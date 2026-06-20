Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Deco’nun en zor görevi… Barcelona yeni golcü arıyor

FEATURES
Barcelona
H. Flick
J. Alvarez
H. Kane
E. Haaland
L. Martinez
İspanya
Almanya
Arjantin
İngiltere
Norveç

Adı biliniyor… ama oraya ulaşmak neredeyse imkansız

Robert Lewandowski’nin ayrılışı, Barcelona’da başarılı bir dönemin sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda Katalan kulübünün son yıllarda karşılaştığı belki de en zorlu mücadelenin başlangıcı oldu.

Polonyalı forvetin takımın hücum hattını domine ettiği dört sezonun ardından, aynı istatistikleri sunabilecek bir yedek bulmak, Deco liderliğindeki spor yönetimi için son derece karmaşık bir görev haline geldi.

Barcelona, önümüzdeki sezonlarda yeni bir forvet transfer etmeyi bir süredir planlıyor olsa da, Lewandowski'nin ayrılışı bu süreci hızlandırdı ve kulübü bu konuyu en üst öncelik haline getirmeye zorladı.

Görünüşe göre teknik direktör Hans Flick, spor projesinin geleceğini riske atmak istemiyor; özellikle de kulübün gözü, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak gibi büyük bir hedefte.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick, Lewandowski'nin yeni bir versiyonunu istiyor

    Polonyalı forvetin ayrılışı kesinleştiği andan itibaren, Flick spor yönetimine ihtiyaçlarını açık ve net bir şekilde belirtt. Alman teknik direktör, sadece ceza sahası içinde iyi hareket eden bir forvet ya da takımın oyun stiline uyum sağlayan bir oyuncu aramıyor; aynı zamanda bir sezonda yaklaşık 30 gol atabilecek bir forvet istiyor.

    Bu şart, Lewandowski’nin Barcelona’da bıraktığı mirasa bakıldığında mantıklı görünüyor. Tecrübeli forvet, sadece dört sezonda 193 maçta 120 gol atmayı başardı ve takımın ulusal başarılarına katkıda bulunan en önemli isimlerden biri haline geldi.

    Bu süre zarfında Lewandowski, Barcelona’nın üç La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Süper Kupası şampiyonluğu ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğunu kazanmasında başrol oynadı. Dolayısıyla mesele sadece büyük bir oyuncunun yerini doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda yıllardır takımın bir numaralı gol kaynağının boşluğunu da doldurmakla ilgili.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Ekonomik açıdan faydalı, spor açısından ise üzücü bir ayrılık

    Lewandowski’nin Barcelona’nın planlarından çıkarılması, özellikle takımın son yıllarda yaşadığı ekonomik kısıtlamalar göz önüne alındığında, kulübe yeniden yapılanma için daha fazla mali alan sağladığına şüphe yok.

    Ancak sportif açıdan durum tamamen farklı görünüyor. Kulüp, her yıl onlarca gol atan bir oyuncuyu kaybetmenin, hem ulusal hem de kıtasal düzeyde rekabet gücünü doğrudan etkileyebileceğinin farkında.

    Bu nedenle Flick, takımın hücum gücünü koruyabilecek ve Barcelona’nın son yıllarda alıştığı gol ortalamasında herhangi bir düşüşe izin vermeyecek birinci sınıf bir forvetin transfer edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Ulaşılamayacak kadar büyük isimler

    Sezon boyunca 30 veya daha fazla gol atabilecek bir forvet söz konusu olduğunda, seçenekler listesi oldukça sınırlı hale geliyor. İşte bu da Deco’nun görevini daha da zorlaştırıyor.

    Spor yönetimi, dünyanın en önde gelen forvetlerinden birçoğunu takip ediyor, ancak sorun şu ki bu yıldızların çoğu ya satılık değil ya da kulüpleri onlar hakkında pazarlık yapma fikrini tamamen reddediyor.

    Harry Kane, Erling Haaland ve Lautaro Martínez gibi isimler önceki transfer dönemlerinde Barcelona’nın gündeminde yer almıştı, ancak ekonomik gerçekler ve sözleşme koşulları, bu oyunculardan herhangi biriyle anlaşma yapmayı neredeyse imkansız hale getirdi.

    Özellikle Harry Kane konusunda, Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeneß’ten net bir yanıt geldi; Hoeneß, Barcelona’nın bu büyüklükte bir transferi gerçekleştirmek için gerekli mali imkânlara sahip olmadığını vurguladı.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Julian Álvarez… Flick’in ilk hayali

    Tüm bu isimler arasında, İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Julian Alvarez, Katalan kulübü içinde en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıkıyor.

