Declan Rice sakat mı? Arsenal’in orta saha oyuncusu, Aralık ayından beri ‘ağrı’ çektiğini açıkladı; İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ise ‘akıllıca’ bir karar aldı

Dallas Stadyumu’nda maçın bitimine 20 dakika kala Rice’ın topallayarak sahadan çıkması, İngiltere taraftarları arasında anında endişe yarattı. Ancak Arsenal’in güçlü oyuncusu, durumunu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve Kuzey Londra’da birkaç aydır gizli bir sağlık sorunuyla başa çıktığını itiraf etti.

"Evet, hazırım," dedi Rice, Gana maçında forma giyip giymeyeceği sorulduğunda ITV'ye. "Formdayım ve oynamaya can atıyorum. Bence (beni oyundan çıkarmak) akıllıca bir karardı. Hamstringimde hafif bir sinir ağrısı hissediyordum; bu sorunu Noel’den sonra Arsenal’de çok uzun bir süredir idare ediyordum. Elbette pek çok kişi bunu bilmiyordu, hepsi perde arkasında yaşanan şeylerdi."