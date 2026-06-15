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Rice next England captainGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Declan Rice - İngiltere'nin bir sonraki kaptanı mı? Arsenal'in orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nı Harry Kane'in ideal halefi olduğunu kanıtlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilir

Analysis
İngiltere
D. Rice
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan

Arsenal, Nisan ayında Manchester City'ye yenildikten sonra, Declan Rice – belki de biraz istemeden – sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'li orta saha oyuncusu bir an çöktü, ardından meydan okurcasına ayağa fırladı ve Gunners takım arkadaşlarına "Henüz bitmedi!" diye bağırırken fotoğraflandı. O anda durum pek iç açıcı değildi; Arsenal'in Premier Lig'deki liderlik avantajı sadece üç puana inmişti – üstelik City'nin bir maçı daha vardı.

Elbette son gülen Rice oldu. Birkaç hafta sonra işler tam da öyle gelişti ve sonuç Arsenal'in lehine oldu. City, Everton ve Bournemouth deplasmanlarında puan kaybederken, Gunners son beş maçını da kazandı. Rice bu galibiyet serisinde kilit rol oynadı ve Mikel Arteta'nın takımına hak ettikleri Premier Lig şampiyonluğunu kazandırmak için bir dizi güçlü performansa ilham verdi.

Rice'ın liderlik vasıfları o haftalarda netleşti. O her zaman son derece yetenekli bir futbolcu oldu ve her yıl gelişmeye devam ediyor. Ancak bu sezon, eşsiz bir ilham kaynağı haline geldi. Rice işin bitmediğini söyledi, Arsenal ona inandı ve haklı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin bu yaz faydalanabileceği Rice'ın hali de budur. Elit bir futbolcu olarak nitelikleri tartışılmaz ve artık bu iddialarını destekleyecek bir Premier Lig şampiyonluğu da var. Dolayısıyla, 27 yaşında bu kadar çok başarıya imza atmış bir oyuncu için İngiltere'de başarıya ulaşmak, son sınır gibi görünüyor.

Rice bol bol gol atmayacak, çok sayıda asist de yapmayacak (ancak duran toplardaki vuruşları Dünya Kupası boyunca önemli olacak gibi görünüyor). Rice, daha çok bir lider haline geliyor ve Kuzey Amerika'da sadece bu Dünya Kupası'nda bayrağı taşımakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek turnuvalar için de bir standart belirleyecek; bu turnuvalarda kaptanlık pazubandını takıyor olabilir.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Doğal lider

    Thomas Tuchel geçen hafta, Dünya Kupası öncesinde İngiltere’nin Yeni Zelanda’yı 1-0 yendiği hazırlık maçının ikinci yarısında kaptanlık pazubandını Jude Bellingham takmış olsa da, Rice’ın turnuva boyunca İngiltere’nin ikinci kaptanı olacağını açıkladı.

    Tuchel, "Bunun resmi bir şey olup olmadığını düşünüyordum" dedi. "Ama sanırım Harry [Kane] bizimle kampta değilken bu konuyu konuşmuştuk. Galler maçı mıydı? Harry Galler maçını kaçırmış mıydı? Ollie [Watkins] ile başlamıştık ve sanırım kaptan Declan'dı. Ona o zaman söylemiştim."

    Harry Kane, elbette doğuştan bir kaptan. İngiltere'nin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olan Kane, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'ndan hemen önce kaptanlığa atandığından beri kaptanlık pazubandını takıyor. Ancak Kane, geleneksel anlamda ne özellikle sesini yükselten ne de çatışmacı bir kişilik. Daha çok, davranışlarıyla örnek olan ve doğal bir odak noktası olan en iyi oyuncu olarak liderlik ediyor.

    Rice ise biraz daha heybetli ve değişken bir karaktere sahip. Neredeyse her pozisyonda oynamaya istekli bir stoper olarak ortaya çıkan Rice, her zaman örnek olmaya biraz eğilimli olmuştur. Çocukluğundan kalma anekdotlarda, her fırsatta okul arkadaşlarına liderlik etme arzusu nedeniyle Chelsea antrenmanlarından önce okul takımında oynamakta ısrar ettiği anlatılır.

    Blues tarafından serbest bırakılan utangaç bir genç olmasına rağmen, West Ham soyunma odasında kendine güvenen bir tavır sergiliyordu. 2017'de A takımda ilk kez forma giydi ve 2020'de ilk kez kaptanlık pazubandını taktı. 2022'de, 24. yaş gününden önce kalıcı kaptan olarak atandı.

