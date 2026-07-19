AFP
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Declan Rice, Harry Kane ve David Beckham’ı geride bırakarak İngiltere milli takım kaptanlığına ilk kez yükseldi; ancak Arsenal’in yıldızı, bir kez daha Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından kupa mesajlarından ‘bıkmış’ durumda
Arsenal yıldızı için tarihi bir dönüm noktası
Rice, İngiltere’nin 10 golün atıldığı nefes kesici bir maçta Fransa’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülüğü elde ettiği karşılaşmada kaptanlık performansını sergiledi. Maçın başlamasından sadece 2 dakika 14 saniye sonra skoru açan ve daha sonra Ezri Konsa’ya asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, kaptan olarak oynadığı ilk Dünya Kupası maçında hem gol hem de asist kaydeden ilk Three Lions oyuncusu oldu.
80. milli maçına çıkan Rice, aynı zamanda İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü de kaydetti; bu başarıyı sadece Bryan Robson’ın 1982’de Fransa’ya karşı attığı efsanevi gol geçebiliyor. Arsenal oyuncusunun maçın başındaki hakimiyeti, Tuchel’in takımının devre arasına kadar 4-0 öne geçmesini sağlayan ilk yarıdaki gol yağmurunun tonunu belirledi.
Rice, kaptan olarak oynadığı ilk Dünya Kupası maçında doğrudan gol katkısı kaydeden tek oyuncular arasında Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard ve Harry Kane’in arasına katıldı. Bu isimler arasında, 2018’de Tunus’a karşı iki gol atan Kane, Rice’ın iki gol katkısına ulaşan tek isim oldu.
- AFP
"Gururlu" anlatımdan bıktım
Bireysel övgüler ve bronz madalyaya rağmen, Rice, İngiltere’nin turnuva genelindeki performansını değerlendirirken hayal kırıklığına uğramış bir tavır sergiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan orta saha oyuncusu, takımın manevi zaferler ve kıl payı kaçırılan fırsatlar karşısında sabrını yitirmeye başladığını itiraf etti. “Yarı finale ve çeyrek finale kalmaktan gurur duyduğumuzu söylemekten bıktık. Nihayetinde İngiltere ile kazanmak istiyoruz," diyen Rice, BBC'ye şunları ekledi: "Ancak bu turnuvada üçüncü olmak da gerçek bir başarı."
Orta saha oyuncusu, 6-4'lük galibiyetin bir nebze de olsa moral sağladığını, ancak Arjantin'e karşı yarı finalde alınan yenilginin acısının hâlâ ağır bir şekilde hissedildiğini vurguladı. Rice sözlerine şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse, çok yakındık. Son birkaç yıldır bu takımın turnuvalardan erken elenmesi hakkında çok fazla konuşuldu. Bence devam etmeliyiz. Gerçekten de çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu, küçük farkların belirleyici olduğu bir oyun. Futbol böyle bir şey ve geçen gece de küçük farklar ve ceza sahası içindeki pozisyonlar yüzünden kaybettik."
Tuchel'in rotasyon stratejisi meyvesini verdi
Thomas Tuchel, üçüncülük play-off maçı için kadroda yedi değişiklik yaparak acımasız yönünü gösterdi; bu kararın sonucunda, dinlendirilen Harry Kane’in yerine Rice kaptanlık görevini üstlendi. Bu karar, Rice’ı erkekler Dünya Kupası’nda İngiltere’ye kaptanlık yapan 14. oyuncu haline getirdi ve Bobby Moore ile Billy Wright’ın da yer aldığı prestijli bir listeye adını yazdırdı.
Yardımcı antrenör Anthony Barry, oyuncuların sadece birkaç gün önce turnuvadan elenmelerinin ardından taşıdıkları duygusal yükü vurguladı. İngiltere'nin 4-0 önde olduğu Fransa maçının devre arasında şunları söyledi: "Biraz duygusalım. Bu oyuncularla ne kadar gurur duyduğumu anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Kalpleri kırık bir şekilde oynuyorlar. Sahada kalpleri kırık 11 genç görüyorum; son iki gündür otelde de kalpleri kırık haldeydiler.
"Sadece İngiltere için oynamanın gururu sayesinde böyle bir performans sergileyebiliyorlar. Son yedi haftada oluşturduğumuz takım ruhunu izlemek tam bir ayrıcalıktı... Kötümserlerin ne diyeceğini biliyorum, artık çok geç, ama yine de dünya klasında bir rakibe karşı oynuyoruz ve o 45 dakika boyunca çocuklarla gurur duydum."
- Getty Images Sport
Kamp içindeki benzersiz bir bağ
Turnuvayı altı golle tamamlayan Kane, mevcut kadronun gücü konusunda Rice’ın görüşlerine katılarak şöyle konuştu: “Şimdiye kadar parçası olduğum en iyi İngiltere kadrolarından biri.
"Otel çevresinde takım arkadaşlarımı gördüğünüzde, sahada antrenman yaparken gördüğünüzde, soyunma odasında gördüğünüzde, bunun eşsiz bir grup olduğunu anlıyorsunuz. Aramızda güçlü bir bağ vardı ve birbirimize son derece güveniyorduk."
"Üç Aslanlar" Kuzey Amerika'dan ayrılırken, dikkatler bu "en iyi İngiltere kadrosu"nun nihayet son adımı atıp atamayacağına yöneliyor. 2026 turnuvası, Jude Bellingham gibi yıldızların yeni zirvelere ulaşmasına sahne oldu ve yetenek havuzunun her zamankinden daha geniş olduğu fikrini daha da pekiştirdi.
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