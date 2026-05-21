Deco, Joao Pedro'nun transfer görüşmesi iddiaları hakkında konuştu; Barcelona yetkilisi ise Robert Lewandowski'nin "yerine birini bulmanın neredeyse imkansız" olduğunu kabul etti

Barcelona, Lewandowski sonrası döneme hazırlanırken, kulübün sportif direktörü Deco, transfer sürecinin zorluğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Polonya milli takımının yıldızı, kısa süre önce Camp Nou taraftarlarına duygusal bir veda etti ve Blaugrana’nın hücum hattında kulübün şu anda doldurmak için çabaladığı büyük bir boşluk bıraktı.

ESPN'e yeni bir 9 numara arayışıyla ilgili konuşan Deco, aynı kalitede bir oyuncu bulmanın hiç de kolay bir iş olmadığını itiraf etti. "Son yılların en iyi forveti olan Robert'ın yerini doldurmak neredeyse imkansız. Barça'da onun yerini doldurmak zor, ama futbol böyle bir şey. Ferran [Torres] kanat oyuncusu olarak geldi ve 9 numara oldu. Karar verme ve takımı güçlendirme zamanı geldi," diye açıkladı eski Barça orta saha oyuncusu.