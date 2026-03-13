Getty
"Declan Rice'ın bir sorunu olmazdı" - Sunderland efsanesinden PFA Yılın Futbolcusu ödülü için şaşırtıcı bir aday
İtici güç: Rice ve Arsenal dörtlü yarışta hâlâ iddialı
İngiltere milli takımı oyuncusu Rice, Arsenal’in 2023 yazında onun tartışmasız yeteneğine gösterdiği 105 milyon sterlinlik (139 milyon dolar) güveni haklıçıkarmaya devam ediyor. East End’de West Ham’da yetişen 27 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra’ya transfer olduktan sonra zirveye ulaştı.
Rice, bu sezon Mikel Arteta'nın tarihi dörtlü kupayı kazanma yolundaki itici gücü oldu. Orta sahadaki enerjis, Gunners'ın tüm güçleriyle oynamasına yardımcı oldu. Sakatlık ve cezadan uzak kalma yeteneği, dört sezon üst üste tüm turnuvalarda 50 maç barajını aşmasını sağladı ve beşinci sezon da yolda.
Hoş geldin: Xhaka, Premier Lig'deki ikinci döneminde de parladı
Arsenal’in simgesi olan bu oyuncunun meslektaşları tarafından Premier Lig’in en iyi oyuncusu seçilmesine itiraz edecek pek kimse yoktur. Ancak söz konusu ödülün Emirates Stadyumu’ndan birine gideceği kesin değildir.
Bu ödül, Stadium of Light'a gidebilir, zira Sunderland, dokuz yıllık bir aradan sonra üst lige dönerek birçok kişiyi şaşırtmış ve bir sürü yeni hayran kazanmıştır. Takımın mücadelesi, "Sunderland 'Til I Die" belgesel dizisinde ele alınmıştır.
Yükselişin ardından yapılan akıllı transferler, Black Cats'in elitler arasında yerini korumasına olanak sağladı; eski Arsenal kaptanı Xhaka, verimli transfer paketinin en önemli ismi olarak görülüyor.
33 yaşındaki oyuncu, Premier Lig hayatına sorunsuz bir şekilde uyum sağladı; sert müdahalelerle rakibi durdururken, aynı zamanda takımını da ileriye taşıyor. Birçok kişi için Xhaka, 2025-26 PFA ödülünün layık bir sahibi olacaktır.
2025-26 PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kim kazanmalı?
Eski Sunderland forveti Goodman da bu kategoriye giriyor. Wearside'da üç yıl oyuncu olarak geçirmiş olan Goodman, GOAL'a şunları söyledi: "Granit Xhaka'nın PFA Yılın Futbolcusu seçilmesi çok mu şaşırtıcı olur? Hayır, olmaz. Bu ödülün meslektaşları tarafından oylanarak verildiği düşünülürse, bu benim için hiç de sürpriz olmaz. O, saha içinde ve dışında inanılmaz, kesinlikle inanılmaz bir performans sergiledi. Kulübün her alanında standartları yükseltti.
“Sunderland’ı Championship’ten Premier Lig’e çıkaran oyuncuların hepsi, özellikle antrenmanlarda ve maçlarda onun belirlediği standartlardan faydalanmıştır. Kendinden çok şey bekler, ama başkalarından da beklentileri vardır. Ne yazık ki artık böyle liderler pek kalmadı.
“Hala oynuyor olsaydım, PFA Sezonun En İyi Oyuncusu ödülü için oyumu ona verirdim, gerçekten verirdim. Bu önyargıdan değil, bu sezon Premier League’de gördüklerimden kaynaklanıyor. Harika oyuncular var, ancak onun yaptıkları ve takım üzerindeki etkisi olağanüstüydü.
“Bu takımın geçen sezon Championship’te dördüncü olduğunu unutmayalım. Çok sayıda yeni transfer olduğunu biliyorum, ancak Xhaka tüm bunları bir arada tuttu, uyumlu hale getirdi ve sahada liderlik yaptı; bu olağanüstü bir çaba.
“Gerçekten, hiçbir önyargı olmadan, oyumu ona verirdim. Declan Rice'ın bile Granit Xhaka'nın ödülü kazanmasına bir itirazı olacağını sanmıyorum. Declan Rice hakkında gördüklerime, onu dinlediklerime ve karakteri hakkında bana söylenenlere dayanarak, o harika bir delikanlı.
“Declan Rice her şeyi rasyonel bir şekilde analiz ediyorsa, muhtemelen Premier League'i ve belki de inanılmaz bir başarıyı kazanacak muhteşem bir takımın parçası olduğunu bilmelidir. Onun hakkında bildiklerimi göz önünde bulundurursak, Xhaka'nın Sunderland'da yaptıklarının inanılmaz olmadığını düşüneceğini sanmıyorum.”
Her şey hâlâ mümkün: Sunderland’ın gözü hâlâ Avrupa kupalarında
Sunderland için iyi haber, Xhaka'nın Kuzey Doğu'ya transfer olurken üç yıllık bir sözleşme imzalamış olması; bu da onun 2028 yılına kadar kulüple bağlı olduğu anlamına geliyor. Regis Le Bris'in takımı Premier Lig tablosunda 11. sırada yer alırken, kalan dokuz maçta yedinci sıradaki Brentford'un dört puan gerisinde olduğu göz önüne alındığında, bu sezon Avrupa kupalarına katılma şansı da tamamen göz ardı edilemez.
