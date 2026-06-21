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Declan Rice sakat mı? Arsenal’in orta saha oyuncusu, Aralık ayından beri ‘ağrı’ çektiğini açıkladı; İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ise ‘akıllıca’ bir karar aldı
Rice’ın gizli sakatlık mücadelesi
Dallas Stadyumu’nda maçın bitimine 20 dakika kala Rice’ın topallayarak sahadan çıkması, İngiltere taraftarları arasında anında endişe yarattı. Ancak Arsenal’in güçlü oyuncusu, durumunu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve Kuzey Londra’da birkaç aydır gizli bir sağlık sorunuyla başa çıktığını itiraf etti.
"Evet, hazırım," dedi Rice, Gana maçında forma giyip giymeyeceği sorulduğunda ITV'ye. "Formdayım ve oynamaya can atıyorum. Bence (beni oyundan çıkarmak) akıllıca bir karardı. Hamstringimde hafif bir sinir ağrısı hissediyordum; bu sorunu Noel’den sonra Arsenal’de çok uzun bir süredir idare ediyordum. Elbette pek çok kişi bunu bilmiyordu, hepsi perde arkasında yaşanan şeylerdi."
- Getty Images Sport
Tuchel’in ‘akıllı’ yönetim tarzı övgü topladı
Salı günkü karşılaşmaya çok az zaman kalmışken Rice, Hırvatistan’ı yendikleri maçın son dakikalarında Thomas Tuchel’in aldığı taktiksel kararını hemen övdü. Orta saha oyuncusu, yoğun maçların son dakikalarında vücudunu korumak, Kuzey Amerika’daki turnuva boyunca uzun süre sahada kalabilmenin anahtarı olduğuna inanıyor.
"Akıllıca bir karardı," diye ekledi Rice. "Muhtemelen en çok sakatlıkların yaşandığı dönem son 20 dakikadır. O son 20 dakikada vücudunuzun ne kadar yorulduğunu gerçekten hissedersiniz. Son birkaç gündür kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum."
Saka Fitness ile ilgili endişeler giderildi
İngiltere kampında yakından takip edilen tek Arsenal yıldızı Rice değil. Bukayo Saka, son haftalarda kendisini rahatsız eden hassas bir Aşil tendonu sorunuyla başa çıkmaya devam ettiği için turnuvaya yedek kulübesinde başladı. Oynama süresindeki kısıtlamalara rağmen Rice, kulüp takım arkadaşının “Üç Aslanlar” için belirleyici bir faktör olacağı konusunda kesin konuşuyor.
Saka’nın hâlâ büyük bir etki yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda Rice, “Yüzde yüz, evet,” diye yanıtladı. “Onu yönetme şeklimiz gerçekten çok iyi. Oynadığı maç sayısına bakarsak, Arsenal’de bu Aşil tendonu sorunu varken onu izledim ve bence onu doğru şekilde yönetiyoruz. Onu şu anda hemen sahaya sürmek ve riske atmak istemezsiniz.”
- Getty Images Sport
Yedek kulübesinden gelen etki
Saka’nın sahada kalma süresi dikkatli bir şekilde ayarlanıyor olsa da, açılış golünde Marcus Rashford’a asist yaptığı için etkisinin yadsınamaz olduğu ortada. Rice, Noni Madueke’nin de öne çıkmasıyla birlikte kadro derinliğinin, İngiltere’ye turnuvanın ilk aşamalarında bu sembolik kanat oyuncusuna karşı temkinli davranma lüksünü sağladığına inanıyor.
"Antrenmanlarda gerçekten çok iyi gidiyor, geçen gece oyuna girdi ve muhteşem bir etki yarattı," dedi Rice. "O, birlikte oynadığım en iyi oyuncularından biri ve her maçta oynamak istiyor, ancak burada akıllı davranıyor. Ayrıca ilk birkaç maçta inanılmaz bir performans sergileyen Noni de kadromuzda yer alıyor."