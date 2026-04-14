Declan Rice, Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde antrenmana katılmayan beş Arsenal oyuncusu arasında yer alıyor
Rice ve Saka, Arsenal’in sakatlık sorunlarını artırıyor
Orta saha oyuncusu Rice, hafta sonu Arsenal’in Bournemouth’a 2-1 yenildiği Premier Lig maçında 90 dakikayı tamamlamış olmasına rağmen antrenmana katılmaması sürpriz oldu. Evening Standard’a göre, antrenmana beklenmedik bir şekilde katılmaması, bu kritik maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeleri artırdı. Saka da formunu geri kazanmak için çalışmalarına devam ettiği için antrenmanda yer almadı. Kanat oyuncusu, Arteta’nın sahalara dönebileceği yönündeki umutlarına rağmen Bournemouth maçını kaçırmıştı.
Odegaard, Arsenal'de hâlâ forma giyemiyor
Takım kaptanı Odegaard da açık antrenmanda ortalarda görünmedi ve tedavi sürecindeki sıkıntılı dönemine devam etti. Norveçli oyun kurucu, Cherries’e karşı alınan mağlubiyette büyük bir eksiklik yarattı; Odegaard’ın yokluğu, Arsenal’in orta sahasında yaratıcılık açısından bir boşluk bırakıyor. Eğer Odegaard, Emirates Stadyumu’nda Sporting ile oynanacak maç için forma giymeye uygun bulunmazsa, Arteta bu boşluğu doldurmakta zorlanacak.
Defans oyuncuları kadro seçimi konusunda endişeleri artırıyor
Calafiori'nin antrenman sahalarından uzak kalması nedeniyle savunma hattı da bir darbe aldı. Lizbon'da Sporting'e karşı oynanan ilk maçta 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen, İtalyan savunma oyuncusu o günden bu yana kondisyon sorunları yaşıyor. Bournemouth maçı öncesinde antrenmanlara katılmayan oyuncu, daha sonra maç kadrosunun tamamen dışında bırakıldı; bu durum, oyuncunun mevcut fiziksel durumu hakkında soru işaretleri yaratıyor. Timber, kasık sakatlığından kurtulmaya çalışan çok yönlü Hollandalı savunma oyuncusu olarak, eksik beşlinin beşinci üyesi. Timber, geçen ay Everton ile oynanan Premier League maçının ilk yarısında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış ve o günden beri tam antrenmanlara dönememişti.
Şimdi ne olacak?
Bu sakatlıklar, sezonun kaderini belirleyecek bir hafta öncesinde Arsenal için oldukça kritik bir dönemde geldi. İlk maçtan 1-0’lık dar bir üstünlükle ayrıldıkları Sporting’e karşı oynanacak rövanş maçının ardından, Arteta’nın takımı Pazar günü Etihad Stadyumu’na giderek Manchester City ile şampiyonluk için hayati öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacak.