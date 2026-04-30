Çeviri:
Değeri 170 milyon sterlin olarak tahmin edilen Michael Olise, Premier Lig'e geri dönecek mi? ‘Çılgın’ istatistiklere imza atan, Franck Ribéry'yi andıran Bayern Münih yıldızı için alternatif bir transfer hedefi öngörülüyor
Dikkat çeken rakamlar: Olise'nin 2025-26 sezonundaki golleri ve asistleri
Londra doğumlu oyun kurucu, kariyerine Reading'de başladı ve 2021'de Selhurst Park'a transfer olarak birinci lige yükseldi. Eagles'ta geçirdiği üç yıl boyunca Olise'nin yıldızı parladı; öyle ki 2024'te Alman devi Bayern Münih onu kadrosuna katmak için 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) ödeyerek transferini gerçekleştirdi.
Fransa A Milli Takımı'na seçilmesi, Allianz Arena'ya transferini tamamladı ve Bavyera'daki ilk sezonunda Harry Kane ve arkadaşlarıyla birlikte Bundesliga şampiyonluğunun tadını çıkardı.
Olise, 2024-25 sezonunda kariyerinde ilk kez 20 maça çıktı ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Ayrıca tüm turnuvalarda 26 asist kaydetti ve dünya futbolunda en üretken yaratıcı oyuncu olarak öne çıktı.
Birçoğu, 24 yaşındaki oyuncuyu dünyanın en iyi kanat oyuncusu olarak nitelendirmekte gecikmedi; zira onun performansına karşı çıkmak zor. Bayern ise, Olise'ye yöneltilen istenmeyen bakışları savuşturmak için, oyuncunun değerinin 200 milyon avroya ulaşabileceğini vurguladı.
Bayern Münih'ten ayrılma günü geldiğinde Olise nereye gidecek?
Premier Lig’deki takımlar – özellikle de “Mısır Kralı” Mohamed Salah’ın yerini alacak bir oyuncu arayışında olan Liverpool – büyük bir transfer harcaması yapmaya cazip gelebilir. Ancak Saha, Olise’nin kariyerinin farklı bir yöne doğru ilerleyeceği görüşünde.
Betinia ile özel bir röportajda GOAL'a konuşan eski Fransa milli forvet, Olise'nin doğduğu ülkeye geri dönebileceği sorulduğunda şunları söyledi: "İngiltere'de bunu karşılayabilecek birkaç kulüp olabilir. Ancak onun İspanya'da da ilgi göreceğini düşünüyorum. Ne demek istediğimi biliyorsunuz, orada da büyük bir kulüp var.
“Almanya’nın en büyük takımında oynama ve Bundesliga’yı domine etme fırsatını zaten yakalamışsanız – şu anda yaptıkları inanılmaz – hemen Premier League’e geri dönmeye gerek olduğunu sanmıyorum. O bunu zaten yaşadı. Bence kariyerinin gidişatı belki biraz daha güneye doğru olacak.”
Olise şu anda dünya futbolunun en iyi kanat oyuncusu mu?
Saha, Olise’nin sergilediği istatistiklere ve bugün geldiği noktaya ilişkin şunları ekledi: “İnanılmaz rakamlar. Bana biraz başka bir Fransız oyuncuyu, Franck Ribéry’yi hatırlatıyor – bu sezonki performansıyla kastediyorum ama ne yazık ki farklı istatistiklere sahip başka oyuncular da var.
“O, Bayern'deki ikinci tam sezonunda bu rakamları patlatan oyunculardan biri. İnanılmaz bir şey. Eskiden çok sessiz biriydi ama şimdi bu rakamları elde etmek için biraz özgüven, karakter ve kararlılık gösteriyor, bu çok etkileyici.
“Onun geliştiğini ve bu tür bir profile karşı savunma yapmanın oyuncular için daha da zor hale geldiğini görebiliyorum çünkü her iki yönde de oynayabiliyor. Etrafına gerçekten çok sayıda insan çekebiliyor ve ardından güzel paslar atabiliyor. İşte bu yüzden gerçekten çok, çok iyi gidiyor.
“Olağanüstü bir dengesi var çünkü rakibini her kışkırttığında, Harry ve diğer oyuncular için alan açıp fırsat yaratabiliyor. Bu harika bir kombinasyon çünkü asistlerden önceki pas sayısını da görmek isterdim. Bunu görmek isterdim ve eminim ki o rakamlar da yüksek olurdu.”
Olise 2026'da nasıl Ballon d'Or ödülünü kazanabilir?
Olise’nin 2026 yılında Ballon d’Or ödülünün ciddi bir adayı haline geldiği düşünülüyor. Ancak bu ödülü kazanmak için hem kulüp hem de milli takımda en büyük başarıları elde etmesi gerekebilir.
Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi, ancak Avrupa şampiyonluğu için Paris Saint-Germain'e karşı ilk maçta aldığı 5-4'lük mağlubiyeti telafi etmesi gerekiyor. Öte yandan, Kylian Mbappe'nin kaptanlığını yaptığı yıldızlarla dolu kadrosuyla Fransa, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğunu kazanacağına dair birçok kişinin beklentisini karşılıyor.