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England line up vs DR CongoGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Declan Rice’ın kadroya geri çağrılması hiç düşünmeye gerek bile yok – ama kanatlarda kimler ilk 11’de yer alacak?! 2026 Dünya Kupası eleme turları başlarken İngiltere’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkması GEREKİR?

Analysis
İngiltere
T. Tuchel
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
D. Rice
B. Saka
J. Bellingham

Her zaman sorunsuz geçmedi, ancak İngiltere, Dünya Kupası grubunu kazanarak son 32 turunda kendilerine avantajlı bir eşleşme elde etme hedefine ulaştı. Son maçta Panama’yı nihayet mağlup ettikten sonra Çarşamba günü Atlanta’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacaklar; ancak takımın form durumu ve oyuncuların fiziksel kondisyonu göz önüne alındığında, eleme turları başlarken Thomas Tuchel’in kadro seçimi henüz kesinleşmiş değil.

Ancak rotasyon zamanı artık sona erdi. Tuchel, turnuvanın ilk üç maçında ufak değişiklikler yaptı, hatta belki bir iki deneme bile yaptı. Bukayo Saka hazır değildi mi? Noni Madueke iş görürdü. Anthony Gordon ile Marcus Rashford arasında karar veremiyor muydunuz? İkisini dönüşümlü oynatın. Temel kadro oluşturma konusunda oldukça büyük bir ihmal yüzünden sağ bek seçeneğiniz kalmadı mı? Eh...

Artık eleme aşamasına girdik; bu aşamada denemeler pek teşvik edilmez ve riskler her zaman karşılığını vermez. Aslında artık Tuchel’in en iyi kadrosunu seçmesi ve Dünya Kupası’nda ilerlemek için ivme kazanmaya çalışırken bu kadronun birlikte iyi bir oyun sergilemesini sağlaması gerekiyor.

İyi haber şu ki, bunun nasıl bir şey olacağına dair oldukça net bir fikrimiz var. Yedi saha oyuncusu kendiliğinden kadroya giriyor; geriye sağ bek ve iki kanat pozisyonu için soru işaretleri kalıyor. Burada muhtemelen tartışmalı kararlar alınması gerekmeyecek, ancak GOAL, İngiltere’nin Dünya Kupası son 32 turunda DR Kongo ile karşılaşacağı maçta Tuchel’in seçmesi gereken kadroyu şöyle özetliyor...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Aslında, Jordan Pickford’un kalede biraz formunu bulmasını hâlâ bekliyoruz. Everton’ın kalecisi Panama karşısında nispeten rahat bir maç geçirdi ve Gana karşısında da gerçek anlamda kurtarış yapması gereken bir durumla karşılaşmadı. Aslında son iki maçtaki tek gerçek müdahalesi, neredeyse bir serbest vuruş ve olası bir kırmızı kartla sonuçlanabilecek, kötü değerlendirilen bir top uzaklaştırmaydı.

    Bu maçta daha fazla sınanacak mı? Kongo, tam anlamıyla hücum gücü yüksek bir takım sayılmaz. Ancak kontrataklarda akıcı hareketler oluşturabiliyorlar ve İngiltere’nin savunmasının açık vereceği anlar muhtemelen olacaktır. Her halükarda, Pickford 1 numaralı kaleci ve muhtemelen uzun süre kenarda seyirci kalmayacaktır.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Djed Spence

    Şey, arka taraf biraz zayıf görünüyor. Görünüşe göre Reece James, İngiltere turu geçerse turnuvanın ilerleyen aşamalarında forma giyme şansına sahip olacak. Ancak Jarell Quansah’ın ayak bileği sakatlığı, Tuchel için daha fazla baş ağrısına neden oldu. Tuchel artık dördüncü tercih olan sağ bek oyuncusuna (kendi sakatlığı nedeniyle eve gönderilen Tino Livramento’yu da sayarsak) güvenmek zorunda kaldı.

    Bu isim, bu yaz İngiltere formasıyla sol bek pozisyonunda ilk 11'de yer almış olan Djed Spence. Ancak bu durum, taktiksel bir düzen değişikliğini gerektiriyor gibi görünüyor: Spence sağda oynarken, Nico O'Reilly ise zaman zaman savunmada biraz şüpheli olsa da diğer kanatta yerini koruyacak.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Aksi takdirde, savunmada işleri basit tutmak söz konusu. John Stones, turnuvanın ilk maçında forma giymekle görevlendirildi ve henüz tam formuna kavuşma aşamasında bir oyuncu gibi görünüyordu. Bu tür turnuvaların ortasında formunu yeniden yakalamak zordur ve Tuchel, acımasız ama mantıklı bir karar vererek Marc Guehi’yi oyuna soktu.

    Eski Crystal Palace savunmacısı, her ne kadar ortalığı kasıp kavurmamış olsa da, defans hattında görevini gayet iyi yerine getirdi. Göze çarpan bir performans sergilememiş olabilir, ancak bu maçta en güvenli seçenek o.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Guehi’nin stoper partneri için de durum hemen hemen aynı. Ezri Konsa savunmada kusursuz mu? Hayır. Ama burada en iyi seçenek o ve aynı zamanda en güvenli olanı da. Konsa, Gana karşısında bir iki sarsıntılı an yaşamış olsa bile, savunmada birinci sınıf bir seçenek olmaya devam ediyor.

