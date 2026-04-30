Değeri 170 milyon sterlin olarak tahmin edilen Michael Olise, Premier Lig'e geri dönecek mi? ‘Çılgın’ istatistiklere imza atan, Franck Ribéry'yi andıran Bayern Münih yıldızı için alternatif bir transfer hedefi öngörülüyor

Londra doğumlu oyun kurucu, kariyerine Reading'de başladı ve 2021'de Selhurst Park'a transfer olarak birinci lige yükseldi. Eagles'ta geçirdiği üç yıl boyunca Olise'nin yıldızı parladı; öyle ki 2024'te Alman devi Bayern Münih onu kadrosuna katmak için 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) ödeyerek transferini gerçekleştirdi.

Fransa A Milli Takımı'na seçilmesi, Allianz Arena'ya transferini tamamladı ve Bavyera'daki ilk sezonunda Harry Kane ve arkadaşlarıyla birlikte Bundesliga şampiyonluğunun tadını çıkardı.

Olise, 2024-25 sezonunda kariyerinde ilk kez 20 maça çıktı ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Ayrıca tüm turnuvalarda 26 asist kaydetti ve dünya futbolunda en üretken yaratıcı oyuncu olarak öne çıktı.

Birçoğu, 24 yaşındaki oyuncuyu dünyanın en iyi kanat oyuncusu olarak nitelendirmekte gecikmedi; zira onun performansına karşı çıkmak zor. Bayern ise, Olise'ye yöneltilen istenmeyen bakışları savuşturmak için, oyuncunun değerinin 200 milyon avroya ulaşabileceğini vurguladı.