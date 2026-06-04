Buna göre, Başkan Florentino Perez ve büyük olasılıkla teknik direktör olarak geri dönecek olan Jose Mourinho, Hırvat stoperden oldukça etkilenmiş durumda. Merakla beklenen başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce, Perez, rakibi Enrique Riquelme ile Real'in kadrosunu güçlendirmek için adeta bir açık artırma yarışına girmişti. Perez, yeniden göreve gelmesi halinde Mourinho'yu takıma katmanın yanı sıra, uyumlu medya haberlerine göre Liverpool'dan bedelsiz transfer edilecek olan Ibrahima Konate'yi de takıma katacağını vaat etmişti.

Yine de yeni savunma planları bununla henüz tamamlanmış gibi görünmüyor. Özellikle de Gvardiol, geçen sezonun en zayıf noktalarından biri olan sol savunma kanadında da görev alabilir. Sezon öncesinde, altı ay sonra kovulan Xabi Alonso'nun istediği oyuncu olarak Benfica Lizbon'dan 50 milyon avroya transfer edilen Alvaro Carreras, beklentilerin büyük ölçüde gerisinde kaldı. Ferland Mendy yeniden ağır bir sakatlık geçirdi ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak, David Alaba ise bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak.

Bu arada, Arsenal'den Riccardo Calafiori de bu ikili rolü üstlenebilir. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Real Madrid'in de İtalyan oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. Buna göre, birkaç hafta önce iki taraf arasında temas kurulmuş. Ancak Gvardiol'da olduğu gibi, bu transferin de kolay bir iş olmayacağı düşünülüyor.