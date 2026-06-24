"Defans oyuncuları için tam bir kabus": 2026 Dünya Kupası'nın yeni bir yıldızı var – ve o, Bundesliga'da oynuyor!

Bu iki gol katkısı sayesinde 20 yaşındaki oyuncu artık seçkin bir gruba katıldı: Opta’ya göre Manzambi, Thomas Müller (2010, 8) ve Kylian Mbappé (2018, 4)’den sonra bir Dünya Kupası’nda dört doğrudan gol katkısı kaydeden üçüncü U21 oyuncusu oldu.

Vancouver’da Kanada ile oynanan maçta Manzambi ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Bosna-Hersek’e karşı (4-1) 19 dakikalık süre içinde iki gol atarak yedek olarak sergilediği olağanüstü performanstan sonra, teknik direktör Murat Yakin onu ilk 11’e dahil etti. Manzambi, İsviçre milli takımının 4-2-3-1 dizilişinde ofansif orta saha pozisyonunda maça başladı ve maçın sonuna kadar sahada kaldı. Sadece attığı goller ve yaptığı asistler nedeniyle değil, saha içindeki dikkat çekici performansıyla da maçın en göze çarpan oyuncularından biri oldu.