    Arjantinli forvet, Barcelona'daki pek çok kişinin onu Lewandowski'nin ideal halefi olarak görmesine neden olan özelliklere sahip. Hücumları sonlandırma yeteneği, rakiplere sürekli baskı uygulama, ceza sahası içindeki akıllı hareketlerin yanı sıra, güçlü bir rekabetçi kişiliğe ve en üst seviyede deneyime sahip.

    Son iki sezonda yüksek gol ortalamalarıyla gol atmaya devam etmesi de bu inancı pekiştiriyor; bu durum, hem spor yönetimi hem de teknik kadronun takdirini kazanmasını sağladı.

    Barcelona yetkilileri, Alvarez’in Katalan takımına transfer olması halinde daha iyi istatistikler elde edebileceğine inanıyor. Flick’in benimsediği hücumcu oyun tarzı ve forvet hattındaki oyuncuların sahip olduğu teknik kalite, Arjantinli forvete şu anda elde ettiğinden çok daha fazla gol fırsatı sunabilir.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Barcelona neden Álvarez'ın başarısına güveniyor?

    Kulüp içinde, Barcelona’nın hücum ortamının golcü içgüdüsü yüksek herhangi bir forvet için ideal olduğu yönünde bir inanç var. Lamine Yamal, Rafeinha, Ferran Torres, Fermin López ve sürekli gol fırsatları yaratabilen diğer oyuncuların varlığı, herhangi bir forvete istatistiklerini önemli ölçüde artırma şansı sunuyor.

    Ayrıca Flick’in hücum felsefesi, yüksek pres, direkt oyun ve çok sayıda fırsat yaratmaya dayanıyor; Barcelona, bu faktörlerin Alvarez’in Lewandowski’nin ulaştığı rakamlara yaklaşmasına ve belki de gelecekte bunları aşmasına yardımcı olacağına inanıyor.

    Oyuncunun yeteneklerine ve yeni spor projesine katılma isteğine tam bir inanç olsa da, asıl engel hâlâ Atlético Madrid’in tutumudur.

    Madrid kulübü, en önemli yıldızlarından birinin La Liga’daki doğrudan bir rakibe transferini kolaylaştırmaya hiç niyetli görünmüyor; ayrıca, transferin tamamlanması için talep edilen bedel, Barcelona’nın şu anda ödeyebileceğinin çok ötesinde.

    Barcelona, 100 milyon avroyu aşan bir teklifin yeterli olabileceğini düşünürken, Atlético Madrid ise oyuncunun değerinin bunun çok üzerinde olduğunu savunuyor; bu da müzakereleri karmaşık ve uzun soluklu hale getiriyor.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    Başarısızlık ihtimaline karşı alternatif bir plan

    Alvarez tartışmasız ilk tercih olsa da, Deco transfer piyasasında başarıya ulaşmak için her zaman hazır alternatiflerin olması gerektiğini biliyor. Bu nedenle spor direktörü, ana transferin gerçekleşmemesi durumunda devreye sokulabilecek birkaç ismin yer aldığı bir kısa liste tutuyor.

    Gündemde olan isimler arasında, olağanüstü golcü yeteneklere sahip ve takıma farklı çözümler sunabilecek forvetler bulunuyor. Ancak gerçek şu ki, bu seçeneklerin hiçbiri Julian Alvarez’in adının yarattığı heyecanı uyandırmıyor.

    Sonuçta Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için rekabet etmenin, büyük maçları kazandırabilecek ve kritik anlarda fark yaratabilecek bir forvete sahip olmayı gerektirdiğinin farkında.

    Bu nedenle önümüzdeki aylar, kulübün sportif projesinin geleceği açısından belirleyici olacak gibi görünüyor. Flick ihtiyaçlarını net bir şekilde belirledi ve sportif yönetim bunları karşılamak için çalışıyor, ancak yol kolay olmayacak.

    Camp Nou'nun duvarları içindeki en önemli soru ise şu: Barcelona, Lewandowski'nin yeni varisi olarak Julian Alvarez'i kadrosuna katmayı başarabilecek mi, yoksa kulüp, zaten fark yaratabilecek forvetlerin kıtlığı çeken transfer piyasasında başka bir çözüm aramak zorunda kalacak mı?

    Bu sorunun cevabı, önümüzdeki yıllarda Barcelona’nın nasıl bir takım olacağını belirleyecek ve belki de Avrupa’nın devleri arasındaki yerini geri kazanma kapasitesini de belirleyecektir.