’in Özbekistan’a yenilmesi durumunda 11. gruptaki liderliği garantileyebilir.

    On ikinci grupta ise İngiltere veya Gana, grup içindeki diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak birinci sırayı garantileyebilir.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milli takımlar arasındaki beraberlik nasıl bozulur?

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), puanları eşit olan takımlar arasında sıralamayı belirlemek için net bir sistem belirlemiştir.

    Öncelikle ilgili takımlar arasındaki karşılıklı maçlarda kazanılan puanlara bakılır, ardından bu maçlardaki gol farkı ve daha sonra da bu maçlarda atılan toplam gol sayısı dikkate alınır.

    Eşitlik devam ederse, gruptaki genel gol farkı ve ardından atılan toplam gol sayısı dikkate alınır.

    Buna rağmen eşitlik devam ederse, sarı ve kırmızı kart sayısına göre fair play kriterine başvurulur ve son olarak da FIFA tarafından yayınlanan dünya sıralamasına göre karar verilir.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hesaplamalarda yeni bir dönem

    Görünüşe göre 2026 Dünya Kupası, turnuvanın tarihinde farklı bir dönemi başlatıyor; bu dönemde tek bir maçın sonucu, diğer rakiplere karşı elde edilen büyük galibiyet serilerinden daha önemli hale geliyor.

    Bazıları yeni sistemin daha fazla adalet sağladığını ve doğrudan rakiplerini geride bırakan takımları ödüllendirdiğini düşünürken, diğerleri ise bu sistemin grup içindeki genel performansın değerini azalttığına inanıyor.

    Ancak kesin olan şey, bu yeni kuralın ilk turlarından itibaren rekabetin seyrini değiştirmeyi başardığı, eleme ve liderlik haritasını yeniden çizdiği ve grup aşamasına turnuvada daha önce görülmemiş bir taktiksel ve hesaplamalı boyut kazandırdığıdır.