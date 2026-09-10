Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımdan iki oyuncunun Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik aday listesine alınmamasına duyduğu şaşkınlığı dile getirirken, aralarında en dikkat çekeni kulübün geçen yaz Real Madrid'in mevcut orta saha yıldızı Bernardo Silva'yı, o dönem eski takımı Manchester City'nin oyuncusuyken kadrosuna katmayı reddetmesi olan başka konulardan da bahsetti.
Deco, "El Món a RAC 1" radyosuna verdiği röportajda, Barcelona'nın teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sezona yaptığı başlangıçtan duyduğu büyük memnuniyeti ifade ederken, aynı zamanda kulübün sportif projesine olan güvenini de vurguladı.