    Londra Stadyumu'ndaki son günlerine geldiğinde, Rice takıma yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaktan keyif alan dinamik bir orta saha oyuncusuydu.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enerji dolu

    Bu durum, Rice’ın Arsenal’deki kariyerinin bugüne kadarki en belirgin özelliği haline geldi. Martin Odegaard, Gunners’ın kaptanı; Bukayo Saka ise yardımcısı; ancak geçtiğimiz sezon ikisi de sakatlık nedeniyle – ya da Odegaard’ın durumunda rotasyon nedeniyle – forma giyemediğinde, Rice takım arkadaşları tarafından kaptanlık pazubandını takmak üzere seçildi.

    Mikel Arteta Nisan ayında, "Bu kararı verdiler çünkü Declan, zor anlarda gösterdiği liderlik, üstlendiği rol ve sorumluluk duygusuyla bu unvanı hak etti" dedi. "O harika bir lider, bizim için en iyi oyunculardan biri ve oyuncuların bu sorumluluğu üstlenmelerini çok seviyorum."

    Bu, Rice'ın kısmen zorlu bir sezon boyunca formunu koruma konusundaki olağanüstü yeteneği sayesinde kazandığı bir onurdu. 2025-26 sezonunda Premier Lig'de 36 maçta forma giydi, 35'inde ilk 11'de yer aldı ve yaklaşık 3.100 dakika sahada kaldı. Şampiyonluk kazanan takımda sadece David Raya daha fazla süre aldı.

    "Yorgunluktan bitkinim, hiç durmak yok," dedi Rice Nisan ayında TNT Sports'a. "Hala tüm turnuvalarda yer alıyoruz, bu yüzden Ekim ayından beri her üç günde bir maç oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama zor. Kazanmanın yollarını buluyoruz ve her şey yolunda. Herkes enerjimi nereden aldığımı soruyor. Sadece ikinci bir enerji patlaması yaşıyorum."

    Bu zorlu program, Real Sociedad'dan yaz transferi olarak gelen Martin Zubimendi için sonunda fazla geldi ve sezonun sonuna doğru performansında düşüş yaşadı. Ancak Rice devam etti ve rolünü daha da uyarladı. Arsenal zaman zaman sinir bozucu derecede konservatif olabilir, ancak Rice orta sahada sıklıkla sayıca azınlıkta kalsa da, hiçbir zaman gerçekten oyundan düşmedi.

    "[Arteta] beni her şeyi biraz yapabilen biri olarak, daha [çok yönlü] bir orta saha oyuncusuna dönüştürdü," dedi Rice. "Steven Gerrard'ın oynadığı dönemden bahsederken, kendini her şeyi biraz yapabilen bir orta saha oyuncusu olarak gördüğünü duydum. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Biraz hücum, biraz savunma yapabilirim."

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    "Dünyanın en iyilerinden biri"

    Ve bu durum, İngilizlerin zihninde özellikle çekici bir yanı var. Rice, Üç Aslanlar’ın nesiller boyu ihtiyaç duyduğu, sert müdahaleler yapan ve çalışkan bir orta saha oyuncusu; geçmişin pek çok İngiltere efsanesinin onu pozisyonunun en iyileri arasında sayması hiç de şaşırtıcı değil.

    "Gittikçe güçleniyor. Bence dünyanın en iyilerinden biri," dedi Steven Gerrard, Mart ayında TNT Sports'a Rice hakkında sorulduğunda.

    "Onun için harika bir transferdi. Aslında keşke biz [Liverpool] onu transfer etseydik. West Ham, David Moyes yönetiminde harika bir iş çıkardı. Bence David Moyes, ona bu pozisyonu taktiksel olarak nasıl oynayacağını gerçekten iyi öğretti. İngiltere milli takımında iyi performans gösterip o oyuncu grubunun içinde bulunmanın verdiği özgüvenle, şimdi Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'de bir üst seviyeye çıktı."

