Declan Rice'ın Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin orta saha ustalarını domine etmesi, Arsenal yıldızının şüphecilerini bir kez ve sonsuza dek susturacak

Arsenal'de sahayı boydan boya koşan bir orta saha oyuncusu olarak kendini yeniden keşfeden Arteta, Şampiyonlar Ligi finalinde bu İngiliz yıldızdan temel görevlerine geri dönmesini isteyebilir – yani pek çok taraftar ve yorumcunun Rice'ın en iyi olduğu alan olarak gördüğü savunma işlerini yapmasını.
Gunners'ın uzun süre topu elinde tutamayacağı neredeyse kesin ve Vitinha, Neves ve Ruiz gibi oyuncular orta sahada hakimiyet kurmaya çalışacak. Bu da Rice'ın onları durdurmaya odaklanması gerektiği anlamına geliyor; koşuları takip edip, onu 6 numaralı pozisyonda en iyilerden biri yapan o çok önemli müdahaleleri yapmak için ortaya çıkması gerekecek.
Rice, kesinlikle hücumcu bir 8 numara olacak bacaklara sahip, ancak mütevazı istatistikleri ve açık oyundaki sınırlı hücum etkisi, onun daha ileri bir pozisyonda tam bir paket olmadığını gösteriyor. Bu durumda, arka hattı korumaya odaklanmak ona çok yakışabilir. Nitekim, rakip teknik direktör de Arsenal'in en iyi olduğu alanın bu olduğunu kabul ediyor.
Luis Enrique, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Bu Arsenal takımıyla [geçen sezonun yarı finalinde] zaten karşılaştık, bu yüzden neler yapabileceğini biliyoruz," dedi. "Topu yokken dünyanın en iyi takımı, top varken de çok gol atabiliyorlar. Bu, onlar için harika bir kombinasyon.
"Arsenal'in istatistiklerine baktığınızda, Mikel Arteta'nın takıma kazanma mentalitesi aşılayan bir lider olduğunu görebilirsiniz. Birkaç sezondur gelişiyorlar; topu seviyorlar, ancak top olmadan da Avrupa'nın en iyi takımı."