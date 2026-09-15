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Defansif sorunlar Inigo Perez'in takımını La Liga düşme hattında bırakırken Villarreal maçı tarihi dip seviyeyi gördü
Pahalı çöküş düşüşü derinleştiriyor
Gerard Moreno, pazartesi gecesi oynanan La Liga beşinci hafta maçında 29. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi, ancak Cucho Hernandez ve Natan'ın devre arasından önce peş peşe bulduğu gollerle maç tersine döndü. Bu 2-1'lik yenilgi, Villarreal'in bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyeti oldu ve takım yalnızca iki puanla 18. sıraya çakılı kaldı. İlk beş maçında 10 gol yemesi, kulübün bir sezondaki en kötü savunma başlangıcına eşit oldu; bu istatistik daha önce 2023-24 sezonunda da görülmüştü. Bunu Marca doğruladı.
- ANP
Perez psikolojik çöküşten yakınıyor
Estadio de la Ceramica'da maçın ardından konuşan teknik direktör Perez, beraberlik golünü yedikten hemen sonra dağılan takımının kırılgan mentalitesine dikkat çekti. Ekibinin ikinci yarıdaki düşüşünü değerlendiren Perez, şöyle dedi: "Betis golü atana kadar maç tam da hayal ettiğimiz gibi gidiyordu. Golü yediğimiz anda, Depor karşısında olduğu gibi yine aynı şey başımıza geldi.
"İkinci yarı takım için de benim için de bir teknik direktör olarak yıpratıcıydı. Bu, özgüvenimizi ve kendimize inancımızı etkiliyor. Yenilgiden toparlanmak hiçbir zaman kolay değildir ama bu duygularla ayrıldığınızda daha da zordur. Yine de önümüze bakmaktan başka seçeneğimiz yok."
Teknik direktör acil iyileştirmeler talep ediyor
Navarralı teknik adam, kulüp taraftarlarının beklediği yüksek standartları karşılamak için derin bir taktik analizinin derhal gerekli olduğunu vurguladı.
Düşüşü tersine çevirme konusundaki kararlılığının altını çizen Perez, şöyle devam etti: "Taraftarlarımıza onlara vermek istediğimizi ve hak ettiklerini veremiyoruz. Bu gece rahat uyuyamayacağız. Son derece hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarın yeniden coşkumuzu kazanmalı, maçı analiz etmeli ve aradığımız seviyeyi bulabilmek için gelişmek adına çalışmalıyız."
Şöyle sürdürdü: "Fikrimiz net ve bunu birkaç maçın bazı bölümlerinde gösterdik, ancak bu zorlu dönemi aşmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini görmek adına her şeyi çok dikkatli analiz etmem gerekiyor."
Yoğun fikstür kadroyu zorluyor
Perez'in ekibi, geçen sezon Marcelino yönetiminde La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledi ve perşembe günü Malaga deplasmanı öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Bunun ardından üç gün sonra Levante'yi ağırlayacaklar ve sonra milli ara nedeniyle liglere ara verilecek. Teknik ekip, orta sıralarla aradaki fark ciddi şekilde açılmadan önce savunmadaki istikrarı yeniden sağlamak için acil bir yarış veriyor.
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