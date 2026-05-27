Declan Rice'ın Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin orta saha ustalarını domine etmesi, Arsenal yıldızının şüphecilerini bir kez ve sonsuza dek susturacak

Birçok sadık Arsenal taraftarına dünyanın en iyi orta saha oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda, yanıt neredeyse hep aynı olacaktır: Declan Rice. Bu İngiliz oyuncunun, Arsenal’i 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline taşımasının ardından Ballon d’Or’u kazanması yönünde sesler bile yükseldi. Ancak dünyanın geri kalanı bu konuda pek ikna olmuş değil.

Ancak Cumartesi günü, 27 yaşındaki oyuncuya şüphecileri susturmak için ideal bir fırsat sunacak; zira Avrupa macerasının en önemli maçı olan Paris Saint-Germain ile yapılacak devasa karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Budapeşte'deki karşılaşmada, birçok kişinin kendisinden üstün gördüğü üç orta saha oyuncusuyla karşı karşıya gelecek olan Rice için bir galibiyetin kişisel açıdan özellikle önemli olacağı düşünülüyor. Eğer bu önemli mücadeleden bir şekilde galip çıkabilirse, eleştirenlerinin onun dünyanın en iyisi olmasa da pozisyonundaki en iyilerden biri olduğu iddiasına karşı çıkması zor olacak.

Bunu başarmak için, belki de temellere dönmek gerekebilir...

    Zorlu bir görev

    Cumartesi günü, Rice’ın kulüp kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçı olacak ve dünyanın en mükemmel dengeli orta sahasıyla karşı karşıya geldiği için, orta sahada belki de bir daha bu kadar zorlu bir görevle karşılaşmayabilir.

    Vitinha, PSG'nin metronomu olarak en çok övgü alan isimdir; orta sahadan tempoyu belirler ve hareketleri ve ölçülü paslarıyla sayısız atak başlatır. 2025-26 sezonunda toplam 17 gol ve asistle son üçte bir sahada da katkı sağlar ve formunda olduğu günlerde hemen hemen herkesi alt edebilir.

    Sonra Joao Neves var; saygı duyulan vatandaşı Vitinha'nın gölgesinde kalmış olsa da, en zor işlerin çoğunu üstlenen isimdir, ancak çeyrek finallerde Liverpool'a karşı yaptığı harika asist ve yarı finallerde Bayern Münih'e karşı attığı beklenmedik kafa golünün de kanıtladığı gibi, derinlerden gerçek bir tehlike oluşturacak vizyon ve pas menziline sahiptir.

    Fabian Ruiz ise PSG'nin orta saha üçlüsünün en az tanınan ve en çok küçümsenen üyesi; hücumcu koşuları, oyun zekası ve yaratıcılığı onu çok dinamik bir oyuncu yapıyor. Geçen yıl Arsenal'e karşı oynanan yarı finalde muhteşem bir gol attı ve bu sezonun yarı finalinde Bayern'e karşı kilit bir rol oynadı. Dizindeki sakatlık sezonunu kesintiye uğrattı, ancak İspanya milli takım oyuncusu Cumartesi günü sahaya çıkabilecek durumda olacak ve bu nedenle Arsenal'in başarı şansına bir kez daha büyük bir tehdit oluşturacak.

    Warren Zaire-Emery, Fransız devinin yedek kulübesinde maça başlayacak gibi görünüyor, ancak sahaya girdiğinde koşu gücü ve düzgün oyunuyla takımı zayıflatmayacaktır.

    Telafi etmek

    Nitekim, geçen yıl Les Parisiens karşısında yaşanan o acı verici yarı final yenilgisi, Rice’ın hafızasında hâlâ taze; zira 3-1’lik toplam skorla alınan bu yenilgide kendisinin de talihsiz bir rolü vardı.

    Emirates'teki ilk maçın henüz dördüncü dakikasında, İngiltere milli takım oyuncusu topa ve Khvicha Kvaratskhelia'nın göz kamaştırıcı ayaklarına doğru çekildi ve Ousmane Dembele'yi ceza sahası kenarında tamamen boş bıraktı.

    Beklendiği gibi, Gürcü oyuncu alçak bir pasla Ballon d'Or'un muhtemel galibini buldu ve Dembele, topu direğe çarptırarak golü attı ve Arsenal'i seride hemen geriye düşürdü. Aslında bu, Kuzey Londralılar'ın evlerinde 1-0 yenildikleri ilk maçtan sonra bir daha toparlanamadıkları bir andı.

    "Şansını denemelisin"

    Rice, Arsenal'in uzun zamandır beklenen Premier Lig şampiyonluğunun verdiği güvenle bu kez iki adım daha ileri gitmeyi hedeflerken, 2024-25 sezonundaki o iki maçlık yenilgiden bazı hayati derslerin çıkarıldığına inanıyor.

    Bu yılki final öncesinde UEFA'ya verdiği röportajda Rice şunları söyledi: "PSG gerçekten çok iyi bir takım. Geçen yıl onlarla iki maç oynadık. Sonuç her iki yönde de olabilirdi, bu yüzden şimdi konuşursak, en iyi takım kazansın.

    "Geçen sezonun yarı final yenilgisinden ne öğrendik? Şansları değerlendirmek gerektiğini, çünkü çok fazla şansımız vardı. Olması gereken olmadı, ama gelecek anlara hazırlanmanızı sağlayan [işte] o anlardır. Hazır olacağız."

    Zayıf halka mı?

