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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Deco: Mourinho beni endişelendirmiyor, Raphinha'nın patlamasını beklemiyorduk, hakemler de hata yapabilir

Barcelona
Real Madrid
Deco
J. Mourinho
Raphinha
La Liga
İspanya

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Portekiz Federasyonu'nun düzenlediği futbol zirvesine yaptığı olağan ziyaret sırasında Katalan takımını çevreleyen son gelişmeler hakkında konuştu.

Deco, aralarında kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştiren AS gazetesinin de bulunduğu bir dizi medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

Deco, "Julian Alvarez artık geçmişte kaldı. Düşünce her zaman esnekliğe ve oyun kuruluşuna katılma yeteneğine sahip gerçek bir forvetle anlaşmaktı ve Julian da bu özelliklere uyan oyunculardan biriydi" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mümkün olmadı, bir teklif sunduk ancak Atletico Madrid onu satmayacağını her zaman vurguluyordu ve bizim başka çözümler aramamız gerekiyordu."

Deco şu ifadeleri kullandı: "Gabriel Jesus planlar arasında yer almıyordu, çünkü durumunu bilmiyorduk; Arsenal ile sözleşmesini yenileme ihtimali hakkında çok fazla konuşma vardı. Julian'la anlaşmanın imkansız hale geldiğine karar verdiğimizde çözüm aramaya başladık ve Jesus bizim için ideal seçenekti."

Şunları vurguladı: "Julian artık geçmişte kaldı ve bizim ileriye bakmamız gerekiyor. Elimizdekilerden memnunuz ve umarım o da iyidir ve kulübüne yardımcı olur. Sonuçta mesele bu."

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    Mourinho tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri

    Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise şöyle konuştu: "İspanya Ligi'nde olması güzel. Bir rakip olarak işleri daha da zorlaştırıyor ama onun adına mutluyum, çünkü tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

    Şu ifadeleri kullandı: "Hakem tartışmaları ortamında Mourinho'nun kişiliği bir endişe yaratıyor mu? Endişe duymuyoruz. Kendimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."

    Şunları vurguladı: "Açıkçası her zaman hakem tartışmaları olacak ve her zaman bir tarafın lehine kararlar olacak, bir kez bir takımın lehine bir kez diğerinin lehine, bazen de bunun orantılı olduğunu düşünmüyorum."

    Şöyle dedi: "Hakemlerin hata yapabileceğini görüyorum ve bu bir noktada olabilir. VAR teknolojisi birçok şeyi düzeltmek için geldi ama aynı zamanda bazen her şeyi düzeltmiyor. Her halükârda hakem tartışmaları var olmaya devam edecek. Bu İspanya'da, İtalya'da ve her yerde tarihsel bir mesele."

    Deco şunları açıkladı: "Sonuçta bu işe nokta koyacak olan biz olmayacağız. Şeffaflığın ve işlerin netliğinin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum ama bu tarafa girmek istemiyorum. Biz Barcelona olarak kendimize odaklanıyoruz ve her zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız, her gün gelişmeye çalışacağız. Diğer tarafta olanlar hakkında yorum yapamam."

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    Raphinha'nın yeni bir yönünü keşfettik

    Sözlerine şöyle devam etti: "Lautaro Barcelona'ya yakın mıydı? Lautaro, Inter Milan'da bir ikon. Oyuncuya ve İtalyan takımına duyduğumuz saygıdan dolayı, bize satılık olmadığını söylediklerinde transferde ilerlemeye çalışmadık ya da konu hakkında bir daha konuşmadık."

    Şunları ekledi: "Jay Gabriel Barcelona'daydı. Onunla ilgili bir haber var mı? Hayır, bu genç oyuncu hakkında söylenecek bir şey yok. Bazı oyuncuların bizimle bağdaştırılması her zaman olağan bir durum ve bunun ardında büyük çıkarlar var. Genç yaşta oyuncular bile olsalar, herhangi bir oyuncuyla ilgilenmiyoruz. Durumuna gelince, ne olduğundan emin değilim. Bilmiyorum. Hâlâ Manchester United oyuncusu."

    Şöyle vurguladı: "Rafinha'nın gerçek forvet pozisyonunda oynaması mı? Rafinha'nın yeni bir yönünü keşfettiğimiz için mutluyuz, ama daha önemlisi onun da mutlu olması. Bu rolü oynamak farklı; bazen sürekli topa dokunmuyor, kanat pozisyonunda oynamanın aksine, orada top çoğu zaman senin ayağında oluyor ve bu yüzden oyunun doğası değişiyor."

    Şunları kaydetti: "Savunmacıların arkasına yapılan hücumlar için hazır olması gerekiyor. Bu düzeyde bir performans sergilemesini beklemiyorduk ya da en azından bu seviyeye ulaşmasını beklemiyorduk, ama sahip olduğu kalite olağanüstü ve muhteşem, bu yüzden bu pozisyonda oynayabileceğini düşünüyorum."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Joao Cancelo mu? Herhangi bir pozisyonda oynamasını sağlayacak kaliteye sahip. Dünyanın en iyi bekleri arasında yer alıyor ve teknik açıdan son yılların en parlak oyuncularından biri. Barcelona'nın ona tam olarak uygun olduğunu düşünüyorum, çünkü Barcelona özünde teknik kaliteye dayanıyor."

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