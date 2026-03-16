AFP
Çeviri:
Deco, Joao Cancelo'nun transferinde ilham kaynağı olduğu için kendisine bir özür borçlu olduğunu söyledi; Barcelona'nın sportif direktörü ise eski Manchester City savunmacısının "çılgın bir Barça taraftarı" olduğunu açıkladı
Suudi şüphecileri susturmak
Barcelona'nın Ocak ayında Cancelo'yu Al-Hilal'den Katalonya'ya geri getirme kararı, büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Önde gelen gazeteci Gerard Romero da dahil olmak üzere birçok yorumcu, eleştirmenlerin 31 yaşındaki oyuncuyu Suudi Pro Ligi'ne transferinin ardından vaktinden önce "emekli" olarak nitelendirdiğini belirtti. Ancak Cancelo, şu anda La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'in dört puan önünde yer alan takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak bu söylemi hızla çürütmüştür. Son olarak Sevilla'yı 5-2 mağlup ettikleri maçta hem bir gol hem de bir asist kaydeden Cancelo, bu performansıyla kalıcı kalitesini ve formunu kesin bir şekilde kanıtlamıştır.
- Getty Images
Deco, Cancelo'nun Barça'ya "deli gibi" hayran olduğunu açıkladı
Joan Laporta’nın başarılı bir şekilde yenidenseçilmesinin ardından Deco, bu fırsatı değerlendirerek transfer stratejisini savundu ve Cancelo’nun karakterini övdü. Kulübün bu defans oyuncusuna sadece yeteneği nedeniyle değil, Blaugrana’ya duyduğu gerçek sevgi nedeniyle de değer verdiğini vurguladı. Deco, “Cancelo’yu kadromuza katmak için çaba sarf ettik çünkü o, defalarca çılgın bir Barça taraftarı olduğunu gösterdi” diye açıkladı. Spor direktörü, günümüz futbolunda bu düzeyde bir sadakatin giderek daha zor bulunabilir hale geldiğini belirterek, "Bu, günümüzde oyuncular arasında nadir görülen bir duygu ve biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Kötü bir başlangıcın ardından toparlanma
Bu dönem, Cancelo’nun 2023-24 sezonunda Manchester City’den gelen ve biraz hayal kırıklığı yaratan kiralık transferinin ardından Spotify Camp Nou’daki ikinci macerasını oluşturuyor. İlk yılında ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmasına rağmen, kupa kazanamama durumu Portekizli milli oyuncuda bir “yarı kalmış iş” hissi bırakmıştı. Ocak ayında takıma katıldığından bu yana, sadece altı lig maçında bir gol ve iki asistle Flick için hayati bir taktiksel unsur olduğunu kanıtladı. Kanatlarda gösterdiği çok yönlülük, sezonun ilk yarısında zaman zaman eksikliği hissedilen defansif istikrarı ve hücum gücünü sağladı.
- AFP
Sezonun kaderini belirleyecek Avrupa maçı
Odak noktası artık iç sahadaki üstünlükten Avrupa'daki gidişata kayıyor; ufukta çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Barcelona, Çarşamba günü 16 turu rövanş maçı için Newcastle United'ı ağırlayacak; iki maçın toplam skoru şu anda 1-1'de.
