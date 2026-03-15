Deco, Marcus Rashford'un Barcelona'daki geleceğine dair yeni bilgiler paylaşıyor ve bunun neden "henüz kesinleşmediğini" açıklıyor
Deco, Rashford transferiyle ilgili tutumunu netleştirdi
Bazı spekülasyonlara göre Barcelona, Rashford'u Camp Nou'da tutmak için oyuncunun kiralık transferindeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Deco, bu durumla ilgili soruları yanıtlayarak İngiliz milli oyuncuyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Pazar günü gazetecilere şunları söyledi: "Rashford kalacak mı? Rashford konusunda net bir fikrimiz var ve onun kalması için ne yapılması gerektiğini biliyoruz.
Gecikmeyle ilgili olarak Deco şunları ekledi: "Ancak bu konu finansal fair play, öncelikler, performans ve teknik direktörün kararıyla bağlantılı ve henüz doğru zaman olmadığı için bunu yapmadık." Bu faktörler, Rashford'un etkileyici bir performans sergilemesine rağmen, Hansi Flick ve yönetim kurulunun hala bir araya getirmeye çalıştığı daha büyük bir yapbozun parçası olduğunu gösteriyor.
Rashford'a bir kredi daha mı?
Rashford'u İspanya'da tutmanın yolu engellerden yoksun değil. Barcelona, sıkı mali kısıtlamalar altında faaliyet göstermeye devam ediyor ve kulübün, Manchester United'ı kalıcı bir transfer yerine yeni bir kiralama anlaşmasına ikna etmeye çalışabileceğine dair spekülasyonlar var. Başkan seçilen Joan Laporta, Barcelona'nın bu yolu izleyebileceğine dair ipucu verdi. Laporta şöyle konuştu: "Kiralama süresini uzatabiliriz. Bu, Deco'nun ne istediğine bağlı. Manchester United'a satın alma opsiyonunun bir kısmını ödeyip, geri kalanını daha sonra halletmek gibi formüller var."
Satın alma opsiyonu Barça için bir sorun mu?
Rashford, Barcelona'ya halihazırda belirlenmiş bir çerçeveyle geldi. İki Avrupa devi arasındaki kiralama anlaşması, 30 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu içeriyordu; bu opsiyon, Katalan kulübünün sezon sonunda transferi kalıcı hale getirmeye karar vermesi durumunda önceden kararlaştırılmış bir sözleşme yapısı ile destekleniyordu.
Barcelona'nın mali kısıtlamaları nedeniyle Katalanların, Manchester United'ın Rashford için istediği fiyatı düşürmeye çalışacağı tahmin ediliyor, ancak Kırmızı Şeytanlar fiyat konusunda taviz vermek istemiyor.
Rashford maddesi
Barcelona, mevcut anlaşmada değişiklik yapmak istiyorsa Manchester United ile yeniden müzakere etmek zorunda kalacak; bu durum United için de hoş bir gelişme olabilir.
Blaugrana formasıyla 10 gol atıp 13 asist yapan Rashford'un piyasa değeri, geçen yaz üzerinde anlaşmaya varılan 30 milyon avroyu çok aşmış durumda. Yeni görüşmelerde fiyatının önemli ölçüde artması muhtemel olsa da, kaynaklar Barça'nın geri adım atmayacağını öne sürüyor. Kalıcı transferle ilgili nihai karar, kiralık döneminin başarısını tam olarak değerlendirmek için sezon sonuna ertelenecek.
Reklam