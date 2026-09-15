Estadio de la Ceramica'da maçın ardından konuşan teknik direktör Perez, beraberlik golünü yedikten hemen sonra dağılan takımının kırılgan mentalitesine dikkat çekti. Ekibinin ikinci yarıdaki düşüşünü değerlendiren Perez, şöyle dedi: "Betis golü atana kadar maç tam da hayal ettiğimiz gibi gidiyordu. Golü yediğimiz anda, Depor karşısında olduğu gibi yine aynı şey başımıza geldi.

"İkinci yarı takım için de benim için de bir teknik direktör olarak yıpratıcıydı. Bu, özgüvenimizi ve kendimize inancımızı etkiliyor. Yenilgiden toparlanmak hiçbir zaman kolay değildir ama bu duygularla ayrıldığınızda daha da zordur. Yine de önümüze bakmaktan başka seçeneğimiz yok."



