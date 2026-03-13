"Declan Rice'ın bir sorunu olmazdı" - Sunderland efsanesinden PFA Yılın Futbolcusu ödülü için şaşırtıcı bir aday

Eski Sunderland forveti Goodman da bu kategoriye giriyor. Wearside’da üç yıl oyuncu olarak geçirmiş olan Goodman, https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/ ile yaptığı röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Granit Xhaka’nın PFA Yılın Futbolcusu seçilmesi çok mu şaşırtıcı olur? Hayır, olmaz. Bu ödülün meslektaşları tarafından oylanarak verildiği düşünülürse, bu benim için hiç de sürpriz olmaz. O, saha içinde ve dışında inanılmaz, kesinlikle inanılmaz bir performans sergiledi. Kulübün her alanında standartları yükseltti.

“Sunderland’ı Championship’ten Premier Lig’e çıkaran oyuncuların hepsi, özellikle antrenmanlarda ve maçlarda onun belirlediği standartlardan faydalanmıştır. Kendinden çok şey bekler, ama başkalarından da beklentileri vardır. Ne yazık ki artık böyle liderler pek kalmadı.

“Hala oynuyor olsaydım, PFA Sezonun En İyi Oyuncusu ödülü için oyumu ona verirdim, gerçekten verirdim. Bu önyargıdan değil, bu sezon Premier League’de gördüklerimden kaynaklanıyor. Harika oyuncular var, ancak onun yaptıkları ve takım üzerindeki etkisi olağanüstüydü.

“Bu takımın geçen sezon Championship’te dördüncü olduğunu unutmayalım. Çok sayıda yeni transfer olduğunu biliyorum, ancak Xhaka tüm bunları bir arada tuttu, uyumlu hale getirdi ve sahada liderlik yaptı; bu olağanüstü bir çaba.

“Gerçekten, hiçbir önyargı olmadan, oyumu ona verirdim. Declan Rice'ın bile Granit Xhaka'nın ödülü kazanmasına bir itirazı olacağını sanmıyorum. Declan Rice hakkında gördüklerime, onu dinlediklerime ve karakteri hakkında bana söylenenlere dayanarak, o harika bir delikanlı.

“Declan Rice her şeyi rasyonel bir şekilde analiz ediyorsa, muhtemelen Premier League'i ve belki de inanılmaz bir başarıyı kazanacak muhteşem bir takımın parçası olduğunu bilmelidir. Onun hakkında bildiklerimi göz önünde bulundurursak, Xhaka'nın Sunderland'da yaptıklarının inanılmaz olmadığını düşüneceğini sanmıyorum.”