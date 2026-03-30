Declan Rice’ın sakatlığıyla ilgili ‘açıkça rahatsızlık verici’ son gelişme, orta saha oyuncusunun İngiltere milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Premier Lig şampiyonluğu peşinde koşan Arsenal’i endişelendirecek

Tuchel, oyuncuların ülkelerini temsil etmeye istekli olduklarını ancak yoğun futbol takvimi nedeniyle yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda katılımlarının mümkün olmadığının altını çizerek, bu kitlesel ayrılığa değindi.

Erken ayrılan oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin olarak Tuchel şunları söyledi: “Bir teknik direktör olarak ekleyecek başka bir şeyim yok, ben tıp uzmanı değilim. Maçtan sonra bir değerlendirme yaptık, ancak hiçbiri kalıp süre alabilecek durumda değildi.

"Tıbbi değerlendirmeden geçtiler, oynamak için can atıyorlardı, durumu düzeltmek istiyorlardı ve maça dahil olmak için çaresizdiler, ancak bu riski almak mantıklı değildi. Sezonun son maçı olsaydı, onları tutar, her şeyi denerdik, ancak bu mantıklı değildi.

"Durumu daha da kötüleştirme riski çok büyüktü, açıkça rahatsızlık duyuyorlardı. Sahada kalmaları mantıklı değildi. [Noni] hissettiklerinden daha iyi görünüyordu, ancak birkaç gün sahalardan uzak kalacak."