İngiltere milli takımının teknik direktörü, Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri maçın 72. dakikasında yıldız orta saha oyuncusunu oyundan çıkarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Daha önce Harry Kane’e bir asist yapan Rice, fiziksel rahatsızlık belirtileri göstermeye başladıktan sonra yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti. 27 yaşındaki oyuncunun topallayarak yürümesi endişe verici bir manzara olsa da Tuchel, bu kararın daha ciddi bir sorunun önlenmesi amacıyla alındığını vurguladı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alman teknik adam şöyle açıkladı: "Declan alışılmadık şekilde birkaç kez top kaybı yaşadı ve biraz rahatsızlık hissettiğini fark ettim. Sonra ona sordum ve o da rahatsızlığı hissettiği yeri, belinin alt kısmını ve uyluk arkasının üst kısmını işaret etti. Herhangi bir risk almak istemedim ve Declan'ı oyundan çıkarmak zorunda kalırsam – ki bunu asla yapmak istemem – onu korumak için doğru andı. Bence Reece James orta sahada onun yerini çok iyi doldurdu, harika bir maç çıkardı. Umarım ciddi bir şey değildir. Declan maçın sonunda bana 'iyiyim, iyiyim' diyerek beni rahatlattı ve ben de bu rahatsızlığı biliyorum, bununla ilgileneceğiz. Endişelenecek büyük bir şey yok."



