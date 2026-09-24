Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Portekiz Federasyonu'nun düzenlediği futbol zirvesine yaptığı olağan ziyaret sırasında Katalan takımını çevreleyen son gelişmeler hakkında konuştu.

Deco, aralarında kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştiren AS gazetesinin de bulunduğu bir dizi medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

Deco, "Julian Alvarez artık geçmişte kaldı. Düşünce her zaman esnekliğe ve oyun kuruluşuna katılma yeteneğine sahip gerçek bir forvetle anlaşmaktı ve Julian da bu özelliklere uyan oyunculardan biriydi" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mümkün olmadı, bir teklif sunduk ancak Atletico Madrid onu satmayacağını her zaman vurguluyordu ve bizim başka çözümler aramamız gerekiyordu."

Deco şu ifadeleri kullandı: "Gabriel Jesus planlar arasında yer almıyordu, çünkü durumunu bilmiyorduk; Arsenal ile sözleşmesini yenileme ihtimali hakkında çok fazla konuşma vardı. Julian'la anlaşmanın imkansız hale geldiğine karar verdiğimizde çözüm aramaya başladık ve Jesus bizim için ideal seçenekti."

Şunları vurguladı: "Julian artık geçmişte kaldı ve bizim ileriye bakmamız gerekiyor. Elimizdekilerden memnunuz ve umarım o da iyidir ve kulübüne yardımcı olur. Sonuçta mesele bu."