Arsenal, Rice'ı Emirates Stadyumu'nda yeni ve uzun vadeli bir sözleşmeye bağlama çabalarında önemli ilerleme kaydediyor. Eski West Ham kaptanı, 2023 yazında 105 milyon sterlinlik transferinden bu yana adeta çığır açtı ve kendisini Mikel Arteta'nın orta saha düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ettirdi.

Kendisini kadronun temel direklerinden biri haline getiren Rice, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 165 maçta 21 gol atıp 33 asist yaptı ve şimdi kulübün uzun vadeli geleceğine bağlılık göstermeye çok yaklaştı. Mevcut sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek olsa da, BBC Sport, mart ayında uzatma görüşmelerinin sürdüğünü açıklamıştı ve artık süreç, iki tarafın da resmi bir anlaşmaya yaklaşmasıyla ileri bir aşamaya ulaştı.