    Gerrard'ın döneminde İngiltere'nin -eğer bir sorunu varsa- çok fazla orta saha oyuncusu vardı, ancak hiçbiri Rice'ın profiline uymuyordu ve belki de bu yüzden 'Altın Nesil' her zaman beklentilerin altında kaldı. Şimdi ise, aşırı kalabalık, sayıca az ya da taktiksel olarak yanlış kullanılmış olmak yerine, Rice Tuchel'in takımında merkezi bir figür olarak hareket edebiliyor.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Çok yönlü

    İngiltere milli takım oyuncularının hepsinin onu gerçekten sevdiği de yadsınamaz bir gerçek. Biraz şapşal bir karakteri olan Rice’ın West Ham günlerinde dans ettiği, izleyenleri utandıran videolar internette dolaşıyor; Muller Rice için çektiği “Rice Rice Baby” reklamları ise havalı olmaktan çok uzak. West Ham'ın 18 yaş altı takımı 2023'te FA Gençlik Kupası'nı kazandıktan sonra Rice, Prada ceketiyle soyunma odasına girmiş ve galip gelen takımla birlikte Lil Baby şarkılarına eşlik etmişti.

    Ancak o, sahada ciddi ve sesini duyuran bir figürdür. Takım toplantılarına liderlik etmek ya da bir golün ardından oyuncuları yeniden toparlamak, onun için gerçekten önemli gibi görünüyor. Bu anlamda, Arsenal'de Odegaard'ı doğal bir şekilde tamamlıyor; daha teknik bir lideri destekleyen, sesini duyuran bir figür. İngiltere milli takımı ve benzer şekilde yumuşak sesli Kane için de aynı rolü oynayabilir.

    Arteta, "Bazen kaptanlık pazubandına ihtiyacı olmuyor" diye açıkladı. "Konuştuğunda insanlar onu dinliyor ve dikkat kesiliyor. Onda bunu yapma konusunda doğal bir yetenek var."

  • Anthony Gordon Declan Rice England 2026 Costa RicaGetty

    Elit seviyeler

    Görünmez katkılarının yanı sıra, Rice sahada da kariyerinin en iyi performanslarından bazılarını sergiliyor. Bruno Fernandes, Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmiş olabilir, ancak pek çok kişi bu ödülü daha çok Rice’ın hak ettiğine inanıyor.

    İngiltere'nin turnuva öncesi ikinci hazırlık maçı olan Kosta Rika karşılaşmasında Rice, neler yapabileceğini gösterdi. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra iyileşme sürecinde olduğu için Yeni Zelanda'ya karşı 1-0 kazanılan sıkıcı maçı kaçıran Rice, Orlando'da yağmur nedeniyle ertelenen maçta kadroya geri döndü ve Tuchel, Rice, Bellingham ve Elliot Anderson'dan oluşan muhtemel ilk tercih orta saha kadrosunu sahaya sürdü.

    Anderson dörtlü savunmanın önünde pozisyonunu korurken, Rice sahada serbestçe dolaşabildi. Penaltı alanına girip Anthony Gordon'un geriye doğru pasını gole çevirerek açılış golünü attı ve bundan sonra da etkileyici performansını sürdürdü. Gordon ile birçok kez iyi bir uyum sergiledi ve İngiltere'nin açıkça daha zayıf bir rakibe karşı birkaç kez kontra atağa maruz kaldığı anlarda da sahada geniş bir alanı kapladı.

    Bu seviyedeki oyun bu yaz çok önemli olacak ve İngiltere'nin orta sahasını haklı olarak dominant hale getirebilir.

  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Sıradaki

    Açıkça belirtmek gerekirse, İngiltere'nin Kane'in yerine geçecek isim için şimdiden plan yapmaya başlamasına gerek yok. Bayern Münih'te forma giyen oyuncu, geçtiğimiz sezon gösterdiği Ballon d'Or ödülüne layık performansıyla, futbol hayatında hâlâ çok şey yapabileceğini kanıtladı. Ancak yeni bir kaptanın atanma zamanı ufukta görünmeye başladı.

    Kane, Dünya Kupası sırasında 33 yaşına girecek ve bu, onun son dünya turnuvası olabilir; 2028 Avrupa Şampiyonası, kendi ülkesinde oynanacak olması nedeniyle, uluslararası kariyerinin doğal bir son noktası olarak göze çarpıyor.

    Rice, kaptanından beş yaş daha genç ve şu anda onun yerini almaya hazır durumda. Yeni nesil İngiltere oyuncuları ya bu kadroda ya da kadroya girmek üzere ve Rice, onları futbolun en yüksek baskı ortamlarından birine kabul etmek için doğal olarak uygun bir isim.

    Kaptan Kane'in dönemi sona ermek üzere ve Rice, zamanı geldiğinde onun yerini almaya şimdiden hazır.

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