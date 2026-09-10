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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa

Çeviri:

Deco: Barcelonalı iki ismin Ballon d'Or'dan dışlanması "skandal", Realli oyuncuyu kadromuza katmayı reddettik

Ballon d'Or
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Levante - Barcelona
Levante
La Liga
Raphinha
Pedri
B. Silva
L. Yamal
Real Madrid
A. Gordon
İspanya
Hollanda
Brezilya
Portekiz
İngiltere

Barcelonalı yönetici itiraf etti: Real Madrid ile bu durumda karşılaşmak zor olacak

Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımdan iki oyuncunun Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik aday listesine alınmamasına duyduğu şaşkınlığı dile getirirken, aralarında en dikkat çekeni kulübün geçen yaz Real Madrid'in mevcut orta saha yıldızı Bernardo Silva'yı, o dönem eski takımı Manchester City'nin oyuncusuyken kadrosuna katmayı reddetmesi olan başka konulardan da bahsetti.

Deco, "El Món a RAC 1" radyosuna verdiği röportajda, Barcelona'nın teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sezona yaptığı başlangıçtan duyduğu büyük memnuniyeti ifade ederken, aynı zamanda kulübün sportif projesine olan güvenini de vurguladı.

  • Güçlü bir başlangıç

    Deco, Barcelona'nın güçlü başlangıcıyla ilgili şunları söyledi: "Gördüklerimize dayanarak iyi ve güçlü bir başlangıç yapacağımızı biliyordum. Bu kadar çok gol atmak özel bir şey, ama aslında ben maçlardan çok günlük çalışma nedeniyle heyecan duyuyorum."

    "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre şunları ekledi: "Antrenmanların seviyesini, takımın sahip olduğu güveni ve ruhu gördüğünde ve maçlarda izlediklerinin seni hâlâ şaşırttığını fark ettiğinde, bu sana daha büyük bir mutluluk ve güven veriyor."

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  • Gordon: Barcelona'nın ihtiyaç duyduğu transfer

    Barcelona'nın sportif direktörü, kulübün teknik kalitenin yanı sıra enerji ve fiziksel güce sahip oyuncular aradığını, özellikle geçen sezon takımın Raphinha'nın maçlarda yokluğunda çektiği sıkıntının ardından bu ihtiyacın öne çıktığını açıkladı.

    Şöyle konuştu: "Sorun kalitede değildi; güce ve keskinliğe sahip oyunculara ihtiyacımız vardı, tabii Barcelona'da vazgeçilmez olan teknik kabiliyetlerin yanında."

    Kulübün, İngiltere Ligi'nden oyuncularla anlaşmanın zorluğuna rağmen Anthony Gordon'u takip ettiğini, Flick'in onu aranan özelliklere en uygun oyuncu olarak gördüğünü, ardından rakamlarda anlaşmaya varılıp transferin tamamlandığını sözlerine ekledi.

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  • Bernardo Silva neden katılmadı?

    Deco, Bernardo Silva ile anlaşma ihtimali hakkında konuşarak Portekizli yıldızın teknik ve ekonomik açıdan uygun bir seçenek olmadığını vurguladı.

    Şunları söyledi: "Bernardo çok sevdiğim bir oyuncu ve son yıllarda dünyanın en iyi futbolcularından biri, ancak mevkisi özellikler açısından aradığımız şey değildi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Gelmek istediğine dair bize bilgiler ulaştı ve bu bize katkı sağlardı, ancak ekonomik kriterlerimizle uyuşmadı. Biz hiçbir oyuncuya ilk on birde oynama sözü vermiyoruz. Teknik direktöre ihtiyacı olanı veriyoruz ve eğer oyuncu başka bir şey istiyorsa, onu bırakıyoruz."

    Silva geçtiğimiz yaz Manchester City'den Real Madrid saflarına katıldı ve vatandaşı José Mourinho'nun kadrosunda ilk on birin vazgeçilmez oyuncularından biri hâline geldi.

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  • Rodri: Barcelona nasıl harekete geçti?

    Deco, Barcelona'nın Rodri için attığı adımların ayrıntılarını açıklarken, kulübün başlangıçta Manchester City oyuncusunun transfer piyasasında müsait olacağını düşünmediğini belirtti.

    Şunları söyledi: "Birkaç ay önce Rodri'yle anlaşmayı düşünmüyorduk, çünkü Manchester City'den ayrılmayacağını düşünüyorduk, özellikle de sözleşmesine bir yıl kalmışken."

    Şöyle devam etti: "Ayrılabileceğine dair haberler gelmeye başladığında, işin aslını öğrenmek için Hugo Viana (Manchester City'nin spor direktörü) ile iletişime geçtim. Bana sözleşmesini yenilemek için bir teklifleri olduğunu söyledi, ancak başka bir teklif gelmesi durumunda kulübün onu elinde tutamayacağını da açıkça belirtti."

    Deco, Barcelona'nın bu ihtimali Flick'e bildirdiğini ve kulübün oyuncunun menajeriyle iletişime geçmeye başlamadan önce onayını aldığını ifade etti.

    Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimaline dair ise Deco, "Bu durumda onunla konuşmamız gerekir." demekle yetindi.

