Bazı spekülasyonlara göre Barcelona, Rashford'u Camp Nou'da tutmak için oyuncunun kiralık transferindeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Deco, bu durumla ilgili soruları yanıtlayarak İngiliz milli oyuncuyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Pazar günü gazetecilere şunları söyledi: "Rashford kalacak mı? Rashford konusunda net bir fikrimiz var ve onun kalması için ne yapılması gerektiğini biliyoruz.

Gecikmeyle ilgili olarak Deco şunları ekledi: "Ancak bu konu finansal fair play, öncelikler, performans ve teknik direktörün kararıyla bağlantılı ve henüz doğru zaman olmadığı için bunu yapmadık." Bu faktörler, Rashford'un etkileyici bir performans sergilemesine rağmen, Hansi Flick ve yönetim kurulunun hala bir araya getirmeye çalıştığı daha büyük bir yapbozun parçası olduğunu gösteriyor.