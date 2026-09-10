Deco, Barcelona'nın güçlü başlangıcıyla ilgili şunları söyledi: "Gördüklerimize dayanarak iyi ve güçlü bir başlangıç yapacağımızı biliyordum. Bu kadar çok gol atmak özel bir şey, ama aslında ben maçlardan çok günlük çalışma nedeniyle heyecan duyuyorum."

"Mundo Deportivo"nun aktardığına göre şunları ekledi: "Antrenmanların seviyesini, takımın sahip olduğu güveni ve ruhu gördüğünde ve maçlarda izlediklerinin seni hâlâ şaşırttığını fark ettiğinde, bu sana daha büyük bir mutluluk ve güven veriyor."

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