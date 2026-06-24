"Defans oyuncuları için tam bir kabus": 2026 Dünya Kupası'nın yeni bir yıldızı var – ve o, Bundesliga'da oynuyor!

Manzambi, ikinci yarı başladıktan hemen sonra sağ kanattan attığı güçlü bir ortayla Ruben Vargas’ın açılış golüne asist yaptı (46.). On bir dakika sonra, SC Freiburg’da forma giyen bu Bundesliga oyuncusu, biraz da şansın yardımıyla sağ ayağıyla attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
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Bu iki gol katkısı sayesinde 20 yaşındaki oyuncu artık seçkin bir gruba katıldı: Opta’ya göre Manzambi, Thomas Müller (2010, 8) ve Kylian Mbappé (2018, 4)’den sonra bir Dünya Kupası’nda dört doğrudan gol katkısı kaydeden üçüncü U21 oyuncusu oldu.
Vancouver’da Kanada ile oynanan maçta Manzambi ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Bosna-Hersek’e karşı (4-1) 19 dakikalık süre içinde iki gol atarak yedek olarak sergilediği olağanüstü performanstan sonra, teknik direktör Murat Yakin onu ilk 11’e dahil etti. Manzambi, İsviçre milli takımının 4-2-3-1 dizilişinde ofansif orta saha pozisyonunda maça başladı ve maçın sonuna kadar sahada kaldı. Sadece attığı goller ve yaptığı asistler nedeniyle değil, saha içindeki dikkat çekici performansıyla da maçın en göze çarpan oyuncularından biri oldu.
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Robin Gosens, Johan Manzambi’yi övüyor
Robin Gosens, Manzambi’ye bolca övgüde bulundu. Fiorentina'nın savunma oyuncusu, ARD kanalında TV yorumcusu olarak yaptığı açıklamada, "Manzambi'nin defalarca derinliklere hücum etmesinin olağanüstü olduğunu" söyledi. "Kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, bu durum savunma oyuncuları için kesinlikle çok can sıkıcı." Gosens'e göre, Manzambi şu anda bir "akış" içinde ve bu sayede Çarşamba akşamı attığı gol gibi orta halli vuruşlar bile ağları buluyor.
Manzambi, 15 milli maçta 6 gole ulaştı. En büyük sahnedeki performanslarıyla piyasa değerini giderek artırıyor. Bu durum, çok yönlü sağ ayaklı oyuncunun sözleşmesini tam bir yıl önce uzatarak 2030'a kadar uzatan SC Freiburg için oldukça avantajlı.
Freiburg kulübü, onu 2023 yılının başında Servette Cenevre’nin U18 takımından transfer etmişti. 2024 yılından bu yana profesyonel kadronun bir parçası olan Manzambi, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve dokuz asist yaptı.
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Thomas Müller, FC Bayern’e Johan Manzambi’yi öneriyor
Manzambi’nin yetenekleri, geçtiğimiz günlerde Rio Dünya Şampiyonu Thomas Müller’in de dikkatini çekti. MagentaTV yorumcusu, Bosnalılarla oynanan ikinci grup maçı sonrasında bu hücum oyuncusu hakkında şunları söyledi: “Bana göre bu, FC Bayern’in de bir ara daha yakından incelemesi gereken bir oyuncu.” Aynı zamanda yorumcu ve Borussia Dortmund’un savunma ikonu olan Mats Hummels ise şöyle ekledi: “Ya da BVB.”
Müller daha sonra hayranlıkla şöyle konuştu: "Esnekliğini, kaygısızlığını hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda hareketlerinde karar verme konusunda belli bir olgunluk görüyorsunuz, çalışma ahlakı da yerinde. Freiburg’da da gerçekten çok çalışan bir takımda yer alıyor. Gelişimini çok, çok iyi buluyorum."
Manzambi, olağanüstü gelişimi nedeniyle uzun süredir en üst düzey kulüplerle anılıyor. İsviçre gazetesi Blick, Mart ayında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in ona ilgi duyduğu iddialarını haber yapmıştı. BVB’nin de Manzambi’yi yakından takip ettiği söyleniyor; ayrıca Real Madrid ve Manchester United’ın da adı geçiyor.
Ancak şimdilik Manzambi, Dünya Kupası’nda kendini ön plana çıkarmak için bir fırsat daha yakaladı. Grubu birinci olarak tamamlayan İsviçre, son 16 turuna yükseldi; şimdi bir haftalık ara verecek ve ardından Vancouver’da en iyi üçüncü takımlardan biriyle karşılaşacak.