    Ancak Rice bunu tek başına başaramaz; normal şartlarda üçe bir, adil bir mücadele olmazdı, ancak PSG’nin muhteşem orta saha üçlüsüne karşı bu imkansız bir görev. Desteğe ihtiyacı olacak ve bu da Arteta’nın o geceki kadro seçimini doğru yapması gerektiği anlamına geliyor.

    Martin Zubimendi sezona iyi bir formda başlamıştı ve sahada serbestçe hareket eden Rice için ideal bir partner gibi görünüyordu. Real Sociedad'dan yüksek bir transfer ücreti karşılığında transfer olduktan sonra İngiliz futbolunun zorluklarına sorunsuz bir şekilde uyum sağladı ve sahanın her iki ucunda da etkili katkılar yaptı. Ancak, sonunda Premier League'in yoğunluğunun onu yıprattığı ortaya çıktı.

    İspanyol oyuncunun formu sezon ilerledikçe giderek düştü, çünkü önceki sezonlarda oynadığından çok daha fazla dakika sahada kaldı, ilk kez 4.000 dakikayı aştı ve Rice ile kaleci David Raya'nın ardından tüm kadroda en fazla süre alan üçüncü oyuncu oldu. Zubimendi'nin hücumdaki etkisi de buna bağlı olarak azaldı, topa dokunuş sayısı azaldı ve zaman zaman gözle görülür bir yorgunluk sergiledi; son golünü veya asistini Şubat ayında kaydetmişti.

    Zubimendi savunma açısından önemli bir isim olmaya devam ediyor, ancak Arteta'nın Rice'ın partneri olarak Myles Lewis-Skelly'yi tercih edip etmeyeceği merak konusu. 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde sınırlı süre alan 19 yaşındaki çok yönlü oyuncu, sezonun sonlarında orta sahada ve sol bekte aniden daha fazla süre aldı ve kendinden emin performanslarıyla teknik direktörün güvenini boşa çıkarmadı. İspanyol takım arkadaşından çok daha dinç olan Lewis-Skelly, Cumartesi günü Rice için mükemmel bir destek olabilir.

    Odak noktasındaki değişiklik

    Arsenal'de sahayı boydan boya koşan bir orta saha oyuncusu olarak kendini yeniden keşfeden Arteta, Şampiyonlar Ligi finalinde bu İngiliz yıldızdan temel görevlerine geri dönmesini isteyebilir – yani pek çok taraftar ve yorumcunun Rice'ın en iyi olduğu alan olarak gördüğü savunma işlerini yapmasını.

    Gunners'ın uzun süre topu elinde tutamayacağı neredeyse kesin ve Vitinha, Neves ve Ruiz gibi oyuncular orta sahada hakimiyet kurmaya çalışacak. Bu da Rice'ın onları durdurmaya odaklanması gerektiği anlamına geliyor; koşuları takip edip, onu 6 numaralı pozisyonda en iyilerden biri yapan o çok önemli müdahaleleri yapmak için ortaya çıkması gerekecek.

    Rice, kesinlikle hücumcu bir 8 numara olacak bacaklara sahip, ancak mütevazı istatistikleri ve açık oyundaki sınırlı hücum etkisi, onun daha ileri bir pozisyonda tam bir paket olmadığını gösteriyor. Bu durumda, arka hattı korumaya odaklanmak ona çok yakışabilir. Nitekim, rakip teknik direktör de Arsenal'in en iyi olduğu alanın bu olduğunu kabul ediyor.

    Luis Enrique, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Bu Arsenal takımıyla [geçen sezonun yarı finalinde] zaten karşılaştık, bu yüzden neler yapabileceğini biliyoruz," dedi. "Topu yokken dünyanın en iyi takımı, top varken de çok gol atabiliyorlar. Bu, onlar için harika bir kombinasyon.

    "Arsenal'in istatistiklerine baktığınızda, Mikel Arteta'nın takıma kazanma mentalitesi aşılayan bir lider olduğunu görebilirsiniz. Birkaç sezondur gelişiyorlar; topu seviyorlar, ancak top olmadan da Avrupa'nın en iyi takımı."

    'Fırsat'

    Cumartesi günkü final yaklaşırken Rice, sadece Avrupa futbolunun en prestijli kupasını kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda kendisini eleştirenleri susturup “dünyanın en iyi orta saha oyuncusu” tartışmasının tam merkezine yerleşmek için altın bir fırsat yakaladığının da son derece farkında olacaktır.

    Vitinha, Neves ve Ruiz gibi üç dünya çapında yetenekle gireceği merakla beklenen mücadeleden galip çıkarsa, 27 yaşındaki oyuncunun pozisyonundaki en iyiler arasında, hatta belki de diğerlerinin üzerinde yer almasına itiraz eden pek kimse kalmayacaktır.

    Rice, bu maçın öneminin farkında. "PSG'yi yenmek için en iyi performansınızı sergilemeniz gerekiyor," dedi UEFA'ya. "İlk düdükten itibaren bu finali kazanacağınız inancıyla içten içe bir motivasyona sahip olmalısınız. Bu, futboldaki en büyük turnuva. Şampiyonlar Ligi finali, bundan daha büyüğü yok. Ne şans, ne fırsat.

    "Bu, sezonun kulüp futbolundaki son maçı olacak, bu yüzden zirvede ayrılmak ve her şeyi ortaya koymak, son bir kez tüm gücümüzü ortaya koymak ve bu kulüple böylesine güzel bir kupayı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

