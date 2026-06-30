Ancak rotasyon zamanı artık sona erdi. Tuchel, turnuvanın ilk üç maçında ufak değişiklikler yaptı, hatta belki bir iki deneme bile yaptı. Bukayo Saka hazır değildi mi? Noni Madueke iş görürdü. Anthony Gordon ile Marcus Rashford arasında karar veremiyor muydunuz? İkisini dönüşümlü oynatın. Temel kadro oluşturma konusunda oldukça büyük bir ihmal yüzünden sağ bek seçeneğiniz kalmadı mı? Eh...

Artık eleme aşamasına girdik; bu aşamada denemeler pek teşvik edilmez ve riskler her zaman karşılığını vermez. Aslında artık Tuchel’in en iyi kadrosunu seçmesi ve Dünya Kupası’nda ilerlemek için ivme kazanmaya çalışırken bu kadronun birlikte iyi bir oyun sergilemesini sağlaması gerekiyor.

İyi haber şu ki, bunun nasıl bir şey olacağına dair oldukça net bir fikrimiz var. Yedi saha oyuncusu kendiliğinden kadroya giriyor; geriye sağ bek ve iki kanat pozisyonu için soru işaretleri kalıyor. Burada muhtemelen tartışmalı kararlar alınması gerekmeyecek, ancak GOAL, İngiltere’nin Dünya Kupası son 32 turunda DR Kongo ile karşılaşacağı maçta Tuchel’in seçmesi gereken kadroyu şöyle özetliyor...