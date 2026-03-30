Çeviri:
Declan Rice’ın sakatlığıyla ilgili ‘açıkça rahatsızlık verici’ son gelişme, orta saha oyuncusunun İngiltere milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Premier Lig şampiyonluğu peşinde koşan Arsenal’i endişelendirecek
Uluslararası bir göç dalgası
Bu hafta, Three Lions kampını bir sakatlık dalgası vurdu; sekiz oyuncu Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde kadrodan erken ayrıldı. Arsenal taraftarları için en endişe verici durumlardan biri, bu sezon orta sahada hiç eksik olmayan ve Aralık ayında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sadece bir lig maçını kaçıran Rice’ın kaybı. Tedavi odasında ona Saka ve Madueke de eşlik ediyor; Madueke, İngiltere'nin Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı maçta sert bir mücadeleden sonra dizlik takarken görüldü. Bu ani sakatlık dalgası, sezonun son aşamasına girerken birçok cephede kupa mücadelesi veren Gunners için kritik bir dönemde geldi.
Risksiz politika
Tuchel, oyuncuların ülkelerini temsil etmeye istekli olduklarını ancak yoğun futbol takvimi nedeniyle yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda katılımlarının mümkün olmadığının altını çizerek, bu kitlesel ayrılığa değindi.
Erken ayrılan oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin olarak Tuchel şunları söyledi: “Bir teknik direktör olarak ekleyecek başka bir şeyim yok, ben tıp uzmanı değilim. Maçtan sonra bir değerlendirme yaptık, ancak hiçbiri kalıp süre alabilecek durumda değildi.
"Tıbbi değerlendirmeden geçtiler, oynamak için can atıyorlardı, durumu düzeltmek istiyorlardı ve maça dahil olmak için çaresizdiler, ancak bu riski almak mantıklı değildi. Sezonun son maçı olsaydı, onları tutar, her şeyi denerdik, ancak bu mantıklı değildi.
"Durumu daha da kötüleştirme riski çok büyüktü, açıkça rahatsızlık duyuyorlardı. Sahada kalmaları mantıklı değildi. [Noni] hissettiklerinden daha iyi görünüyordu, ancak birkaç gün sahalardan uzak kalacak."
Tükenmişliğin gerçeği
Rice ve takım arkadaşlarının kondisyon sorunları, bu sezon binlerce dakikalık rekabetçi maç süresini çoktan geride bırakmış olan üst düzey oyuncuların giderek artan fiziksel ve zihinsel yükünü gözler önüne seriyor.
Durumu değerlendiren Tuchel, “Hayal kırıklığına uğradım, ancak oyuncular yüzünden değil, herkesin morali ve sağlığı yerinde olmasını istediğimiz için. Bu, sezonun gerçeği, Mart ayının sonu, Avrupa maçlarında oynayan oyuncuların gerçeği, birden fazla turnuva, devam eden tüm kupalar. Gerçek bu. 3.000, 4.000, 5.000 dakika oynayan oyunculara dinlenme verdik. Bu, geçen sezonun tamamından daha fazla dakika.
"Oyuncuların futboldan zihinsel olarak uzaklaşmaya ihtiyacı vardı ve bunu hak ediyorlardı. Kampa geri döndüklerinde ne kadar enerjik olduklarını görebiliyorduk. Geri dönüp performans gösterebilecekleri yeni bir ortam. Kulüplerinde iyi oynamalarını istiyoruz. Amerika'ya gitmeden önceki son şansımız. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Oyunculara kızgın değilim; herkes gelmek için can atıyordu. Takımın yanında olmak istiyorlar. Gerçek bu, yarın güçlü bir takımımız var. Seçim yapabileceğimiz tam bir kadro, herkes hazır, 21, 22 saha oyuncusu, bazıları dinç. Yarın için heyecanlıyım.”
Sezonun kaderini belirleyecek bir hafta
Arsenal, 4 Nisan'da Southampton ile oynayacağı FA Cup çeyrek finaliyle başlayıp, sadece üç gün sonra Sporting CP deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçıyla devam edecek olan bir seride kadro derinliğini hemen sınanacak. Rice'ın bu iki maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti olarak duruyor; bu durum, Arteta'yı takımın kilit oyuncusunun formuna güvenip riske atmak mı, yoksa onu Avrupa maçları için dinlendirmek mi konusunda zor bir karar verme durumuna sokuyor. Premier Lig şampiyonluk yarışı bıçak sırtında ilerlerken, Gunners'ın sağlık ekibi, sakatlığı bulunan yıldız oyuncuları sezonun sonuna kadar sahalara geri döndürmek için büyük baskı altında.