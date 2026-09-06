Rice'ın liderliği etkisini anında gösterdi ve Kai Havertz, 25. dakikada Emiliano Martinez'i yakın direğinde mağlup ederek Arsenal'e beraberliği getirdi. Arsenal müthiş bir hücum futbolu oynamaya başladı ve Martin Odegaard, devre dönüşünün kısa süre ardından maçı belirleyen golü attı. 50. dakikada Christos Tzolis, Havertz'le verkaça girdi; Havertz topu akıllıca bırakarak Odegaard'ın önüne gönderdi ve Odegaard da vuruşunu Martinez'in yanından ağlara yolladı. Chelsea pes etmedi, Pedro Neto direğe takıldı ancak David Raya'nın maçın son bölümünde Estevao Willian'a karşı parmaklarının ucuyla yaptığı nefes kesen kurtarış, puanları getirdi.