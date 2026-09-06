Getty Images Sport
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Declan Rice, Xabi Alonso çöküşünün ardından Arsenal'in Chelsea karşısındaki geri dönüşüne ilham veren iki kelimelik mesajı açıkladı
Rogers, Chelsea adına erken golü attı
Mikel Arteta, Arsenal'ın pazar günü Chelsea'yi zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmesiyle takımının Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdüğünü gördü. Maç Arsenal için felaket gibi başladı; 117 milyon sterlinlik yaz transferi Morgan Rogers, ikinci dakikada Reece James'in kullandığı serbest vuruşun ardından voleyle topu ağlara gönderdi. football.london'a göre Rogers, Thierry Henry'ye gönderme yaparak korner direğine yaslanıp gol sevincini yaşadı.
Ancak Chelsea üstünlüğünü koruyamadı. Ligde üst üste 18 maçtır kalesini gole kapatamadan bu karşılaşmaya çıkan Alonso, büyük harcamalar yapan takımının Arsenal ritmini buldukça geri itildiğini gördü.
- Getty Images Sport
Rice kaosu yatıştırdı
Maç, 20. dakika civarında Alonso'nun dördüncü hakeme sert tepki göstermesiyle kaynama noktasına ulaştı. Teknik direktör, Joao Pedro'ya yapıldığı düşünülen çekme nedeniyle Ezri Konsa aleyhine faul verilmemesine öfkelendi. Oyun giderek daha kaotik hale gelirken ve Arsenal topa sahip olduğunda acele etmeye başlarken, Declan Rice durumu kontrol altına aldı.
Rice başını işaret edip takım arkadaşlarına “Sakin olun” diye bağırdı. Onun olgunluğu ve net talimatı takım üzerinde hemen etkisini gösterdi; Arsenal'ın basit fauller yapmasını engelledi ve Londra derbisinde kontrolü ele almadan önce yoğun baskıyı göğüslemesini sağladı.
Havertz ve Odegaard galibiyeti getirdi
Rice'ın liderliği etkisini anında gösterdi ve Kai Havertz, 25. dakikada Emiliano Martinez'i yakın direğinde mağlup ederek Arsenal'e beraberliği getirdi. Arsenal müthiş bir hücum futbolu oynamaya başladı ve Martin Odegaard, devre dönüşünün kısa süre ardından maçı belirleyen golü attı. 50. dakikada Christos Tzolis, Havertz'le verkaça girdi; Havertz topu akıllıca bırakarak Odegaard'ın önüne gönderdi ve Odegaard da vuruşunu Martinez'in yanından ağlara yolladı. Chelsea pes etmedi, Pedro Neto direğe takıldı ancak David Raya'nın maçın son bölümünde Estevao Willian'a karşı parmaklarının ucuyla yaptığı nefes kesen kurtarış, puanları getirdi.
- Getty Images Sport
Arsenal ve Chelsea için sırada ne var?
Bu galibiyetle Arsenal, puan tablosunun zirvesinde 9 puanlı Manchester City ile aynı puana ulaştı. Arteta şimdi dikkatini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyor; Arsenal, çarşamba günü Napoli deplasmanına çıkacak, ardından ligde Sunderland deplasmanına gidecek. Bu arada Chelsea 6 puanda kaldı ve cumartesi günü Hull City'yi ağırladığında toparlanmaya çalışacak.
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