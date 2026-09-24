Lautaro Martinez'in bugünü hâlâ Inter. Inter kaptanı, Inter formasıyla goller atmaya ve üst düzey performanslar sergilemeye devam ediyor, ancak geçen yaz öyle bir an vardı ki, onu başka bir formayla, Barcelona formasıyla görme ihtimali Viale della Liberazione'nun kapısında ciddi biçimde belirmişti.





Katalan kulübü, Arjantinli forveti gerçekten kadrosuna katmaya çalıştı ve önümüzdeki transfer dönemlerinde bu hamlenin yeniden başlaması ihtimal dışı değil. Bunu Sky ve Sportitalia mikrofonlarına doğrulayan isim, Katalanların sportif direktörü Deco oldu. Deco, yaz aylarındaki duraksamanın nedenlerini açıklarken, ayrıca "muhteşem" olarak tanımladığı bir oyuncuya duyduğu beğeniyi de yineledi.



