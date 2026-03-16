Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Deco, Joao Cancelo'nun transferinde ilham kaynağı olduğu için kendisine bir özür borçlu olduğunu söyledi; Barcelona'nın sportif direktörü ise eski Manchester City savunmacısının "çılgın bir Barça taraftarı" olduğunu açıkladı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, João Cancelo'nun kış transfer döneminde kulübe başarılı bir dönüş yapmasının ardından geniş çapta övgü topluyor; eleştirmenlerin artık kulübe resmi bir özür borçlu olduğu belirtiliyor. Portekizli bek oyuncusunun Suudi Arabistan'da geçirdiği süre zarfında en iyi dönemini geride bıraktığına dair endişelere rağmen, Hansi Flick yönetiminde gösterdiği ani etki, şüphecileri susturdu. Deco, bu transferin başlıca itici gücü olarak Cancelo'nun kulüple kurduğu derin duygusal bağı öne çıkardı.

  • Suudi şüphecileri susturmak

    Barcelona'nın Ocak ayında Cancelo'yu Al-Hilal'den Katalonya'ya geri getirme kararı, büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Önde gelen gazeteci Gerard Romero da dahil olmak üzere birçok yorumcu, eleştirmenlerin 31 yaşındaki oyuncuyu Suudi Pro Ligi'ne transferinin ardından vaktinden önce "emekli" olarak nitelendirdiğini belirtti. Ancak Cancelo, şu anda La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'in dört puan önünde yer alan takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak bu söylemi hızla çürütmüştür. Son olarak Sevilla'yı 5-2 mağlup ettikleri maçta hem bir gol hem de bir asist kaydeden Cancelo, bu performansıyla kalıcı kalitesini ve formunu kesin bir şekilde kanıtlamıştır.

  • DecoGetty Images

    Deco, Cancelo'nun Barça'ya "deli gibi" hayran olduğunu açıkladı

    Joan Laporta’nın başarılı bir şekilde yenidenseçilmesinin ardından Deco, bu fırsatı değerlendirerek transfer stratejisini savundu ve Cancelo’nun karakterini övdü. Kulübün bu defans oyuncusuna sadece yeteneği nedeniyle değil, Blaugrana’ya duyduğu gerçek sevgi nedeniyle de değer verdiğini vurguladı. Deco, “Cancelo’yu kadromuza katmak için çaba sarf ettik çünkü o, defalarca çılgın bir Barça taraftarı olduğunu gösterdi” diye açıkladı. Spor direktörü, günümüz futbolunda bu düzeyde bir sadakatin giderek daha zor bulunabilir hale geldiğini belirterek, "Bu, günümüzde oyuncular arasında nadir görülen bir duygu ve biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz" dedi.

  • Kötü bir başlangıcın ardından toparlanma

    Bu dönem, Cancelo’nun 2023-24 sezonunda Manchester City’den gelen ve biraz hayal kırıklığı yaratan kiralık transferinin ardından Spotify Camp Nou’daki ikinci macerasını oluşturuyor. İlk yılında ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmasına rağmen, kupa kazanamama durumu Portekizli milli oyuncuda bir “yarı kalmış iş” hissi bırakmıştı. Ocak ayında takıma katıldığından bu yana, sadece altı lig maçında bir gol ve iki asistle Flick için hayati bir taktiksel unsur olduğunu kanıtladı. Kanatlarda gösterdiği çok yönlülük, sezonun ilk yarısında zaman zaman eksikliği hissedilen defansif istikrarı ve hücum gücünü sağladı.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Sezonun kaderini belirleyecek Avrupa maçı

    Odak noktası artık iç sahadaki üstünlükten Avrupa'daki gidişata kayıyor; ufukta çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Barcelona, Çarşamba günü 16 turu rövanş maçı için Newcastle United'ı ağırlayacak; iki maçın toplam skoru şu anda 1-1'de.

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0