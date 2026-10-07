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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Declan Rice, yeni uzun vadeli Arsenal sözleşmesine imza atmaya ve Bukayo Saka'nın kulüpteki en yüksek maaşına eşitlenmeye hazırlanıyor

D. Rice
Arsenal
Premier Lig

Arsenal, projenin temel taşlarından biri olan Declan Rice'ın uzun vadeli geleceğini güvence altına alacak cazip bir yeni sözleşme teklifi sunmanın eşiğinde. İngiltere milli oyuncusunun, Kuzey Londra ekibinde takımın merkezindeki etkileyici performanslarının ardından maaşında kulübün en çok kazanan oyuncularıyla aynı seviyeye gelecek bir artış yaşaması bekleniyor.

  • Arsenal, orta sahanın kilit ismini kadroya katmak için harekete geçti

    Arsenal, Rice'ı Emirates Stadyumu'nda yeni ve uzun vadeli bir sözleşmeye bağlama çabalarında önemli ilerleme kaydediyor. Eski West Ham kaptanı, 2023 yazında 105 milyon sterlinlik transferinden bu yana adeta çığır açtı ve kendisini Mikel Arteta'nın orta saha düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ettirdi.

    Kendisini kadronun temel direklerinden biri haline getiren Rice, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 165 maçta 21 gol atıp 33 asist yaptı ve şimdi kulübün uzun vadeli geleceğine bağlılık göstermeye çok yaklaştı. Mevcut sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek olsa da, BBC Sport, mart ayında uzatma görüşmelerinin sürdüğünü açıklamıştı ve artık süreç, iki tarafın da resmi bir anlaşmaya yaklaşmasıyla ileri bir aşamaya ulaştı.

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    Emirates'teki en çok kazananlarla aynı seviyede

    Önerilen yeni sözleşme, Rice'ı Arsenal'ın maaş yapısında en üst seviyeye taşıyacak önemli bir mali paket içeriyor. Orta saha oyuncusu şu anda haftada yaklaşık 240.000 £ kazanıyor, ancak yeni şartlarla bu rakam haftada yaklaşık 350.000 £'a çıkacak. Bu artış, onu şu anda kulübün en çok kazanan oyuncusu olan Bukayo Saka ile aynı seviyeye getirecek.

    Saka ile maaş eşitliği teklif ederek Arsenal, özellikle geçen sezon takımı 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna taşımada kilit rol oynamasının yanı sıra, penaltılarda Paris Saint-Germain'e kıl payı yenilmeden önce Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmalarına da yardımcı olmasının ardından, Rice'ın takımın taktik dengesi ve soyunma odası kültürü açısından taşıdığı büyük değeri kabul ediyor.

  • Mikel Arteta'nın kararlılığı üzerine inşa ederek

    Bu gelişme, Arteta'nın kendi geleceğini de kulübe bağlamasının hemen ardından geldi. Arsenal Teknik Direktörü kısa süre önce yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza attı ve bu da takımın yükselen grafiğinde hayati önem taşıyan istikrar ve süreklilik hissini sağladı.

    Rice, yeni sezonun başında istikrarlı formunu göstermeyi sürdürdü ve bu sezon şu ana kadar Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıktı. Etkili orta saha oyuncusu şimdiden iki asist yaptı ve bu yaratıcı katkılarının ikisi de Premier League'de geldi.

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    Leeds karşısında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor

    Arsenal, iç sahadaki sezonda şu anda ilk beş maçından topladığı 12 puanla Premier League puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Arteta'nın ekibi, şu ana kadar kusursuz yüzde 100'lük bir performans sergileyen Enzo Maresca'nın takımının üç puan gerisinde bulunuyor.

    Arsenal şimdi, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Leeds United'ı konuk ettiğinde toparlanıp yeniden galibiyet yoluna dönmeyi hedefleyecek. Londra ekibi, son maçında Brighton'a 3-0 mağlup olarak yaşadığı hayal kırıklığının ardından hızlı bir şekilde çıkış arayacak.

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