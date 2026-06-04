İspanyol radyo kanalı Onda Cero'ya göre, Madrid ekibi, son zamanlarda Bayern Münih ile de adı anılan Manchester City'den Josko Gvardiol için transfer yarışına katıldı.
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Buna göre, Başkan Florentino Perez ve büyük olasılıkla teknik direktör olarak geri dönecek olan Jose Mourinho, Hırvat stoperden oldukça etkilenmiş durumda. Merakla beklenen başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce, Perez, rakibi Enrique Riquelme ile Real'in kadrosunu güçlendirmek için adeta bir açık artırma yarışına girmişti. Perez, yeniden göreve gelmesi halinde Mourinho'yu takıma katmanın yanı sıra, uyumlu medya haberlerine göre Liverpool'dan bedelsiz transfer edilecek olan Ibrahima Konate'yi de takıma katacağını vaat etmişti.
Yine de yeni savunma planları bununla henüz tamamlanmış gibi görünmüyor. Özellikle de Gvardiol, geçen sezonun en zayıf noktalarından biri olan sol savunma kanadında da görev alabilir. Sezon öncesinde, altı ay sonra kovulan Xabi Alonso'nun istediği oyuncu olarak Benfica Lizbon'dan 50 milyon avroya transfer edilen Alvaro Carreras, beklentilerin büyük ölçüde gerisinde kaldı. Ferland Mendy yeniden ağır bir sakatlık geçirdi ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak, David Alaba ise bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak.
Bu arada, Arsenal'den Riccardo Calafiori de bu ikili rolü üstlenebilir. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Real Madrid'in de İtalyan oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. Buna göre, birkaç hafta önce iki taraf arasında temas kurulmuş. Ancak Gvardiol'da olduğu gibi, bu transferin de kolay bir iş olmayacağı düşünülüyor.
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Gvardiol son olarak spekülasyonların havasını söndürdü
Calafiori’nin Arsenal’deki sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor. Ancak, geçtiğimiz sezon Mikel Arteta yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olamaması, bir transferin olasılığını artırıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde ise 120 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Gvardiol ise Pep Guardiola yönetiminde başlangıçta ilk 11'de yer alıyordu, ancak yılın başında kaval kemiğini kırdı.
Gvardiol, 2028 yılına kadar Skyblues ile sözleşmesi bulunan oyuncu, TheCroatian'a transfer spekülasyonları hakkında ilk kez konuşurken bunu yakın zamanda bir kez daha vurguladı: "Hepimiz çeşitli söylentileri duyduk. Kulübümde mutluyum, ihtiyacım olan her şeye sahibim. Sakatlanmadan önce her maça çıktım. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz." Guardiola'nın ayrılmasının ardından ManCity'de yeni sezon için kartlar zaten yeniden dağıtıldı. Medyada yer alan haberlere göre, Guardiola'nın yerine Enzo Maresca geçecek.
Real: Dumfries'in de transferi bekleniyor - Rüdiger'in geleceği henüz resmi olarak belirsiz
Bunun yanı sıra Real, kulübün simgesi olan Dani Carvajal'ın ayrılacak olması ve Trent Alexander-Arnold'un henüz beklenen takviyeyi sağlamaması nedeniyle sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda, tercihler Inter Milan'dan Denzel Dumfries'e yönelmiş görünüyor. Romano'nun bildirdiğine göre, Los Blancos 20 milyon avroluk çıkış maddesini kullanacak.
Böylece, Mourinho'nun genellikle tercih ettiği dörtlü savunma hattı, yeni sezonda üç yeni transferden oluşabilir. Mevcut duruma göre, stoper pozisyonundaki ikinci sıra için Dean Huijsen, şu anda sakat olan Eder Militao, Raul Asencio ve Antonio Rüdiger rekabet edecek. Ancak sonuncusu, öncelikle sona eren sözleşmesini uzatmak zorunda. Sky, son olarak bir yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi. Ancak Konate'nin yanı sıra gerçekten bir stoper daha gelirse, savunmanın merkezinde bir oyuncu fazlalığı ve buna bağlı olarak şiddetli bir rekabet ortamı oluşacaktır.