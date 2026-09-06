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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Declan Rice, Xabi Alonso çöküşünün ardından Arsenal'in Chelsea karşısındaki geri dönüşüne ilham veren iki kelimelik mesajı açıkladı

D. Rice
X. Alonso
Arsenal
Arsenal - Chelsea
Chelsea
Premier Lig

Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice, Chelsea'yi Premier League'de 2-1 mağlup ettikleri nefes kesen maçta, takım arkadaşlarını kaotik bir bölümde sakinleştirerek kritik bir liderlik rolü oynadı. Çılgın başlayan karşılaşma ve Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun kenardaki öfkeli tepkisinin ardından Rice'ın zamanında yaptığı müdahale, Arsenal'ın yeniden sakinliğini bulmasına ve üst üste üçüncü galibiyetini almasına yardımcı oldu.

  • Rogers, Chelsea adına erken golü attı

    Mikel Arteta, Arsenal'ın pazar günü Chelsea'yi zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmesiyle takımının Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdüğünü gördü. Maç Arsenal için felaket gibi başladı; 117 milyon sterlinlik yaz transferi Morgan Rogers, ikinci dakikada Reece James'in kullandığı serbest vuruşun ardından voleyle topu ağlara gönderdi. football.london'a göre Rogers, Thierry Henry'ye gönderme yaparak korner direğine yaslanıp gol sevincini yaşadı.

    Ancak Chelsea üstünlüğünü koruyamadı. Ligde üst üste 18 maçtır kalesini gole kapatamadan bu karşılaşmaya çıkan Alonso, büyük harcamalar yapan takımının Arsenal ritmini buldukça geri itildiğini gördü.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rice kaosu yatıştırdı

    Maç, 20. dakika civarında Alonso'nun dördüncü hakeme sert tepki göstermesiyle kaynama noktasına ulaştı. Teknik direktör, Joao Pedro'ya yapıldığı düşünülen çekme nedeniyle Ezri Konsa aleyhine faul verilmemesine öfkelendi. Oyun giderek daha kaotik hale gelirken ve Arsenal topa sahip olduğunda acele etmeye başlarken, Declan Rice durumu kontrol altına aldı.

    Rice başını işaret edip takım arkadaşlarına “Sakin olun” diye bağırdı. Onun olgunluğu ve net talimatı takım üzerinde hemen etkisini gösterdi; Arsenal'ın basit fauller yapmasını engelledi ve Londra derbisinde kontrolü ele almadan önce yoğun baskıyı göğüslemesini sağladı.

  • Havertz ve Odegaard galibiyeti getirdi

    Rice'ın liderliği etkisini anında gösterdi ve Kai Havertz, 25. dakikada Emiliano Martinez'i yakın direğinde mağlup ederek Arsenal'e beraberliği getirdi. Arsenal müthiş bir hücum futbolu oynamaya başladı ve Martin Odegaard, devre dönüşünün kısa süre ardından maçı belirleyen golü attı. 50. dakikada Christos Tzolis, Havertz'le verkaça girdi; Havertz topu akıllıca bırakarak Odegaard'ın önüne gönderdi ve Odegaard da vuruşunu Martinez'in yanından ağlara yolladı. Chelsea pes etmedi, Pedro Neto direğe takıldı ancak David Raya'nın maçın son bölümünde Estevao Willian'a karşı parmaklarının ucuyla yaptığı nefes kesen kurtarış, puanları getirdi.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal ve Chelsea için sırada ne var?

    Bu galibiyetle Arsenal, puan tablosunun zirvesinde 9 puanlı Manchester City ile aynı puana ulaştı. Arteta şimdi dikkatini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyor; Arsenal, çarşamba günü Napoli deplasmanına çıkacak, ardından ligde Sunderland deplasmanına gidecek. Bu arada Chelsea 6 puanda kaldı ve cumartesi günü Hull City'yi ağırladığında toparlanmaya çalışacak.

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