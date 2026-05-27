Declan Rice'ın Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin orta saha ustalarını domine etmesi, Arsenal yıldızının şüphecilerini bir kez ve sonsuza dek susturacak

Cumartesi günü, Rice’ın kulüp kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçı olacak ve dünyanın en mükemmel dengeli orta sahasıyla karşı karşıya geldiği için, orta sahada belki de bir daha bu kadar zorlu bir görevle karşılaşmayabilir.

Vitinha, PSG'nin metronomu olarak en çok övgü alan isimdir; orta sahadan tempoyu belirler ve hareketleri ve ölçülü paslarıyla sayısız atak başlatır. 2025-26 sezonunda toplam 17 gol ve asistle son üçte bir sahada da katkı sağlar ve formunda olduğu günlerde hemen hemen herkesi alt edebilir.

Sonra Joao Neves var; saygı duyulan vatandaşı Vitinha'nın gölgesinde kalmış olsa da, en zor işlerin çoğunu üstlenen isimdir, ancak çeyrek finallerde Liverpool'a karşı yaptığı harika asist ve yarı finallerde Bayern Münih'e karşı attığı beklenmedik kafa golünün de kanıtladığı gibi, derinlerden gerçek bir tehlike oluşturacak vizyon ve pas menziline sahiptir.

Fabian Ruiz ise PSG'nin orta saha üçlüsünün en az tanınan ve en çok küçümsenen üyesi; hücumcu koşuları, oyun zekası ve yaratıcılığı onu çok dinamik bir oyuncu yapıyor. Geçen yıl Arsenal'e karşı oynanan yarı finalde muhteşem bir gol attı ve bu sezonun yarı finalinde Bayern'e karşı kilit bir rol oynadı. Dizindeki sakatlık sezonunu kesintiye uğrattı, ancak İspanya milli takım oyuncusu Cumartesi günü sahaya çıkabilecek durumda olacak ve bu nedenle Arsenal'in başarı şansına bir kez daha büyük bir tehdit oluşturacak.

Warren Zaire-Emery, Fransız devinin yedek kulübesinde maça başlayacak gibi görünüyor, ancak sahaya girdiğinde koşu gücü ve düzgün oyunuyla takımı zayıflatmayacaktır.