  • Raphinha'nın geleceği

    Deco, Raphinha'nın Barcelona bünyesinde ortaya koyduğu performansı övgüyle karşıladı ve oyuncunun kulüpte mutlu olduğunu, teknik direktör Flick'in de onun içindeki en iyiyi çıkarmayı başardığını vurguladı.

    Şunları söyledi: "Her oyuncunun bir gururu vardır, ancak Raphinha hikâyesini kulüp içinde inşa etti ve soyunma odasında takım arkadaşlarının saygısını görüyor. Burada mutlu ve bu önemli bir şey."

    2028'e kadar uzanan sözleşmesinin yenilenme ihtimaliyle ilgili ise şöyle konuştu: "Sözleşme yenileme dosyalarında sürprizle karşılaşmamak için oyuncularımızın durumunu her zaman takip ediyoruz. Ayrıca liyakat ilkesi ve sözleşmeler arasındaki denge meselesi de var, kendisiyle konuşacağız."

  • Ballon d'Or'u en çok hak eden isim Yamal

    Deco, Lamine Yamal'ın 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanması için tam desteğini dile getirerek, Barcelonalı yıldızı kendisi için en güçlü aday olarak nitelendirdi.

    Şunları söyledi: "Bence bir numaralı aday. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Barcelona ile harika bir sezon geçirdi ve lig şampiyonluğunda belirleyici bir rol oynadı."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Ben futbolu seviyorum. Bu durum, Leo'nun en iyi olduğu için Ballon d'Or kazandığı zamanlara benziyor. Bu durumda da tartışılacak pek bir şey yok."

  • Cubarsi, savunmanın Lamine'i

    Deco ayrıca Pau Cubarsi'yi futbolun en dikkat çekici savunma yeteneği olarak seçerek şunları söyledi: "Bana göre o, defans oyuncularının Lamine Yamal'ı. En etkileyici yetenek o."

    Şöyle devam etti: "Bujan ile her zaman oyuncuların gelişimi hakkında konuşuruz. Cubarsi'nin yaptıkları hayranlık vericiydi; hem gelişim biçimi hem takımı yönetmesi hem de küçük detaylara verdiği önem bakımından."

  • Pedri ve Raphinha'nın dışarıda bırakılması "küresel bir skandal"

    Deco, Pedri ve Raphinha'nın Ballon d'Or aday listesinde yer almamasını eleştirerek şunları söyledi: "Bu, dünya çapında bir skandal. Listeleri ve nasıl hazırlandıklarını anlamıyorum, ama ödüllerde bir haksızlık var."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Yeteneklerine bakıldığında, Pedri ve Raphinha'nın listede olmamasını görmek zor."

  • Frenkie de Jong: Barcelona tıbbi konulara müdahale etmiyor

    Deco, Frenkie de Jong'un sakatlığının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddederek, konunun oyuncu açısından tıbbi ve kişisel bir mesele olduğunu vurguladı.

    Şunları söyledi: "Biz tıbbi konular hakkında konuşmayız. Bu, oyuncuya özel bir meseledir. Bir sorunum olduğunda doktora giderim ve güvendiği doktorlara danışmayı tercih eden oyuncular vardır."

    Ayrıca Rodri'nin gelişinin de Jong'un sakatlığıyla ilişkili olmadığını açıklayarak, oyuncunun üç ya da dört ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini belirtti.

  • Araujo: Gelecekte ne olacağını bekliyoruz

    Deco, Ronald Araujo'nun Liverpool'a kiralanmasıyla ilgili konuşarak Barcelona'nın oyuncuya bağlılığını ve onun kulübe kattıklarına duyduğu takdiri vurguladı.

    Deco şunları söyledi: "Maçı evde izledim ve yaptığı asisti gördüm. Onu seviyorum ve başarılı olmasını, mutlu olmasını diliyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Onu kulüp içinde ve soyunma odasında saygıyla karşılıyor, değer veriyoruz. Bizimle sözleşmesi var ve gelecekte neler olacağını göreceğiz."

  • Torres için mutluyum

    Barcelona'nın eski forveti Ferran Torres'in Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain formasıyla çıktığı ilk maçta 3 gol kaydetmesiyle ilgili olarak Deco şu yorumu yaptı: "Üç golü için mutluyum. Futbol azme ve zihinsel güce dayanır."

    Torres'in durumuna gönderme yaparak şunları ekledi: "Bir oyuncu ayrılmak isterse, onu dinlememiz gerekir. Paris Saint-Germain'e başarılar dilerim."

  • Real Madrid'in kalitesi

    Deco, Real Madrid hakkındaki sözlerini beyaz takımın kalitesini övenek noktalarken, Barcelona'nın kendi projesine odaklandığını vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Her zaman söyledim, Real Madrid çok yüksek seviyede muhteşem oyunculara ve bunun yanında özel bir teknik direktöre sahip."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Onlara başarılar diliyorum, ama bize karşı değil. Eğer takımı istenen şekilde kurmayı başarırlarsa, onlarla karşılaşmak zor olacak; ancak bizim kendimize odaklanmamız ve en üst seviyeye ulaşmak için çalışmamız gerekiyor."

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