    Başka isimler de var, özellikle Trevoh Chalobah. Ancak bu aşamada böyle bir karar vermek çok büyük bir risk olur. İngiltere'nin şu anda bir ikilisi var. Bu ikiliyle devam etmeli.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    O'Reilly, Tuchel'in tercih ettiği seçenek gibi görünmüyor. Nitekim, turnuvanın açılışında Hırvatistan karşısında sergilediği karışık performansın ardından ikinci maçta kadro dışı bırakıldı. Belki bu biraz sert bir karar oldu, ancak O'Reilly olmadan İngiltere'nin savunma açısından biraz daha sağlam olduğu şüphesiz. Ne de olsa O'Reilly, aslen hücum orta saha oyuncusuydu.

    Elbette bunun diğer yüzü, O'Reilly'nin hücumdaki kalitesinin kesinlikle inkar edilemez olmasıdır. İngiltere'nin Panama'ya karşı attığı ikinci golün hazırlık aşamasında kilit bir pas verdi ve topu derinlerden ilerletme yeteneği, özellikle geçiş anlarında paha biçilmez olacaktır. Bu, Tuchel'in hesaplı bir riski, ancak alınması gereken bir risk.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Orta sahada hiç düşünmeye gerek olmayan bir seçim. Elliot Anderson’ın, İngiltere’nin grup aşamasındaki ikinci maçının ardından bazı kas gerginlikleriyle mücadele ettiği bildirildi, ancak yine de üçüncü maçta ilk 11’de yer aldı.

    23 yaşındaki oyuncu bu yaz neredeyse her dakikada sahada yer aldı ve İngiltere'nin orta sahası henüz tam anlamıyla uyum sağlamamış olsa bile, bu serinin devam etmeyeceğine dair hiçbir neden yok.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    CM: Declan Rice

    Declan Rice, Panama maçında baştan sona yedek kulübesinde kaldı. Ve bu iyi bir şey. Arsenal’in orta saha oyuncusu aylardır sakatlığıyla mücadele ediyordu ve bir önceki maçta bir darbe aldıktan sonra, biraz daha hücum gücü gerektiren bir maçta onu daha fazla riske atmaya gerek yoktu. Ancak bu hafta antrenmanlara katıldı ve Tuchel, onun ilk 11’de yer alacağını doğruladı.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Jude Bellingham

    Bunu derinlemesine düşünmeye gerek var mı ki? Jude Bellingham, Dünya Kupası’nda şu ana kadar İngiltere’nin en iyi oyuncusu oldu ve rakipleriyle arasında pek de büyük bir fark yok. O sahada olduğunda İngiltere daha iyi oynuyor. Bu kadar basit.

    Asıl soru şu: Tam olarak hangi pozisyonda oynuyor? Bellingham, Panama maçında biraz daha geriye çekilmiş bir pozisyonda görev aldı ve muhteşem bir performans sergiledi. Acaba bu maçta da onun geriye çekilmesi ve Rice’ın daha ileriye çıkması gerekebilir mi? Bunu belirlemek Tuchel’e kalmış, ama o buradaki en iyi oyuncu.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Bukayo Saka hâlâ tam olarak formda değil. En azından öyle görünmüyor. Bazı patlayıcı hareketleri yok, ayrıca her zamanki çalımları, kesme hareketleri ve dönüşleri eskisi kadar keskin değil. Kısacası, Saka formuna kavuşmaya çalışıyor ve bunu büyük bir turnuvanın ortasında yapmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok zor bir şey. Ancak o, bu kadroda yer almaması için çok iyi bir oyuncu. Yani evet, sadece 45 dakika iyi oynayabilse bile ilk 11'de başlamalı. Onu sahaya sürün.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    İngiltere'nin Harry Kane'e fazla güvendiği öne sürüldü. Bu tam bir saçmalık. Kağıt üzerinde İngiltere'nin en iyi oyuncusu ve Ballon d'Or'un en güçlü adayı. Kadrodan çıkarılması mümkün değil ve bunun da haklı bir nedeni var. Verimli geçen grup aşamasının ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında gol sayısını artırmayı hedefliyor.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sol kanat: Marcus Rashford

    Turnuva öncesinde, sol kanattaki ilk 11 pozisyonu için Anthony Gordon ile Marcus Rashford arasında başa baş bir rekabet yaşanıyordu. Ve doğrusu, ikisi de pek başarılı olamadı.

    Gordon, Hırvatistan maçında yaklaşık 60 dakika boyunca fena olmayan bir performans sergiledi, ardından Rashford oyuna girdi ve gol attı. Barcelona'ya transfer olan Gordon, Gana maçında yine ilk 11'de sahaya çıktı, ancak etkili olamadı. Son olarak Rashford ilk 11'de yer aldı, ancak bazı kararlarında eksiklikler vardı.

    Yine de Rashford, sırf Gordon’dan daha fazla hücum fikri ortaya koyduğu için bile olsa, yerini korumalı. Ancak Tuchel’in tam tersi bir karar vermesi de sürpriz olmaz.

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