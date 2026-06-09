Declan Rice, Kobbie Mainoo’nun oyunundaki bir konuya neden ‘şüpheyle’ yaklaşıyor? - Man Utd’nin genç oyuncusu, İngiltere’nin Dünya Kupası orta sahasında Arsenal’in şampiyonluğunu kazanan oyuncusuna katılmayı umuyor

Bu taktiksel dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla Kırmızı Şeytanlar, Atalanta’dan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Ederson’u transfer etmek üzere 38 milyon sterlinlik (51 milyon dolar) bir anlaşmaya vardı. Bu oyuncunun gerekli defansif desteği sağlaması ve Mainoo’ya savunma hattını riske atmadan daha ileriye çıkma özgürlüğü vermesi bekleniyor. United ayrıca Mainoo ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Orta saha yeniden yapılanması bununla da bitmeyecek, çünkü kulüp transfer piyasasına girmeye hazır ve Manuel Ugarte'nin ayrılması durumunda üçüncü bir transfer daha yapabilir. Ayrıca, tecrübeli Casemiro, bu ay sözleşmesi sona erdiğinde resmi olarak takımdan ayrılacak.