Getty Images
Çeviri:
Declan Rice, Kobbie Mainoo’nun oyunundaki bir konuya neden ‘şüpheyle’ yaklaşıyor? - Man Utd’nin genç oyuncusu, İngiltere’nin Dünya Kupası orta sahasında Arsenal’in şampiyonluğunu kazanan oyuncusuna katılmayı umuyor
Topun olmadığı durumlarda verimlilik konusundaki şüpheler
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, göreve geldikten sonraki ilk tam sezon öncesinde orta sahasını yenilemeyi planlıyor, ancak Mainoo’nun milli takım arkadaşlarını ikna edebilmesi için hâlâ geliştirmesi gereken alanlar var.
The Sun'a göre, Rice'ın Mainoo'nun topun olmadığı durumlardaki verimliliğine "şüpheci" yaklaştığı düşünülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, Carrick yönetiminde daha derin savunma sorumluluklarını üstlenerek önemli bir hücum silahı haline gelse de, zaman zaman gösterdiği savunma hataları hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak Carrick, United'ın kaleye sadece bir şut çekmesine rağmen, genç oyuncunun Nisan ayında Chelsea'ye karşı 1-0 kazanılan maçtaki cesur ve savunma odaklı performansını sezonun en dikkat çekici gösterisi olarak değerlendiriyor.
- Getty Images Sport
Paris Saint-Germain modelini örnek almak
Mainoo'nun performansını ve takımın genel üstünlüğünü daha da artırmak için Carrick, ilham kaynağı olarak Avrupa'ya yöneliyor. Manchester United, Paris Saint-Germain'in son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Vitinha, Fabian Ruiz ve João Neves'ten oluşan orta saha üçlüsünü en üst düzey referans noktası olarak belirledi. Fransız devi 4-3-3 sistemiyle oynarken, Carrick tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişine sadık kalmayı ve kaptan Bruno Fernandes'i forvetin arkasındaki ana oyun kurucu olarak sahaya sürmeyi planlıyor. Bu taktiksel değişiklik, Mainoo'yu rakip savunmanın arkasındaki boşluklara daha sık saldırmaya teşvik etmek için tasarlandı. Geçen sezon sadece bir gol atan genç oyuncu, daha çok yönlü ve dinamik bir orta saha oyuncusu haline gelme görevini üstleniyor.
Ederson'a servet harcamak
Bu taktiksel dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla Kırmızı Şeytanlar, Atalanta’dan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Ederson’u transfer etmek üzere 38 milyon sterlinlik (51 milyon dolar) bir anlaşmaya vardı. Bu oyuncunun gerekli defansif desteği sağlaması ve Mainoo’ya savunma hattını riske atmadan daha ileriye çıkma özgürlüğü vermesi bekleniyor. United ayrıca Mainoo ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Orta saha yeniden yapılanması bununla da bitmeyecek, çünkü kulüp transfer piyasasına girmeye hazır ve Manuel Ugarte'nin ayrılması durumunda üçüncü bir transfer daha yapabilir. Ayrıca, tecrübeli Casemiro, bu ay sözleşmesi sona erdiğinde resmi olarak takımdan ayrılacak.
- Getty Images Sport
Mainoo ve United için bundan sonra ne olacak?
Ederson'un orta sahayı sağlamlaştırmak üzere takıma katılmasıyla birlikte, Mainoo'dan hücumdaki verimliliğini ve topun olmadığı anlardaki çalışma temposunu önemli ölçüde artırması bekleniyor. Genç oyuncu, yaklaşan Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmak istiyorsa, Rice'ın endişelerini bir an önce gidermek zorunda. United ise artık lig ve Avrupa kupaları için hazırlıklarına başlamadan önce sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamaya odaklanacak.