Declan Rice - İngiltere'nin bir sonraki kaptanı mı? Arsenal'in orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nı Harry Kane'in ideal halefi olduğunu kanıtlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilir

Elbette son gülen Rice oldu. Birkaç hafta sonra işler tam da öyle gelişti ve sonuç Arsenal'in lehine oldu. City, Everton ve Bournemouth deplasmanlarında puan kaybederken, Gunners son beş maçını da kazandı. Rice bu galibiyet serisinde kilit rol oynadı ve Mikel Arteta'nın takımına hak ettikleri Premier Lig şampiyonluğunu kazandırmak için bir dizi güçlü performansa ilham verdi.

Rice'ın liderlik vasıfları o haftalarda netleşti. O her zaman son derece yetenekli bir futbolcu oldu ve her yıl gelişmeye devam ediyor. Ancak bu sezon, eşsiz bir ilham kaynağı haline geldi. Rice işin bitmediğini söyledi, Arsenal ona inandı ve haklı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin bu yaz faydalanabileceği Rice'ın hali de budur. Elit bir futbolcu olarak nitelikleri tartışılmaz ve artık bu iddialarını destekleyecek bir Premier Lig şampiyonluğu da var. Dolayısıyla, 27 yaşında bu kadar çok başarıya imza atmış bir oyuncu için İngiltere'de başarıya ulaşmak, son sınır gibi görünüyor.

Rice bol bol gol atmayacak, çok sayıda asist de yapmayacak (ancak duran toplardaki vuruşları Dünya Kupası boyunca önemli olacak gibi görünüyor). Rice, daha çok bir lider haline geliyor ve Kuzey Amerika'da sadece bu Dünya Kupası'nda bayrağı taşımakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek turnuvalar için de bir standart belirleyecek; bu turnuvalarda kaptanlık pazubandını takıyor olabilir.