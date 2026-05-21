Getty Images
Çeviri:
Deco, Joao Pedro'nun transfer görüşmesi iddiaları hakkında konuştu; Barcelona yetkilisi ise Robert Lewandowski'nin "yerine birini bulmanın neredeyse imkansız" olduğunu kabul etti
Bir efsaneyi yerini doldurmanın zorluğu
Barcelona, Lewandowski sonrası döneme hazırlanırken, kulübün sportif direktörü Deco, transfer sürecinin zorluğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Polonya milli takımının yıldızı, kısa süre önce Camp Nou taraftarlarına duygusal bir veda etti ve Blaugrana’nın hücum hattında kulübün şu anda doldurmak için çabaladığı büyük bir boşluk bıraktı.
ESPN'e yeni bir 9 numara arayışıyla ilgili konuşan Deco, aynı kalitede bir oyuncu bulmanın hiç de kolay bir iş olmadığını itiraf etti. "Son yılların en iyi forveti olan Robert'ın yerini doldurmak neredeyse imkansız. Barça'da onun yerini doldurmak zor, ama futbol böyle bir şey. Ferran [Torres] kanat oyuncusu olarak geldi ve 9 numara oldu. Karar verme ve takımı güçlendirme zamanı geldi," diye açıkladı eski Barça orta saha oyuncusu.
- AFP
Deco'nun ayrılan Polonyalı oyuncuya adadığı övgü
Lewandowski’nin Katalonya’daki etkisi, kulübün ulusal sahadaki hakimiyetini yeniden kazanmasına katkıda bulunduğu için küçümsenemez. 2022’de kulübe katıldıktan sonra, üç La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 7 kupa kazandı. Betis’i 3-1 yendikleri maçta Camp Nou’da sergilediği son performansının ardından, kulüp yönetimi tarafından ayakta alkışlandı ve kendisine bir hatıra kupası takdim edildi.
Deco, forvetin geride bıraktığı mirası hemen vurgulayarak şunları söyledi: “Robert zaten Barça armasının bir parçası ve ona her zaman minnettar olacağız. Onun sayesinde spor alanında itibar kazandık.”
Pedro ve Alvarez hakkındaki söylentilere yanıt
Arayışların yoğunlaşmasıyla birlikte, birçok tanınmış isim Barça'ya transfer olacağı yönünde haberlere konu oldu. Daily Mail gazetesi, Deco'nun Chelsea'nin forveti Pedro'nun temsilcileriyle görüşmek üzere Londra'ya gittiğini bildirdi. Ancak Deco, konuyla ilgili sorulduğunda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"Joao Pedro'yu görmeye gitmedim; hepiniz yanılıyorsunuz," diyen Deco, kulübün gerçek aday listesi konusunda ise ketum kaldı. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in adı da sıkça geçiyor, ancak Arsenal ve Paris Saint-Germain'in rekabeti Arjantinli oyuncu için bir anlaşma yapılmasını zorlaştırıyor. Deco, "Kimseyi dışlamıyoruz ya da kimseyle anlaşmıyoruz. Konuyu görüşüyoruz," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Önümüzdeki yol
Mevcut La Liga sezonunu kapatmak üzere Valencia deplasmanı yaklaşırken, tüm gözler Deco ve yönetim kuruluna çevrilmiş durumda; yaz transfer döneminde "imkansızı" başararak Lewandowski'nin tahtına layık bir varis bulabilecekler mi diye merakla bekleniyor. Barcelona'nın önümüzdeki sezon Hansi Flick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyor ve golcü bir 9 numara transferi, bu hedeflerine ulaşmaları için hayati öneme sahip olabilir.