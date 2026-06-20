Deco’nun en zor görevi… Barcelona yeni golcü arıyor

Robert Lewandowski’nin ayrılışı, Barcelona’da başarılı bir dönemin sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda Katalan kulübünün son yıllarda karşılaştığı belki de en zorlu mücadelenin başlangıcı oldu.

Polonyalı forvetin takımın hücum hattını domine ettiği dört sezonun ardından, aynı istatistikleri sunabilecek bir yedek bulmak, Deco liderliğindeki spor yönetimi için son derece karmaşık bir görev haline geldi.

Barcelona, önümüzdeki sezonlarda yeni bir forvet transfer etmeyi bir süredir planlıyor olsa da, Lewandowski'nin ayrılışı bu süreci hızlandırdı ve kulübü bu konuyu en üst öncelik haline getirmeye zorladı.

Görünüşe göre teknik direktör Hans Flick, spor projesinin geleceğini riske atmak istemiyor; özellikle de kulübün gözü, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak gibi büyük bir hedefte.