Declan Rice, Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde antrenmana katılmayan beş Arsenal oyuncusu arasında yer alıyor

Calafiori'nin antrenman sahalarından uzak kalması nedeniyle savunma hattı da bir darbe aldı. Lizbon'da Sporting'e karşı oynanan ilk maçta 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen, İtalyan savunma oyuncusu o günden bu yana kondisyon sorunları yaşıyor. Bournemouth maçı öncesinde antrenmanlara katılmayan oyuncu, daha sonra maç kadrosunun tamamen dışında bırakıldı; bu durum, oyuncunun mevcut fiziksel durumu hakkında soru işaretleri yaratıyor. Timber, kasık sakatlığından kurtulmaya çalışan çok yönlü Hollandalı savunma oyuncusu olarak, eksik beşlinin beşinci üyesi. Timber, geçen ay Everton ile oynanan Premier League maçının ilk yarısında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış ve o günden beri tam antrenmanlara dönememişti.