Declan Rice, Harry Kane ve David Beckham’ı geride bırakarak İngiltere milli takım kaptanlığına ilk kez yükseldi; ancak Arsenal’in yıldızı, bir kez daha Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından kupa mesajlarından ‘bıkmış’ durumda

Rice, İngiltere’nin 10 golün atıldığı nefes kesici bir maçta Fransa’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülüğü elde ettiği karşılaşmada kaptanlık performansını sergiledi. Maçın başlamasından sadece 2 dakika 14 saniye sonra skoru açan ve daha sonra Ezri Konsa’ya asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, kaptan olarak oynadığı ilk Dünya Kupası maçında hem gol hem de asist kaydeden ilk Three Lions oyuncusu oldu.

80. milli maçına çıkan Rice, aynı zamanda İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü de kaydetti; bu başarıyı sadece Bryan Robson’ın 1982’de Fransa’ya karşı attığı efsanevi gol geçebiliyor. Arsenal oyuncusunun maçın başındaki hakimiyeti, Tuchel’in takımının devre arasına kadar 4-0 öne geçmesini sağlayan ilk yarıdaki gol yağmurunun tonunu belirledi.

Rice, kaptan olarak oynadığı ilk Dünya Kupası maçında doğrudan gol katkısı kaydeden tek oyuncular arasında Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard ve Harry Kane’in arasına katıldı. Bu isimler arasında, 2018’de Tunus’a karşı iki gol atan Kane, Rice’ın iki gol katkısına ulaşan tek isim oldu.