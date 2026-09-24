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CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Deco: "Lautaro, Barcelona seviyesinde bir oyuncu, onu beğeniyorduk ve hâlâ beğeniyoruz. Inter bize satılık olmadığını söylediğinde durduk"

Inter
Barcelona
L. Martinez
Deco

Lautaro-Barcelona telenovelası yeniden başlayacak mı?

Lautaro Martinez'in bugünü hâlâ Inter. Inter kaptanı, Inter formasıyla goller atmaya ve üst düzey performanslar sergilemeye devam ediyor, ancak geçen yaz öyle bir an vardı ki, onu başka bir formayla, Barcelona formasıyla görme ihtimali Viale della Liberazione'nun kapısında ciddi biçimde belirmişti.


Katalan kulübü, Arjantinli forveti gerçekten kadrosuna katmaya çalıştı ve önümüzdeki transfer dönemlerinde bu hamlenin yeniden başlaması ihtimal dışı değil. Bunu Sky ve Sportitalia mikrofonlarına doğrulayan isim, Katalanların sportif direktörü Deco oldu. Deco, yaz aylarındaki duraksamanın nedenlerini açıklarken, ayrıca "muhteşem" olarak tanımladığı bir oyuncuya duyduğu beğeniyi de yineledi.


  • LAUTARO OLAĞANÜSTÜ

    "Lautaro, Inter'in bir idolü ve buna büyük saygı duyuyoruz. Bence o harika bir oyuncu, muhteşem bir futbolcu, bir ikon, Inter efsanesi, kaptan"

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  • Operasyon yazın neden gerçekleşmedi?

    "Oyuncuya saygıdan, kulübe saygıdan dolayı, kulüp bize oyuncunun uygun olmadığını söylediği anda, girişimde bulunmadık, bir daha da konuşmadık. İşleri doğru şekilde ve çok net biçimde yapmaya çalışıyoruz. Bazen basında çok fazla spekülasyon oluyor ama kulüpler işlerin gerçekte nasıl geliştiğini biliyor."


  • Lautaro tam bir Barcelona oyuncusu

    "Doğru, bir dönem bizim, aradığımız ve Barça seviyesinde oyuncular olduğunu düşündüğümüz isimler arasında Lautaro da vardı. Başkanım Inter yöneticileriyle konuştuğunda ve kendisine oyuncunun satılık olmadığı söylendiğinde, saygımız gereği bir daha konuşmadık; ne oyuncuyla ne de menajeriyle."

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  • Beğeniyorduk, hâlâ da beğeniyoruz

    "Her şeye rağmen evet, doğru; beğendiğimiz ve hâlâ beğendiğimiz bir oyuncuydu, ben de kişisel olarak onu beğeniyorum"

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