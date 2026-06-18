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Declan Rice sakat mı? İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan ile oynanan Dünya Kupası açılış maçında topallayarak sahadan çıkan Arsenal yıldızı hakkında son durumu açıkladı
Tuchel, Rice’ın Dallas’ta yaşadığı ‘rahatsızlığı’ ortaya koydu
İngiltere milli takımının teknik direktörü, Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri maçın 72. dakikasında yıldız orta saha oyuncusunu oyundan çıkarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Daha önce Harry Kane’e bir asist yapan Rice, fiziksel rahatsızlık belirtileri göstermeye başladıktan sonra yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti. 27 yaşındaki oyuncunun topallayarak yürümesi endişe verici bir manzara olsa da Tuchel, bu kararın daha ciddi bir sorunun önlenmesi amacıyla alındığını vurguladı.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alman teknik adam şöyle açıkladı: "Declan alışılmadık şekilde birkaç kez top kaybı yaşadı ve biraz rahatsızlık hissettiğini fark ettim. Sonra ona sordum ve o da rahatsızlığı hissettiği yeri, belinin alt kısmını ve uyluk arkasının üst kısmını işaret etti. Herhangi bir risk almak istemedim ve Declan'ı oyundan çıkarmak zorunda kalırsam – ki bunu asla yapmak istemem – onu korumak için doğru andı. Bence Reece James orta sahada onun yerini çok iyi doldurdu, harika bir maç çıkardı. Umarım ciddi bir şey değildir. Declan maçın sonunda bana 'iyiyim, iyiyim' diyerek beni rahatlattı ve ben de bu rahatsızlığı biliyorum, bununla ilgileneceğiz. Endişelenecek büyük bir şey yok."
- Getty Images Sport
Arsenal’in yıldızı, acıya rağmen sahada kalıyor
Yurtiçi sezonun sona ermesinden bu yana Rice’ın sağlık durumuna ilişkin endişeler devam ediyor. Arsenal’in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kovaladığı sezonun son haftalarında orta saha oyuncusunun iğne tedavisine ihtiyaç duyduğu öğrenildi.
Tıbbi ekibin yakından takibine rağmen, Rice maçın bitiş düdüğünün ardından oldukça neşeliydi. 27 yaşındaki oyuncu, basınla görüşme yapabilecek kadar formdaydı ve ITV'ye şunları söyledi: "Her şey yolunda, gayet iyiyim. Sezonun ikinci yarısında muhtemelen tedavi ettiğim, burada orada hafif ağrılarım vardı ama şimdi tamamen iyiyim. Her şey yolunda, sadece önlem amaçlı bir işlemdi ve Gana maçında sahalara döneceğim."
Kane, Tuchel’in taktiksel ustalık hamlesine övgüde bulunuyor
Maç sonrası tartışmalar Rice’ın fiziksel durumuna odaklanırken, İngiltere’nin ikinci yarıdaki toparlanması soyunma odasında yapılan taktiksel bir değişikliğin sonucuydu. İki takımın da gol attığı çılgın bir ilk yarının ardından kaptan, İngiltere’nin rakibinden uzaklaşmasını sağlayan bu çarpıcı iyileşmeyi teknik direktörünün mesajına bağladı.
Kane, devre arası takım konuşmasının ayrıntılarını şöyle açıkladı: “Bize zincirlerimizi kırmamızı, sakinleşmemizi ve harekete geçmemizi söyledi. En kötü ne olabilir ki? Dünyaya kim olabileceğimizi gösterelim. İkinci yarıya tam gaz çıktık ve onlar buna ayak uyduramadı; işte her maçta bu seviyeyi tutturmamız gerekiyor. Öne geçtikten sonra maçı kontrol etme şeklimiz sayesinde hiçbir zaman tehlike altında gibi görünmedik ve ardından kontratakta gol attık. Üç ya da dört gol atabileceğimiz bir dönem yaşadık. Herkese tebrikler: Turnuvanın ilk maçı ve zorlu bir rakibe karşı harika bir sonuç."
- Getty Images Sport
Rice, sakatlığına rağmen 'mükemmel performansı' övdü
Orta saha oyuncusu, takımın ikinci yarıda nasıl uyum sağladığını ve Arlington’da üstünlüğünü nasıl ortaya koyduğunu övgüyle karşıladı. Jude Bellingham ve Marcus Rashford sonunda gol atarak Üç Aslanlar’ın üç puanı garantilemesini sağladı; bu sonuçla takım, bir sonraki karşılaşma öncesinde L Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu.
4-2'lik galibiyeti değerlendiren Rice, şunları ekledi: "Bence ilk yarı, yediğimiz gollerin şekli nedeniyle, gerçekte olduğundan daha kötü hissettirdi. Topun büyük kısmı bizdeydi, ancak ikinci yarıda ilk dakikadan itibaren o hırsı, o arzuyu görebiliyordunuz. Adımlarımızda ekstra bir canlılık vardı; presimiz, gücümüz, ileriye çıkış şeklimiz, ikinci yarıda fırsatlar yaratma biçimimiz ve kalecimizin muhteşem bir kurtarışı vardı. Evet, genel olarak harika bir performans sergilediğimizi düşünüyorum."